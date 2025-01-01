DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardObjets GraphiquesObjets ContrôlesCChartObjectSubChartCreate 

Create

Crée un objet graphique de type "Sous-Graphique".

bool  Create(
   long    chart_id,     // Identifiant du graphique
   string  name,         // Nom de l'objet
   int     window,       // Fenêtre du graphique
   int     X,            // Coordonnée X
   int     Y,            // Coordonnée Y
   int     sizeX,        // Taille X
   int     sizeY         // Taille Y
   )

Paramètres

chart_id

[in]  Identifiant du graphique (0 — graphique courant).

name

[in]  Un nom unique de l'objet à créer.

window

[in]  Numéro de la fenêtre du graphique (0 — fenêtre principale).

X

[in]  Coordonnée X.

Y

[in]  Coordonnée Y.

sizeX

[in]  Taille X.

sizeY

[in]  Taille Y.

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux en cas d'erreur.