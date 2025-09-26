L’indice de la balance commerciale italienne mesure la différence de valeur des marchandises exportés et des marchandises importés, c’est-à-dire qu’elle est calculée en soustrayant les importations des exportations. La période de référence est le mois en cours. Les données indiquant un nombre favorable montrent qu’un plus grand nombre de marchandises et de services ont été exportés au cours de la période considérée qu’ils ont été importés dans le pays. Dans ce cas, on dit que le pays a une balance commerciale positive.

C’est l’indice le plus important de la balance des paiements d’un pays. Les données sur les exportations projettent la croissance économique de l’Italie. Les importations projettent plutôt une indication de la demande intérieure de l’Italie. Les données les plus récentes indiquent que les principales exportations de l’Italie comprennent les médicaments emballés, les voitures et les pièces automobiles. Les principales importations comprennent les voitures et le pétrole brut.

L’Italie est le 7ème plus grand pays exportateur et elle a traditionnellement une balance commerciale positive.

En ce qui concerne la monnaie EUR et le commerce, puisque les nations étrangères doivent acheter la monnaie nationale pour les exportations du pays, cela peut avoir un impact considérable sur la monnaie EUR: on peut considérer que les valeurs supérieures aux prévisions peuvent être interprétées comme positives pour l’ EUR et conduire à une hausse de la valeur de la monnaie EUR (haussière). Au contraire, des valeurs inférieures aux prévisions peuvent être considérées comme défavorables pour l’EUR et entraîner une baisse de la valeur de la devise EUR (baissière).

Dernières valeurs: