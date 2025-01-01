Create

Crée un objet graphique de type "Sous-Graphique".

bool Create(

long chart_id,

string name,

int window,

int X,

int Y,

int sizeX,

int sizeY

)

Paramètres

chart_id

[in] Identifiant du graphique (0 — graphique courant).

name

[in] Un nom unique de l'objet à créer.

window

[in] Numéro de la fenêtre du graphique (0 — fenêtre principale).

X

[in] Coordonnée X.

Y

[in] Coordonnée Y.

sizeX

[in] Taille X.

sizeY

[in] Taille Y.

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux en cas d'erreur.