ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert)

Produktname: Mecha Crown Protokoll AI (MT5)

[Untertitel: Kinetic Trend Velocity | CCI Pulse | Mecha Armor Protection]

Einführung Mecha Crown Protocol AI ist ein kinetisches Trendfolgesystem, das entwickelt wurde, um Marktbewegungen mit hoher Geschwindigkeit und maschinenähnlicher Präzision zu erfassen. Es visualisiert den Markt als eine kinetische Maschine, die Keltner-Kanäle verwendet, um den Druck zu messen, duale CCI (Long & Short), um die Geschwindigkeit zu messen, und führt nur Trades aus, wenn der Trendimpuls perfekt ausgerichtet ist. All dies ist in eine "Mecha-Rüstung" gehüllt, ein robustes Sicherheitsprotokoll, das Ihr Kapital vor dem Marktchaos schützt.

Version 1.20 Update: Eigenständiges Protokoll Diese Version beseitigt die Abhängigkeiten von benutzerdefinierten Indikatoren und gewährleistet eine 100%ige Plug-and-Play-Kompatibilität mit jedem MT5-Broker. Sie führt außerdem die "Mecha Armor" Deca-Buffer Logic ein, die einen extremen Sicherheitsabstand (10x Margin) für Stop-Loss-Änderungen berechnet und eine fehlerfreie Ausführung auch bei Nachrichtenereignissen garantiert.

Handelsstrategie (Die kinetische Logik) Das System arbeitet mit einer 3-stufigen Impulsmaschine:

Kinetic Brain (Trend-Velocity): Verwendet einen Long-Period CCI (50), um die vorherrschende Marktgeschwindigkeit zu bestimmen. Velocity Up: CCI > 0.

Geschwindigkeit nach unten: CCI < 0. Impulseingabe (Trigger): Verwendet einen Kurzzeit-CCI (14), um den Zeitpunkt des Einstiegs zu bestimmen. Kaufen: Short CCI schnappt zurück über 100 (Wiedereinstieg in die Stärke).

Verkaufen: Short CCI fällt wieder unter -100 (Wiedereinstieg in die Schwäche). Druckventil: Trades werden nur dann getätigt, wenn der Preis außerhalb der Keltner-Kanäle liegt, was einen echten Ausbruchszustand bestätigt.

Hauptmerkmale

Mecha Armor Trailing: Eine erstklassige Ausstiegslogik, die einen "Deca-Puffer" (10-fache Sicherheitsmarge) beibehält. Sie stellt sicher, dass Ihre Trailing-Stopps niemals von Broker-Limits zurückgewiesen werden, selbst in Umgebungen mit hoher Streuung.

Kinetische Trendfolge: Erfasst die Beschleunigungsphase eines Trends und vermeidet unruhige, langsame Märkte.

Institutionelle Geldverwaltung: Eingebautes Dynamic Lot Sizing basierend auf der freien Kontomarge und dem Risikoprozentsatz.

Prop-Firm Safe: 100% No Grid, No Martingale. Jeder Handel ist eine berechnete Einzelposition.

Empfehlungen

Zeitrahmen: H1, H4 (empfohlen für Trendstabilität).

Symbole: Wichtige Paare (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) und Gold (XAUUSD).

Konto-Typ: ECN oder Standard.

Mindesteinlage: $100.

Eingabe-Parameter

=== MECHA CORE SETTINGS === InpRiskPercent : Risiko pro Handel (z.B. 1,0%).

=== KINETIC BRAIN === InpKeltnerPeriod : Kanal-Empfindlichkeit. InpCciLongPeriod : Haupttrendfilter (Standardwert 50). InpCciShortPeriod : Einstiegs-Trigger (Standardwert 14).

=== MECHA ARMOR (SCHUTZ) === InpSlAtrMult : Stop-Loss-Abstand (Voreinstellung 2,5x ATR). InpTpAtrMult : Take Profit-Abstand (Voreinstellung 5,0x ATR). InpSafetyPadding : Zusätzliche Pufferpunkte für die Panzerung.



Installationsanleitung

Laden Sie die .ex5-Datei in Ihren MQL5\Experts-Ordner herunter. Starten Sie MT5 neu oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Navigator und wählen Sie Aktualisieren. Ziehen Sie den EA auf einen Chart (empfohlen: H1). Stellen Sie InpRiskPercent entsprechend Ihrer Risikobereitschaft ein. Stellen Sie sicher, dass "Algo Trading zulassen" aktiviert ist.

🛡️ AUTOR & COPYRIGHT

✍️ Astracodewolf - Algorithmic Trading Systems Developer © 2026. Alle Algorithmen und Designs sind das geistige Eigentum von Astracodewolf.