Calendrier économique
Balance commerciale en Italie (Italy Trade Balance)
|Bas
|€7.908 B
|€8.843 B
|
€5.384 B
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|€6.707 B
|
€7.908 B
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice de la balance commerciale italienne mesure la différence de valeur des marchandises exportés et des marchandises importés, c’est-à-dire qu’elle est calculée en soustrayant les importations des exportations. La période de référence est le mois en cours. Les données indiquant un nombre favorable montrent qu’un plus grand nombre de marchandises et de services ont été exportés au cours de la période considérée qu’ils ont été importés dans le pays. Dans ce cas, on dit que le pays a une balance commerciale positive.
C’est l’indice le plus important de la balance des paiements d’un pays. Les données sur les exportations projettent la croissance économique de l’Italie. Les importations projettent plutôt une indication de la demande intérieure de l’Italie. Les données les plus récentes indiquent que les principales exportations de l’Italie comprennent les médicaments emballés, les voitures et les pièces automobiles. Les principales importations comprennent les voitures et le pétrole brut.
L’Italie est le 7ème plus grand pays exportateur et elle a traditionnellement une balance commerciale positive.
En ce qui concerne la monnaie EUR et le commerce, puisque les nations étrangères doivent acheter la monnaie nationale pour les exportations du pays, cela peut avoir un impact considérable sur la monnaie EUR: on peut considérer que les valeurs supérieures aux prévisions peuvent être interprétées comme positives pour l’ EUR et conduire à une hausse de la valeur de la monnaie EUR (haussière). Au contraire, des valeurs inférieures aux prévisions peuvent être considérées comme défavorables pour l’EUR et entraîner une baisse de la valeur de la devise EUR (baissière).
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBalance commerciale en Italie (Italy Trade Balance)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress