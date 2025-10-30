Diamond PRO MT5

5

Diamond PRO MT5 es un potente sistema de trading automatizado mejorado que contiene todas las ventajas de la plataforma mt5. La versión PRO MT5 incluye un rendimiento mejorado, núcleos optimizados, nuevos y precisos filtros de puntos de entrada, nuevo algoritmo de cierre de beneficios multietapa y contiene un número de parámetros de control externos que permiten construir y afinar las propias decisiones y algoritmos de trading. El sistema proporciona entradas de mercado más precisas, analiza y filtra las próximas noticias económicas, contiene protección de spreads y un algoritmo avanzado de gestión de posiciones. El principal objetivo del sistema Diamond PRO MT5 es aumentar la seguridad y el rendimiento de las operaciones. Después de instalar y configurar el experto, funciona en modo totalmente automático.

Los traders que compren Diamond PRO recibirán un bono personal de EA. Después de la compra póngase en contacto conmigo para obtener ayuda.

Descargar configuración


Características principales
  • Algoritmo de negociación avanzado;
  • Filtro preciso de puntos de entrada;
  • Mayor rendimiento del núcleo de negociación.
  • Lista de parámetros ampliada para un ajuste preciso";
  • Algoritmo de cierre de beneficios multietapa;
  • Modo de negociación totalmente automático;
  • Sistema de gestión del dinero;
  • Filtro flexible de noticias económicas
  • Protección contra spreads elevados;
  • Filtros de días y horas.


Requisitos principales

  • Terminal MT4;
  • Cuenta ECN;
  • Depósito mínimo $200;
  • Pares: eurusd, gbpusd, usdjpy.
  • Marco de tiempo H1.
  • VPS estable y rápido.


Instalación Diamond Pro

  1. Configurar filtro de noticias.
  2. Conectar Diamond PRO al gráfico del par recomendado.
  3. Pulse el botón "Cargar" y aplique el archivo .set adecuado.
  4. Permita operar en vivo y active el botón AutoTrading en el panel superior del terminal.


Configuración del filtro de noticias

  1. Vaya al menú del terminal Herramientas>>Opciones>>Asesores Expertos.
  2. Permita "Web Requests" y añada a la lista el enlace del calendario de noticias "https://forexsb.com"
  3. En el parámetro ServerGMT establezca el valor GMT de su broker.

Tenga en cuenta. Filtro de noticias es una gran protección y sólo funciona en el comercio en vivo.


Soporte

Sistemas originales sólo en MQL5.com
Estoy siempre en contacto. No dude en ponerse en contacto conmigo con mensaje personal.

Comentarios 3
Zhiyu Tan
556
Zhiyu Tan 2025.11.26 07:10 
 

I'm a loyal user of the Diamond Pro MT4 version. After the MT5 version was released, I purchased it promptly—it was still V1.0 at the time. Following V2.0, Fanur added the DynamicTSL option, which I strongly recommend enabling. V2.0 demonstrated superior entry points and profitability in both backtesting results and live trading.

I'll reiterate: Diamond Pro won't make you rich overnight. But with patience, achieving 5-10% monthly returns is entirely feasible.

Once again, thank you, Fanur.

Petr Tesnar
563
Petr Tesnar 2025.11.19 09:06 
 

One of the best expert advisor (Diamond PRO) is now better with MT5 version. Real trading corresponds to backtests. I recommend it 100% to anyone who is serious about trading with algorithms. And Fanur is extremly supportive too. Thank you.

TT77IRL
336
TT77IRL 2025.11.06 19:54 
 

I’ve tried so many expensive EAs before and spent a lot of money on all kinds of so-called “hyper-super” systems, seriously! And then here comes this EA, which is actually affordable and genuinely profitable. There’s no AI, no flashy or fancy interface — just a simple and straightforward GUI. And it truly delivers what the developer promises! Previously, only the MT4 version was available, but after the developer stayed true to his word and created the MT5 version, I bought that one as well. :) I’ve been testing both versions for a while now, on live accounts too, and they work in exactly the same way. The profit and risk settings are perfectly fine — I’m absolutely satisfied! Compared to all the overpriced EAs out there, this one is truly a real gem. I really hope the developer continues creating more EAs like this in the future! 💎

Otros productos de este autor
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Asesores Expertos
¡Venta festiva -40% está activo! Disfruta :) ¡ Feliz Año Nuevo y Feliz Navidad ! Diamond PRO es una potente versión mejorada de Diamond para operadores avanzados. La versión Pro incluye núcleos optimizados, nuevos filtros de puntos de entrada mejorados, nuevo algoritmo de cierre de beneficios multietapa y contiene un número de parámetros de control externos que permiten construir y afinar sus propias decisiones y algoritmos. El sistema proporciona entradas de mercado más precisas, analiza y fil
EA Maestro
Fanur Galamov
4.47 (15)
Asesores Expertos
¡Venta festiva -40% está activo! Disfruta :) ¡Feliz Año Nuevo y Feliz Navidad ! EA Maestro es un asesor experto totalmente automatizado diseñado para el comercio activo en dos direcciones. El EA contiene un filtro de entrada avanzado basado en el análisis del modelo de gráfico de precios e indicadores técnicos, incluye un trailing stop de dos pasos, un analizador de niveles de precios redondos y un filtro de tiempo de negociación. El EA le permite trabajar tanto con un lote de negociación fijo
EA Spectr
Fanur Galamov
4.9 (20)
Asesores Expertos
¡Venta festiva -40% está activo! Disfruta :) ¡Feliz Año Nuevo y Feliz Navidad! EA Spectr es un asesor experto profesional multidivisa automatizado diseñado para operaciones rentables a largo plazo. El EA controla continuamente los movimientos de precios y realiza operaciones precisas basadas en patrones de mercado, tendencias e indicadores técnicos. El EA contiene un filtro flexible de noticias, protección de spreads altos, filtros separados de tiempo y días de negociación y permite trabajar co
EA Gold NRJ
Fanur Galamov
4.55 (11)
Asesores Expertos
¡Venta festiva -40% está activo! Disfruta :) ¡Feliz Año Nuevo y Feliz Navidad ! EA Gold NRJ es un sistema de trading 100% automatizado con una estrategia de crecimiento estable a largo plazo. El EA funciona en el popular instrumento XAUUSD (ORO). El Ea no utiliza promedios, martingala, rejilla. Comercio seguro con drawdown bajo. Sólo un comercio por vez . Cada operación incluye take profit y stop loss. Compartible FIFO. El Ea puede trabajar con cualquier depósito pequeño o grande. Fácil de usa
Diamond Black
Fanur Galamov
5 (2)
Asesores Expertos
¡Venta festiva -40% está activo! Disfruta :) ¡Feliz Año Nuevo y Feliz Navidad! Diamond Black es un asesor experto profesional para el comercio automático de mercado. El EA implementa mis observaciones a largo plazo del comportamiento del mercado por la noche. Un análisis exhaustivo del comportamiento del mercado de baja volatilidad me permitió implementar un sistema estable y fiable para el comercio rentable y a largo plazo. El algoritmo del EA utiliza las ventajas de las órdenes limitadas pend
EA Sapphire
Fanur Galamov
4.34 (65)
Asesores Expertos
¡Venta festiva -40% está activo! Disfruta :) ¡Feliz Año Nuevo y Feliz Navidad! EA Sapphire es un asesor experto totalmente automatizado que utiliza un modelo de negociación en niveles de precios clave. El punto de entrada de cada mercado es analizado por un algoritmo de selección avanzado y, en función de los criterios especificados, se utiliza una estrategia de rebote o ruptura del nivel clave. Todas las posiciones de negociación contienen una orden stop de protección, y también incluyen nivel
