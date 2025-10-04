Le rapport déficit public-produit intérieur brut est un indice très important, qui traduit la solidité de l’économie et des finances d’une nation, en particulier tel qu’il est mentionné dans le pacte de stabilité et de croissance qui existe dans l’Union Européenne. Dans ce cas, le PIB représente un paramètre (et un indice) de la capacité de l’État à guérir sa dette publique à travers, par exemple, des impositions fiscales et des recettes fiscales connexes. Un pays en général pourrait donc avoir une dette publique élevée mais aussi un PIB élevé (comme dans le cas des États-Unis) sans nécessairement se heurter à une condition de danger financier, c’est-à-dire le risque d’insolvabilité ; le rapport, et le développement réciproque, des deux quantités est donc important.

Il convient de souligner que les paramètres de Maastricht qui se réfèrent à la dette publique ne comprennent pas la dette publique implicite, c’est-à-dire la promesse de dépenses futures pour l’État-providence des États membres, ou des dépenses sociales, c’est-à-dire les promesses concernant l’assistance, la santé, les règles de retraite et les exigences de cette dernière.

Le rapport déficit public / produit intérieur brut (Rapporto Debito_Pubblico / PIL en langue italienne) présente quatre conditions possibles dans lesquelles le pays peut être:

Taux de croissance du PIB < taux d’intérêt des obligations d’État, avec déficit primaire par rapport au PIB, c’est-à-dire que les dépenses du pays dépassent les recettes par rapport au PIB. Dans ce premier cas, le Rapport déficit public/PIB tend donc à diverger, c’est-à-dire à augmenter à l’infini, montrant ainsi un risque d’insolvabilité à moyen et long terme.

Taux de croissance du PIB (n) > taux d’intérêt des obligations d’État (i), mais un déficit primaire par rapport au PIB est toujours présent. Dans ce second cas, le rapport déficit public / PIB converge de moins en moins vers une certaine valeur, appelée « état d’équilibre » (« stato stazionario en langue italienne), si et seulement si, le rapport entre Government_Deficit / PIB initial est supérieur à « l’état d’équilibre ». Dans ce cas en particulier, pour avoir un Rapport déficit public / PIB qui diminue, il est nécessaire que le PIB augmente au point de rendre la différence (n) - (i) suffisamment importante, et aussi que le déficit primaire doit être aussi faible que possible. Ainsi, si le rapport initial déficit public/PIB est inférieur à l’état d’équilibre, le rapport déficit public/PIB converge toujours et de plus en plus vers l’état stationnaire.

Taux de croissance du PIB (n) < taux d’intérêt des obligations d’État (i), mais il n’y a pas de déficit primaire, c’est-à-dire que les recettes sont supérieures aux dépenses. Dans ce troisième cas, le rapport déficit public/PIB diminue et disparaît après un certain temps si, et seulement si, le rapport entre le déficit public et le PIB initial est inférieur à l’état d’équilibre. Dans ce cas en particulier, pour avoir un rapport déficit public / PIB en baisse, il est nécessaire que la différence de (n) - (i) soit suffisamment faible, et en outre que les recettes soient suffisamment importantes. Cependant, si le rapport initial déficit public / PIB est supérieur à l’état d’équilibre, le Rapport dette publique / PIB a tendance à augmenter à l’infini avec une hausse conséquente du risque d’insolvabilité.

Le taux de croissance du PIB > taux d’intérêt des obligations d’État, et il y a un excédent primaire où les recettes sont supérieures aux dépenses. Dans ce cas, le rapport Déficit public / PIB diminue rapidement pour devenir nulle, éliminant ainsi le risque d’insolvabilité.

Un déficit public élevé est considéré comme néfaste pour l’économie nationale. Ainsi, des valeurs plus faibles sont meilleures pour les cours de l’euro.

Dernières valeurs: