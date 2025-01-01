- Create
- X_Distance
- Y_Distance
- X_Offset
- Y_Offset
- Corner
- X_Size
- Y_Size
- BmpFileOn
- BmpFileOff
- Etat
- Time
- Price
- Save
- Load
- Type
Y_Offset (Méthode "Get")
Retourne la valeur de la propriété "Y_Offset" (la coordonnée Y du coin supérieur gauche du rectangle visible de l'objet).
|
int Y_Offset() const
Valeur de retour
Valeur de la propriété "Y_Offset" de l'objet assigné à l'instance de classe. Si aucun objet n'est assigné, retourne 0.
Y_Offset (Méthode "Set")
Définit la nouvelle valeur de la propriété "Y_Offset" (la coordonnée Y du coin supérieur gauche du rectangle visible de l'objet). La valeur est définie en pixels relativement au coin suéprieur gauche de l'image originale.
|
bool Y_Offset(
Paramètres
Y
[in] Nouvelle valeur de la propriété "Y_Offset".
Valeur de retour
vrai si réalisé avec succès, faux si la propriété n'a pas été changé.