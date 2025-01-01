Référence MQL5Bibliothèque StandardObjets GraphiquesObjets ContrôlesCChartObjectSubChartX_Size CreateX_DistanceY_DistanceCornerX_SizeY_SizeSymbolPeriodScaleDateScalePriceScaleTimePriceSaveLoadType X_Size (Méthode "Get") Retourne la valeur de la propriété "X_Size". int X_Size() const Valeur de retour Valeur de la propriété "X_Size" de l'objet assigné à l'instance de la classe. Si aucun objet n'est assigné, retourne 0. X_Size (Méthode "Set") Définit une nouvelle valeur pour la propriété "X_Size". bool X_Size( int X // nouvelle valeur ) Paramètres X [in] Nouvelle valeur pour la propriété "X_Size". Valeur de retour vrai si réalisé avec succès, faux si la propriété n'a pas été changé. Corner Y_Size