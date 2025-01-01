Référence MQL5Bibliothèque StandardObjets GraphiquesObjets Canaux
Groupe d'objets graphiques de type "Canaux".
Cette section contient les détails techniques d'utilisation d'un groupe de classes d'objets graphiques de type "Canaux" ainsi qu'une description des composants importants de la Bibliothèque Standard MQL5 (MQL5 Standard Library).
Nom de la classe
Objet
Objet graphique "Canal Equidistant"
Objet graphique "Canal de Régression Linéaire"
Objet graphique "Canal de Déviation Standard"
Objet graphique "Fourchette d'Andrews"
