L’indice PMI composite est publié mensuellement par IHS Markit. L’indicateur est axé sur des enquêtes mensuelles auprès des directeurs des achats et est configuré comme un rapport de synthèse des variations dans les conditions de travail des entreprises privées dans les secteurs manufacturier et des services.

Les directeurs des achats peuvent parfois suivre les variations dans les conditions du marché plus tôt que les autres employés de l’entreprise, car les achats précèdent l’activité de production d’une entreprise, de sorte que ceux qui sont parmi les premiers à remarquer les variations sont ceux qui sont responsables des achats.

Markit PMI ne comprend que des informations provenant d’entreprises privées, et les directeurs des achats remplissent un questionnaire où les paramètres de base de leur travail sont évalués, à savoir les prix d’entrée et de sortie, l’emploi, la production, les nouvelles commandes, etc. Les participants à l’enquête fournissent des estimations relatives, c’est-à-dire si les données sont en hausse, si les données sont en baisse ou si les données restent les mêmes.

D’autres sous-indices sont calculés sur la base de ces réponses et ces indices sous-jacents caractérisent l’emploi, l’inflation et d’autres indicateurs importants de l’activité économique.

Chaque réponse est pondérée en fonction de la taille de l’entreprise dans laquelle l’enquête est réalisée, et donc une contribution majeure au calcul de l’indicateur provient des grandes entreprises.

Cet indicateur est désaisonnalisé. Les données supérieures à 50 indiquent que la plupart des entretiens caractérisent favorablement les conditions commerciales du moment, tandis que les données inférieures à 50 indiquent la détérioration des conditions commerciales.

Les PMI sont parmi les indices les plus populaires soigneusement suivis par les analystes. L’indicateur peut anticiper les variations dans l’activité commerciale dans l’ensemble du secteur privé italien et est interprété comme un indicateur principal pour les analyses de la production et de l’inflation.

La croissance de l’indice PMI est une indication de conditions de marché favorables et peut être considérée comme positive pour les cours de l’euro.

