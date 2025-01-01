- Create
- X_Distance
- Y_Distance
- Corner
- X_Size
- Y_Size
- Symbol
- Period
- Scale
- DateScale
- PriceScale
- Time
- Price
- Save
- Load
- Type
Create
Crée un objet graphique de type "Sous-Graphique".
|
bool Create(
Paramètres
chart_id
[in] Identifiant du graphique (0 — graphique courant).
name
[in] Un nom unique de l'objet à créer.
window
[in] Numéro de la fenêtre du graphique (0 — fenêtre principale).
X
[in] Coordonnée X.
Y
[in] Coordonnée Y.
sizeX
[in] Taille X.
sizeY
[in] Taille Y.
Valeur de retour
vrai si réalisé avec succès, faux en cas d'erreur.