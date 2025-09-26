CalendrierSections

Markit Italie Indice des directeurs d’achat (PMI) de la construction (S&P Global Italy Construction Purchasing Managers Index (PMI))

Pays :
Italie
EUR, Euro
Source
Markit (S&P Global)
Secteur
Affaires
Bas 47.7
48.3
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
47.7
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
L’indice Markit italien Markit de la construction (purchasing managers index) est compilé et publié par IHS Markit. L’indicateur affiche le niveau d’activité des directeurs des achats du secteur de la construction du pays.

Souvent, les directeurs des achats peuvent suivre les variations dans les conditions du marché avant les autres employés de l’entreprise, car les achats précèdent les activités de production de l’entreprise. Ainsi, ils sont parmi les premiers à voir quand les conditions évoluent pour le meilleur ou pour le pire. L’échantillon de l’enquête est choisi de manière à couvrir le plus grand nombre possible de grandes entreprises à travers le pays.

Le calcul de l’indice PMI est axé sur les données recueillies à partir des réponses mensuelles aux questionnaires envoyés aux responsables des achats dans plus de 200 entreprises de construction italiennes qui apportent la plus grande contribution au PIB. Les gestionnaires sont invités à caractériser les conditions commerciales et économiques actuelles dans le secteur national de la construction. Le questionnaire couvre les variables économiques suivantes :

  • Activité générale de l’entreprise
  • Activité de construction de maisons
  • Activité de construction commerciale
  • Activité de génie civil
  • Nouvelles commandes
  • Emploi
  • Volume d’achats
  • Délais de livraison des fournisseurs
  • Prix des intrants
  • Travailler avec des sous-traitants (activité, disponibilité, tarifs, qualité)
  • Production future à court terme

Les participants à l’enquête fournissent des estimations relatives, c’est-à-dire si les données sont en hausse, si les données sont en baisse ou si les données restent les mêmes. L’indice est désaisonnalisé. Des pondérations individuelles sont attribuées aux entreprises sondées. Les indications supérieures à 50 montrent que la plupart des personnes interrogées caractérisent favorablement les conditions économiques actuelles. Les indications inférieures à 50 affichent une détérioration des conditions économiques.

PMI est l’un des indices les plus populaires étroitement surveillés par les analystes. Il fournit des informations opérationnelles couvrant l’ensemble du secteur de la construction. Il est interprété comme un indicateur de premier plan de l’activité et de l’inflation dans le secteur de la construction. La croissance du PMI dans le construction est une indication favorable des conditions du marché et peut être considérée comme favorable pour les cours de l’euro.

Dernières valeurs:

données réelles

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deMarkit Italie Indice des directeurs d’achat (PMI) de la construction (S&P Global Italy Construction Purchasing Managers Index (PMI))l’indicateur macroéconomique " « .).

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
47.7
48.3
juil. 2025
48.3
50.2
juin 2025
50.2
50.5
mai 2025
50.5
50.1
avr. 2025
50.1
52.4
mars 2025
52.4
48.2
févr. 2025
48.2
50.9
janv. 2025
50.9
51.2
déc. 2024
51.2
48.5
nov. 2024
48.5
48.2
oct. 2024
48.2
47.8
sept. 2024
47.8
46.6
août 2024
46.6
45.0
juil. 2024
45.0
46.0
juin 2024
46.0
49.0
mai 2024
49.0
48.5
avr. 2024
48.5
50.3
mars 2024
50.3
50.3
févr. 2024
50.3
51.6
janv. 2024
51.6
55.2
déc. 2023
55.2
52.9
nov. 2023
52.9
51.8
oct. 2023
51.8
49.8
sept. 2023
49.8
47.7
août 2023
47.7
48.0
juil. 2023
48.0
48.6
juin 2023
48.6
47.9
mai 2023
47.9
49.0
avr. 2023
49.0
47.4
mars 2023
47.4
48.9
févr. 2023
48.9
48.2
janv. 2023
48.2
47.0
déc. 2022
47.0
52.0
nov. 2022
52.0
48.1
oct. 2022
48.1
46.7
sept. 2022
46.7
41.2
août 2022
41.2
46.2
juil. 2022
46.2
50.4
juin 2022
50.4
54.3
mai 2022
54.3
59.0
avr. 2022
59.0
62.9
mars 2022
62.9
68.5
févr. 2022
68.5
68.2
janv. 2022
68.2
65.5
déc. 2021
65.5
65.5
nov. 2021
65.5
58.6
oct. 2021
58.6
56.6
sept. 2021
56.6
65.2
août 2021
65.2
55.8
juil. 2021
55.8
57.9
12
Exporter

