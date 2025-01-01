Y_Size (Méthode "Get")

Retourne la valeur de la propriété "Y_Size".

int Y_Size() const

Valeur de retour

Valeur de la propriété "Y_Size" de l'objet assigné à l'instance de la classe. Si aucun objet n'est assigné, retourne 0.

Y_Size (Méthode "Set")

Définit une nouvelle valeur pour la propriété "Y_Size".

bool Y_Size(

int Y

)

Paramètres

Y

[in] Nouvelle valeur pour la propriété "Y_Size".

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux si la propriété n'a pas été changé.