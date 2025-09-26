La vente aux enchères BTP à 3 ans traduit le rendement moyen des obligations du Trésor italien (Buoni del Tesoro Poliannuali) ayant des échéances de trois ans. Les BTP italiens ont une maturité de trois, cinq, sept, dix et trente ans. Le gouvernement émet des titres pour emprunter l’argent nécessaire pour combler l’écart entre le montant reçu des impôts et le montant à dépenser pour refinancer la dette existante et/ou créer du capital. Le revenu du BTP représente le revenu que l’investisseur recevra en détenant le titre pendant toute sa durée. Tous les participants à la vente aux enchères reçoivent le même taux que l’offre la plus élevée acceptée. L’évolution des revenus doit être suivie de près car elle est un indicateur de la condition de la dette publique du pays.

Les BTP ou bons du Trésor pluriannuels sont des obligations d’État sous forme de certificats de dette émis par l’État italien et ont une maturité supérieure à un an. Ils sont échangés sur le marché des titres des administrations publiques.

Ce titre a une durée de trois ans avec des coupons annuels payés tous les six mois, de sorte qu’un BTP de 5% paie un coupon tous les six mois à 2,5% et l’autre coupon à la fin des 6 autres mois à 2,5%, et le revenu est donné par le taux fixe du BTP et le prix d’émission moins le prix de remboursement.

Le titre a une valeur nominale à l’échéance, il est donc considéré comme un titre avec un capital garanti. Le prix BTP est calculé sur la base de la somme de la valeur actuelle d’une rente différée où les paiements échelonnés sont donnés par la valeur constante du coupon plus la valeur actuelle de la valeur nominale reçue à l’échéance.

Les BTP peuvent être exclusivement italiens ou européens, dans ce dernier cas, ils sont indexés sur l’inflation européenne exprimée avec l’indice harmonisé des prix à la consommation IPCH (IAPC) sans tenir compte du tabac, qu’ Eurostat calcule chaque mois, tandis que les italiens sont indexés sur l’inflation italienne.

Dernières valeurs: