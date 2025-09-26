L’indicateur des ventes au détail fait référence à la mesure des variations des ventes de tous les marchandises vendus par les détaillants en Italie. La version d’une année à l’autre de l’indice des ventes au détail traduit une mesure de l’évolution du chiffre d’affaires à prix courants dans le secteur du commerce de détail au cours du mois en cours par rapport au même mois de l’année précédente.

Le terme « ventes au détail » est utilisé dans le domaine commercial pour désigner la vente des produits au consommateur final ou au public. Le détaillant achète sélectivement de grandes quantités de marchandises auprès du fabricant ou d’un grossiste et vend de plus petites quantités aux consommateurs pour un profit. Le rôle du détaillant est de mieux organiser la vente, afin de combiner des facteurs tels que: disponibilité des stocks, prix compétitif, rotation des stocks.

Le volume des ventes au détail peut être calculé selon différentes méthodes: dans les points de vente ou par livraison à domicile, ainsi qu’en ligne. Le dernier mentionné ci-dessus est devenu très populaire dans le monde d’aujourd’hui, car il utilise des technologies de commerce électronique modernes pour offrir aux consommateurs une vaste sélection de produits.

L’indice est calculé par l’Institut National Italien de Statistiques Istat. À partir de janvier 2009, il est calculé en prenant 2005 comme année de référence et en utilisant la nouvelle classification Ateco de 2007.

Les ventes au détail traduisent les données de la consommation des ménages, qui est l’élément le plus important des dépenses et il existe une corrélation avec la confiance des consommateurs (et l’indice approprié).

Les ventes au détail sont divisées en trois secteurs principaux: Les produits alimentaires, qui comprennent toutes sortes de nutriments nécessaires, les marchandises de consommation durables qui comprennent les appareils électroménagers, les meubles, la vaisselle et enfin les marchandises de consommation, qui comprennent les vêtements et autres marchandises qui peuvent être utilisés plusieurs fois.

Le taux de variation des ventes est représenté en pourcentage. Il a une interprétation positive et euro-haussière si les données sont au-dessus des prévisions, tandis qu’une interprétation défavorable et euro-baissière pour les données est inférieure aux prévisions.

