Référence MQL5Bibliothèque StandardObjets GraphiquesObjets CanauxCChartObjectStdDevChannelCreate 

Create

Crée un objet graphique de type "Canal de Déviation Standard"

bool  Create(
   long      chart_id,      // Identifiant du graphique
   string    name,          // Nom de l'objet
   int       window,        // Fenêtre du graphique
   datetime  time1,         // Première coordonnée date/heure
   datetime  time2,         // Seconde coordonnée date/heure
   double    deviation      // Déviation
   )

Paramètres

chart_id

[in]  Identifiant du graphique (0 — graphique courant).

name

[in]  Un nom unique de l'objet à créer.

window

[in]  Numéro de la fenêtre du graphique (0 — fenêtre principale).

time1

[in]  Coordonnée date/heure du premier point d'ancrage.

time2

[in]  Coordonnée date/heure du deuxième point d'ancrage.

deviation

[in]  Valeur numérique pour la propriété "Deviation".

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux en cas d'erreur.