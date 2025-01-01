Y_Offset (Méthode "Get")

Retourne la valeur de la propriété "Y_Offset" (la coordonnée Y du coin supérieur gauche du rectangle visible de l'objet).

int Y_Offset() const

Valeur de retour

Valeur de la propriété "Y_Offset" de l'objet assigné à l'instance de classe. Si aucun objet n'est assigné, retourne 0.

Y_Offset (Méthode "Set")

Définit la nouvelle valeur de la propriété "Y_Offset" (la coordonnée Y du coin supérieur gauche du rectangle visible de l'objet). La valeur est définie en pixels relativement au coin suéprieur gauche de l'image originale.

bool Y_Offset(

int Y

)

Paramètres

Y

[in] Nouvelle valeur de la propriété "Y_Offset".

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux si la propriété n'a pas été changé.