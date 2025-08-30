Argos Fury

Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado

Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek.

Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende.

Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1

Apalancamiento: mín. 1:30

Depósito: mín. $200

Símbolo: XAUUSD

Broker: cualquiera



Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de reversión es nueva, y eso es precisamente lo que la hace tan interesante. Si buscas enfoques frescos,

no deberías pasar por alto este EA. Es el primero de su tipo aquí y posiblemente el inicio de una nueva dirección en el trading automatizado.

En lugar de confiar en patrones predefinidos o configuraciones fijas, este EA trabaja de forma adaptativa. Reconoce y comprende cómo cambia el mercado

–y se adapta en consecuencia. Con un enfoque en zonas de reversión y análisis de presión de precios, va mucho más allá que las herramientas tradicionales.





Introducción a Deep Seek

Deep Seek es un modelo de análisis moderno basado en estructuras de datos avanzadas.



Escanea el mercado en tiempo real, detecta patrones, evalúa la volatilidad y lee entre líneas, justo donde los indicadores clásicos dejan de funcionar

.

Deep Seek es especialmente fuerte en:

evaluación de la fuerza y debilidad del mercado

identificación de zonas de transición

adaptación a fases cambiantes del mercado

Sistema de IA Capacidad de trading Análisis de datos Velocidad de reacción Gestión del riesgo Deep Seek Muy alta Excelente Extremadamente rápida Sobresaliente ChatGPT-4 Alta Muy buena Rápida Buena ChatGPT-3.5 Media Buena Media Media Google Bard Media Buena Rápida Buena Bing AI Media Buena Rápida Buena

(Estadísticas verificadas para la evaluación de sistemas de IA)





Estrategia Dynamic Reversal Zoning

Esta estrategia se enfoca en las llamadas zonas de liquidez : áreas donde el mercado suele girar.

El EA detecta zonas donde se acumula presión de precio o se rompe el momentum. En lugar de operar a ciegas, espera señales claras en esas zonas.

Las entradas precisas se logran mediante los siguientes mecanismos:

Detección de zonas en tiempo real

Lógica de entrada con opción de reentrada

Combinación de estructura de velas, volumen y velocidad del movimiento

Por qué esta combinación es tan potente

Deep Seek aporta el contexto, la estrategia aporta el plan.

Mientras que los EAs tradicionales intentan capturar el mercado con reglas fijas, este EA combina lo mejor de ambos mundos:

Deep Seek identifica cuándo una zona es realmente relevante

una zona es realmente relevante La estrategia decide cómo reaccionar ante ella

El resultado: un EA flexible que se mantiene claro incluso en fases inestables y detecta oportunidades donde otros salen del mercado .