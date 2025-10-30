Diamond PRO MT5
- Asesores Expertos
- Fanur Galamov
- Versión: 2.0
- Actualizado: 5 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Diamond PRO MT5 es un potente sistema de trading automatizado mejorado que contiene todas las ventajas de la plataforma mt5. La versión PRO MT5 incluye un rendimiento mejorado, núcleos optimizados, nuevos y precisos filtros de puntos de entrada, nuevo algoritmo de cierre de beneficios multietapa y contiene un número de parámetros de control externos que permiten construir y afinar las propias decisiones y algoritmos de trading. El sistema proporciona entradas de mercado más precisas, analiza y filtra las próximas noticias económicas, contiene protección de spreads y un algoritmo avanzado de gestión de posiciones. El principal objetivo del sistema Diamond PRO MT5 es aumentar la seguridad y el rendimiento de las operaciones. Después de instalar y configurar el experto, funciona en modo totalmente automático.
Los traders que compren Diamond PRO recibirán un bono personal de EA. Después de la compra póngase en contacto conmigo para obtener ayuda.
- Algoritmo de negociación avanzado;
- Filtro preciso de puntos de entrada;
- Mayor rendimiento del núcleo de negociación.
- Lista de parámetros ampliada para un ajuste preciso";
- Algoritmo de cierre de beneficios multietapa;
- Modo de negociación totalmente automático;
- Sistema de gestión del dinero;
- Filtro flexible de noticias económicas
- Protección contra spreads elevados;
- Filtros de días y horas.
Requisitos principales
- Terminal MT4;
- Cuenta ECN;
- Depósito mínimo $200;
- Pares: eurusd, gbpusd, usdjpy.
- Marco de tiempo H1.
- VPS estable y rápido.
Instalación Diamond Pro
- Configurar filtro de noticias.
- Conectar Diamond PRO al gráfico del par recomendado.
- Pulse el botón "Cargar" y aplique el archivo .set adecuado.
- Permita operar en vivo y active el botón AutoTrading en el panel superior del terminal.
Configuración del filtro de noticias
- Vaya al menú del terminal Herramientas>>Opciones>>Asesores Expertos.
- Permita "Web Requests" y añada a la lista el enlace del calendario de noticias "https://forexsb.com"
- En el parámetro ServerGMT establezca el valor GMT de su broker.
Tenga en cuenta. Filtro de noticias es una gran protección y sólo funciona en el comercio en vivo.
SoporteSistemas originales sólo en MQL5.com
Estoy siempre en contacto. No dude en ponerse en contacto conmigo con mensaje personal.
I'm a loyal user of the Diamond Pro MT4 version. After the MT5 version was released, I purchased it promptly—it was still V1.0 at the time. Following V2.0, Fanur added the DynamicTSL option, which I strongly recommend enabling. V2.0 demonstrated superior entry points and profitability in both backtesting results and live trading.
I'll reiterate: Diamond Pro won't make you rich overnight. But with patience, achieving 5-10% monthly returns is entirely feasible.
Once again, thank you, Fanur.