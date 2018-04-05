Mecha Crown Protocol AI
- Asesores Expertos
- Huu Loc Nguyen
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Nombre del producto: Protocolo Mecha Crown AI (MT5)
[Subtítulo: Kinetic Trend Velocity | CCI Pulse | Mecha Armor Protection]
Introducción Mecha Crown Protocol AI es un sistema cinético de seguimiento de tendencias diseñado para capturar movimientos de mercado de alta velocidad con una precisión similar a la de una máquina. Visualiza el mercado como un motor cinético, utilizando Canales Keltner para medir la presión, doble CCI (Largo y Corto) para medir la velocidad, y ejecuta operaciones sólo cuando el pulso de la tendencia se alinea perfectamente. Todo ello está envuelto en la "Armadura Mecha", un robusto protocolo de seguridad que protege su capital del caos del mercado.
Actualización de la versión 1.20: Protocolo autónomo Esta versión elimina la dependencia de indicadores personalizados, garantizando una compatibilidad 100% plug-and-play con cualquier broker MT5. También introduce la Lógica Deca-Buffer "Mecha Armor ", que calcula una distancia de seguridad extrema (Margen 10x) para las modificaciones de stop-loss, garantizando una ejecución sin errores incluso durante eventos noticiosos.
Estrategia de negociación (La Lógica Cinética ) El sistema funciona con un motor de pulsos de 3 etapas:
-
Cerebro Cinético (Velocidad de Tendencia): Utiliza un CCI de Largo Periodo (50) para determinar la velocidad dominante del mercado.
-
Velocidad al alza: CCI > 0.
-
Velocidad a la baja: CCI < 0.
-
-
Entrada de Pulso (Trigger): Utiliza un CCI de período corto (14) para programar la entrada.
-
Compra: El CCI corto vuelve a subir por encima de 100 (Reentrada en la fortaleza).
-
Vender: El CCI corto vuelve a situarse por debajo de -100 (Reentrada en la debilidad).
-
-
Válvula de presión: Las operaciones sólo se toman si el precio está fuera de los Canales de Keltner, confirmando un verdadero estado de ruptura.
Características principales
-
Mecha Armor Trailing: Una lógica de salida de élite que mantiene un "Deca-Buffer" (10x Margen de Seguridad). Garantiza que sus trailing stops nunca sean rechazados por los límites del broker, incluso en entornos de alto spread.
-
Seguimiento cinético de tendencias: Captura la fase de aceleración de una tendencia, evitando los mercados lentos y agitados.
-
Gestión institucional del dinero: Tamaño de lote dinámico incorporado basado en el margen libre de la cuenta y el porcentaje de riesgo.
-
Prop-Firm Safe: 100% No Grid, No Martingale. Cada operación es una posición singular calculada.
Recomendaciones
-
Plazos: H1, H4 (Recomendado para estabilidad de tendencia).
-
Símbolos: Principales Pares (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) y Oro (XAUUSD).
-
Tipo de cuenta: ECN o Estándar.
-
Depósito mínimo: 100 $.
Parámetros de entrada
-
=== MECHA CORE SETTINGS ===
-
InpRiskPercent : Riesgo por operación (por ejemplo, 1,0%).
-
-
=== CEREBRO CINÉTICO ===
-
InpKeltnerPeriod : Sensibilidad del canal.
-
InpCciLongPeriod : Filtro de tendencia principal (Por defecto 50).
-
InpCciShortPeriod : Disparador de entrada (Por defecto 14).
-
-
=== MECHA ARMADURA (PROTECCIÓN) ===
-
InpSlAtrMult : Distancia de Stop Loss (Por defecto 2.5x ATR).
-
InpTpAtrMult : Distancia Take Profit (Por defecto 5.0x ATR).
-
InpSafetyPadding : Puntos extra de amortiguación para el Blindaje.
-
Guía de Instalación
-
Descargue el archivo .ex5 a su carpeta MQL5\Experts.
-
Reinicie MT5 o haga clic con el botón derecho del ratón en Navegador y seleccione Actualizar.
-
Arrastre el EA a un gráfico (Recomendado: H1).
-
Ajuste InpRiskPercent para que coincida con su apetito de riesgo.
-
Asegúrese de que la opción "Allow Algo Trading" está activada.
🛡️ AUTOR Y COPYRIGHT
✍️ Astracodewolf - Algorithmic Trading Systems Developer © 2026. Todos los algoritmos y diseños son propiedad intelectual de Astracodewolf.