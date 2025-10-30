¡Venta festiva -40% está activo! Disfruta :) ¡Feliz Año Nuevo y Feliz Navidad!



Diamond PRO MT5 es un potente sistema de trading automatizado mejorado que contiene todas las ventajas de la plataforma mt5. La versión PRO MT5 incluye un rendimiento mejorado, núcleos optimizados, nuevos y precisos filtros de puntos de entrada, nuevo algoritmo de cierre de beneficios multietapa y contiene un número de parámetros de control externos que permiten construir y afinar las propias decisiones y algoritmos de trading. El sistema proporciona entradas de mercado más precisas, analiza y filtra las próximas noticias económicas, contiene protección de spreads y un algoritmo avanzado de gestión de posiciones. El principal objetivo del sistema Diamond PRO MT5 es aumentar la seguridad y el rendimiento de las operaciones. Después de instalar y configurar el experto, funciona en modo totalmente automático.

Los traders que compren Diamond PRO recibirán un bono personal de EA. Después de la compra póngase en contacto conmigo para obtener ayuda.

Descargar configuración





Características principales

Algoritmo de negociación avanzado;

Filtro preciso de puntos de entrada;

Mayor rendimiento del núcleo de negociación.

Lista de parámetros ampliada para un ajuste preciso";

Algoritmo de cierre de beneficios multietapa;

Modo de negociación totalmente automático;

Sistema de gestión del dinero;

Filtro flexible de noticias económicas

Protección contra spreads elevados;

Filtros de días y horas.



Requisitos principales Terminal MT4;

Cuenta ECN;

Depósito mínimo $200;

Pares: eurusd, gbpusd, usdjpy.

Marco de tiempo H1.

VPS estable y rápido.

Instalación Diamond Pro

Configurar filtro de noticias. Conectar Diamond PRO al gráfico del par recomendado. Pulse el botón "Cargar" y aplique el archivo .set adecuado. Permita operar en vivo y active el botón AutoTrading en el panel superior del terminal.