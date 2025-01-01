Objets Canaux

Groupe d'objets graphiques de type "Canaux".

Cette section contient les détails techniques d'utilisation d'un groupe de classes d'objets graphiques de type "Canaux" ainsi qu'une description des composants importants de la Bibliothèque Standard MQL5 (MQL5 Standard Library).

Nom de la classe Objet CChartObjectChannel Objet graphique "Canal Equidistant" CChartObjectRegression Objet graphique "Canal de Régression Linéaire" CChartObjectStdDevChannel Objet graphique "Canal de Déviation Standard" CChartObjectPitchfork Objet graphique "Fourchette d'Andrews"

