Référence MQL5Bibliothèque StandardObjets GraphiquesObjets ContrôlesCChartObjectBmpLabelEtat CreateX_DistanceY_DistanceX_OffsetY_OffsetCornerX_SizeY_SizeBmpFileOnBmpFileOffEtatTimePriceSaveLoadType State (Méthode "Get") Retourne la valeur de la propriété "State". bool State() const Valeur de retour Valeur de la propriété "State" de l'objet assigné à l'instance de la classe. Si aucun objet n'est assigné, retourne faux. State (Méthode "Set") Définit une nouvelle valeur pour la propriété "State". bool State( bool state // nouvelle valeur d'état ) Paramètres state [in] Nouvelle valeur pour la propriété "State". Valeur de retour vrai si réalisé avec succès, faux si la propriété n'a pas été changé.