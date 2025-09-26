Calendrier économique
Markit Italie Services Indice des directeurs d’achat (PMI) (S&P Global Italy Services Purchasing Managers Index (PMI))
|Moyen
|51.5
|52.1
|
52.3
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|51.7
|
51.5
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice des directeurs d’achat de services (PMI) est publié mensuellement par IHS Markit sur la base de données recueillies dans le cadre d’enquêtes auprès des directeurs des achats employés dans les entreprises du secteur des services.
Markit Service PMI ne comprend que des informations provenant de sociétés privées. Les responsables achats remplissent un questionnaire, dans lequel ils caractérisent les principaux paramètres de leur travail:
- Sortie
- Nouvelles commandes
- Arriérés
- Prix payé (pour les matériaux, services et marchandises achetés par l’entreprise)
- Prix reçus
- Délais de livraison des fournisseurs
- Inventaires
- Emploi
- Résultats futurs
Les personnes interrogées sont invités à fournir une estimation relative, montrant si les paramètres ci-dessus se sont améliorés, se sont détériorés ou n’ont pas changé. Les sous-indices individuels sont calculés sur la base de ces réponses. Ces sous-indices caractérisent l’inflation, l’emploi et d’autres indicateurs clés de l’activité économique.
Cet indice a une valeur de référence de 50,0. Lorsque les données sont supérieures à ce seuil, les valeurs indiquent qu’il y a une expansion du secteur des services. Lorsque les données sont inférieures au seuil, les valeurs indiquent qu’il y a une contraction du secteur des services.
Les directeurs des achats sont considérés comme parmi les premiers à voir des variations dans les sentiments de l’industrie et, par conséquent, l’indice PMI est considéré comme faisant figurer un chiffre global et fournir des informations sur d’autres facteurs économiques clés tels que le PIB, l’inflation, l’emploi, etc.
Dans le cas où la valeur publiée est supérieure à celle prévue, on pourrait supposer une appréciation de l’euro. Dans le cas où la valeur publiée est inférieure à celle prévue, on peut supposer que l’euro sera déprécié et que les cours de l’euro évolueront en conséquence.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deMarkit Italie Services Indice des directeurs d’achat (PMI) (S&P Global Italy Services Purchasing Managers Index (PMI))l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
