L’indicateur économique du taux de chômage trimestriel de l’Italie mesure le pourcentage de chômeurs dans l’ensemble de la population active. Un chômeur est défini comme une personne âgée de 15 à 74 ans sans emploi, qui a activement cherché un emploi au cours des quatre dernières semaines et qui est disponible pour commencer à travailler dans les deux prochaines semaines. L’indice trimestriel traduit le taux de chômage par rapport au trimestre précédent. L’indicateur est désaisonnalisé.

Les statistiques récentes indiquent que le taux de chômage peut être plus élevé dans certaines régions du sud de l’Italie, tandis qu’il est plus faible dans les régions situées dans le nord. À l’échelle nationale, les taux de chômage des jeunes sont encore plus élevés. En conséquence, beaucoup de jeunes vivent avec leurs parents.

Les tendances à la baisse ont un impact favorable sur la monnaie d’un pays (EUR en ce qui concerne l’Italie), car les personnes employées dépensent plus d’argent et donc la consommation représente une bonne partie du PIB, donc les valeurs plus faibles sont considérées comme positives pour l’ EUR (haussier). La hausse des indications entraîne une perte de revenu pour les individus et une pression accrue sur le gouvernement en raison des prestations sociales, et donc les taux de chômage élevés sont considérés comme défavorables (baissiers) pour l’EUR.

Dernières valeurs: