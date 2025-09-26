Les CTZ ou Zero Coupon Treasury Certificates sont des obligations d’État émises par le gouvernement italien pour financer la dette publique. Ils ont une maturité pouvant aller jusqu’à deux ans. Sur les marchés secondaires, ils sont négociés sur les marchés obligataires et des titres d’État (MOT) pour des coupures à partir de 1000 euros et des multiples, tandis que pour des coupures à partir de 2,5 millions d’euros, ils sont négociés sur le segment MTS.

Le bénéfice de la CTZ provient de la différence entre la valeur nominale du titre racheté à l’échéance et le prix payé au moment de la souscription.

Les CTZ ont une durée de 24 mois et les BOT sont similaires, à l’exception du fait qu’elles ont une durée de trois, six ou douze mois, et de plus seuls les BOT ont l’imposition anticipée.

Le revenu des CTZ est donc représenté par le chiffre d’affaires qu’un investisseur aura à l’avenir après avoir conservé le bon du Trésor (le « Buono del Tesoro » en langue italienne) pendant toute sa durée. Tous les investisseurs obtiennent le même taux à l’offre acceptée la plus élevée. Les CTZ peuvent être utilisées analytiquement comme indicateur de la condition de la dette publique en surveillant les fluctuations de l’efficacité, ou en comparant les moyennes des enchères pour la classification des enchères précédentes du même bon, par les investisseurs.

Dernières valeurs: