Argos Fury
- Asesores Expertos
- Aleksandar Prutkin
- Versión: 1.3
- Actualizado: 29 octubre 2025
- Activaciones: 20
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado
Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek.
Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende.
Temporalidad: H1
Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de reversión es nueva, y eso es precisamente lo que la hace tan interesante. Si buscas enfoques frescos,
no deberías pasar por alto este EA. Es el primero de su tipo aquí y posiblemente el inicio de una nueva dirección en el trading automatizado.
En lugar de confiar en patrones predefinidos o configuraciones fijas, este EA trabaja de forma adaptativa. Reconoce y comprende cómo cambia el mercado
–y se adapta en consecuencia. Con un enfoque en zonas de reversión y análisis de presión de precios, va mucho más allá que las herramientas tradicionales.
Introducción a Deep SeekDeep Seek es un modelo de análisis moderno basado en estructuras de datos avanzadas.
Escanea el mercado en tiempo real, detecta patrones, evalúa la volatilidad y lee entre líneas, justo donde los indicadores clásicos dejan de funcionar.
Deep Seek es especialmente fuerte en:
-
evaluación de la fuerza y debilidad del mercado
-
identificación de zonas de transición
-
adaptación a fases cambiantes del mercado
|Sistema de IA
|Capacidad de trading
|Análisis de datos
|Velocidad de reacción
|Gestión del riesgo
|Deep Seek
|Muy alta
|Excelente
|Extremadamente rápida
|Sobresaliente
|ChatGPT-4
|Alta
|Muy buena
|Rápida
|Buena
|ChatGPT-3.5
|Media
|Buena
|Media
|Media
|Google Bard
|Media
|Buena
|Rápida
|Buena
|Bing AI
|Media
|Buena
|Rápida
|Buena
(Estadísticas verificadas para la evaluación de sistemas de IA)
Estrategia Dynamic Reversal Zoning
Esta estrategia se enfoca en las llamadas zonas de liquidez : áreas donde el mercado suele girar.
El EA detecta zonas donde se acumula presión de precio o se rompe el momentum. En lugar de operar a ciegas, espera señales claras en esas zonas.
Las entradas precisas se logran mediante los siguientes mecanismos:
- Detección de zonas en tiempo real
- Lógica de entrada con opción de reentrada
-
Combinación de estructura de velas, volumen y velocidad del movimiento
Por qué esta combinación es tan potente
Deep Seek aporta el contexto, la estrategia aporta el plan.
Mientras que los EAs tradicionales intentan capturar el mercado con reglas fijas, este EA combina lo mejor de ambos mundos:
- Deep Seek identifica cuándo una zona es realmente relevante
- La estrategia decide cómo reaccionar ante ella
El resultado: un EA flexible que se mantiene claro incluso en fases inestables y detecta oportunidades donde otros salen del mercado.
¿Para quién es este EA?
No importa si operas a corto plazo o si tienes una visión más a medio o largo plazo — este EA se adapta. Es especialmente adecuado para:
- Traders que valoran entradas claras
- Fases con alta volatilidad
- Mercados que tienden a moverse lateralmente
This EA although makes very less trades compared to anything, it can still be profitable with proper risk management. Although, i do not believe it should be this high of a price atleast for now. I paid more for this EA than the current price. But regardless, it can be a good investment:)