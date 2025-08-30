Argos Fury

3.93

Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado

Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek.
Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende.

Señal en vivo

__________

Configuración
Temporalidad: H1
Apalancamiento: mín. 1:30
Depósito: mín. $200
Símbolo: XAUUSD
Broker: cualquiera

Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de reversión es nueva, y eso es precisamente lo que la hace tan interesante. Si buscas enfoques frescos,
no deberías pasar por alto este EA. Es el primero de su tipo aquí y posiblemente el inicio de una nueva dirección en el trading automatizado.

En lugar de confiar en patrones predefinidos o configuraciones fijas, este EA trabaja de forma adaptativa. Reconoce y comprende cómo cambia el mercado
y se adapta en consecuencia. Con un enfoque en zonas de reversión y análisis de presión de precios, va mucho más allá que las herramientas tradicionales.


Introducción a Deep Seek

Deep Seek es un modelo de análisis moderno basado en estructuras de datos avanzadas.
Escanea el mercado en tiempo real, detecta patrones, evalúa la volatilidad y lee entre líneas, justo donde los indicadores clásicos dejan de funcionar.

Deep Seek es especialmente fuerte en:

  • evaluación de la fuerza y debilidad del mercado

  • identificación de zonas de transición

  • adaptación a fases cambiantes del mercado

Sistema de IA Capacidad de trading Análisis de datos Velocidad de reacción Gestión del riesgo
Deep Seek Muy alta Excelente Extremadamente rápida Sobresaliente
ChatGPT-4 Alta Muy buena Rápida Buena
ChatGPT-3.5 Media Buena Media Media
Google Bard Media Buena Rápida Buena
Bing AI Media Buena Rápida Buena

(Estadísticas verificadas para la evaluación de sistemas de IA)


Estrategia Dynamic Reversal Zoning

Esta estrategia se enfoca en las llamadas zonas de liquidez : áreas donde el mercado suele girar.
El EA detecta zonas donde se acumula presión de precio o se rompe el momentum. En lugar de operar a ciegas, espera señales claras en esas zonas.

Las entradas precisas se logran mediante los siguientes mecanismos:

  • Detección de zonas en tiempo real
  • Lógica de entrada con opción de reentrada

  • Combinación de estructura de velas, volumen y velocidad del movimiento

Por qué esta combinación es tan potente

Deep Seek aporta el contexto, la estrategia aporta el plan.
Mientras que los EAs tradicionales intentan capturar el mercado con reglas fijas, este EA combina lo mejor de ambos mundos:

  • Deep Seek identifica cuándo una zona es realmente relevante
  • La estrategia decide cómo reaccionar ante ella

El resultado: un EA flexible que se mantiene claro incluso en fases inestables y detecta oportunidades donde otros salen del mercado.

¿Para quién es este EA?

No importa si operas a corto plazo o si tienes una visión más a medio o largo plazo — este EA se adapta. Es especialmente adecuado para:

  • Traders que valoran entradas claras
  • Fases con alta volatilidad
  • Mercados que tienden a moverse lateralmente
Comentarios 42
Naeem Rehman Lakha
296
Naeem Rehman Lakha 2025.12.11 20:22 
 

This EA although makes very less trades compared to anything, it can still be profitable with proper risk management. Although, i do not believe it should be this high of a price atleast for now. I paid more for this EA than the current price. But regardless, it can be a good investment:)

Grkic Dragan
49
Grkic Dragan 2025.11.21 11:55 
 

I bought Fury two months ago. At first I had big doubts because the positions do not match the backtest. It is definitely clear to me that this is due to the AI ​​that works flawlessly with this bot, which has been proven in previous trades. In two months of trading I had only one stop loss and over 20 trades with TP. The bot gives stable and reliable signals. It does not trade often, 1-2 times a week, but when it does trade, it is with a high probability of TP. Given that I know about technical analysis, I can conclude that the entries into positions are almost perfect. All recommendations for Argos Fury.

Benigno Batista Junior
126
Benigno Batista Junior 2025.11.11 20:47 
 

Argos Fury has impressed me not only with its good performance and adaptability, but also with the outstanding support provided by Aleksandar. Every question I had was answered quickly and thoroughly, making me feel confident and valued as a user. It has delivered reliable results and the level of transparency and care from the support team truly sets it apart from others in the market. That's unique!

Productos recomendados
AU 79 Gold EA MT5
Abhimanyu Hans
5 (1)
Asesores Expertos
AU 79 Gold EA es un asesor experto en comercio de oro diseñado especialmente para el comercio de oro. Es un revendedor con marco de tiempo de 5 minutos y su estrategia es única y utilizada por las instituciones para negociar con oro, opera por la noche durante algunas horas cuando el volumen es bajo y no hay noticias para maximizar su precisión y minimizar el riesgo. Únete a nuestro       grupo MQL5       para descargar los últimos archivos configurados que serán necesarios para realizar una pr
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
Asesores Expertos
Asesor Experto (EA) totalmente automático, opera sin ayuda del usuario, se llama Titan T-REX Robot (TTREX_EA),actualizado a la versión 2, diseñado a base de cálculos matemáticos y experiencia del diseñador plasmado en operaciones complejas que tratan de usar todas las herramientas propias posibles. Funciona con todas las criptomonedas y/o divisas del mercado Forex. No caduca, ni pasa de moda ya que se puede configurar el PERIODO desde M1..15, M30, H1.... Utiliza Scalping de forma moderada busca
Quantum Index
Vladimir Mametov
5 (6)
Asesores Expertos
Quantum Index - Asesor Experto para Operar con Índices Señal en vivo Características principales: Instrumentos soportados: .US30Cash, .UsTechCash, JP225Cash Broker : RoboForex (cuenta ECN o Prime). Actividad media mensual: 100-200 órdenes Ganancia Esperada : 10-20% por mes Reducción máxima: Hasta 20% con la configuración de lotes por defecto Descripción: Quantum Index es un asesor experto de alta precisión, fiable y rentable diseñado para el trading automatizado en los principales índices bursát
Atomic Advanced EA
Lucas Bremer Moinhos Dos Santos
Asesores Expertos
Disclaimer:   These profiles are expert-level starting points, not guaranteed "set-and-forget" solutions. Market conditions change, and different brokers have unique data feeds and execution policies.   It is absolutely essential to backtest these settings thoroughly and run them on a demo account before committing real capital.   Pay close attention to the risk management inputs. ## 1. The Conservative Trend Follower This profile is designed for patience and stability. It trades on a higher
PythonX M1 Hybrid Breakout EURUSD
Abhinav Puri
Asesores Expertos
PythonX - EURUSD M1 Asesor Experto de Ruptura Híbrido Una operación a la vez. Baja reducción. Diseñado para firmas de fondeo y traders minoristas. Probado en EURUSD M1 usando datos de ticks reales (2015–2025 o los más recientes disponibles) con más de 25 brokers y firmas de fondeo. Diseñado para ofrecer precisión, consistencia y reducción ultra baja — incluso en cuentas de $100. Todas las pruebas se realizaron con un balance de $100, apalancamiento 1:1000 y SL/TP fijos. Capturas de pantalla adj
Open Season
Philipp Shvetsov
Asesores Expertos
Open Season es un Asesor Experto totalmente automatizado que permite a los operadores "activos" y "listos y olvidados" negociar rupturas de acción de precios EURUSD H1 de alta probabilidad. Detecta la acción del precio antes de la apertura de Londres y negocia las rupturas. El EA se basa en la psicología humana para operar con cortos de alta probabilidad. Cada operación está protegida por un stop loss Filtro de tiempo incorporado Tres técnicas de dimensionamiento de posiciones para adaptarse a s
CalcWave
Mohit Kumar
Asesores Expertos
CalcWave EA: Una Solución de Trading Robusta y Sin Indicadores (Sólo para EURUSD diario y gráfico H1) CalcWave es un Asesor Experto de ingeniería profesional que se basa puramente en modelos matemáticos y reglas de gestión de dinero, no se utilizan indicadores gráficos para la ejecución de operaciones. Respaldado por más de 20 años de experiencia comercial, este EA trata el comercio como un negocio, no como un juego de azar, y se adapta a los mercados dinámicos de hoy. Características principale
FIBO Trend EA mt5
Evgenii Aksenov
5 (6)
Asesores Expertos
50% de descuento hasta fin de mes ($199) . Precio regular: $399. Todas nuestras señales ya están disponibles en myfxbook:   haz clic aquí . Los archivos de configuración únicos y todas las recomendaciones son gratuitos. Todas las futuras actualizaciones del asesor están incluidas en el precio. Después de la compra, contáctame y te ayudaré a instalar y configurar el robot correctamente. También te informaré sobre cómo obtener un VPS gratuito de un bróker confiable. Esta es una estrategia de ten
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Asesores Expertos
Descripción de Simo : un robot innovador con un sistema de trading único Simo es un revolucionario robot de trading que cambia las reglas del juego con su exclusivo sistema de trading. Utilizando el análisis de sentimiento y el aprendizaje automático, Simo lleva el trading a un nuevo nivel. Este robot puede trabajar en cualquier marco temporal, con cualquier par de divisas y en el servidor de cualquier broker. Simo utiliza su propio algoritmo para tomar decisiones de trading. Varios enfoques
Disruptor Gold EA
Hanna Hryshchenko
Asesores Expertos
Aquel día lo cambió todo. Comenzó tranquilo: un café con leche, una cafetería europea, el aroma de pasteles recién hechos. Entonces lo vi: elegante, con prisa, subiendo a un coche. Algo cayó: una memoria USB. No era común. Pesada, grabada con “R.D.”. Toqué el timbre del edificio del que había salido, pero no hubo respuesta. Me la guardé. Sentía que esto no era el final. Horas después, en el aeropuerto, la abrí. Una carpeta: alpha_1803 . Casi todo era código ilegible, salvo un archivo: un gráfic
CCI Multi Currency EA MT5
Biswarup Banerjee
Asesores Expertos
CCI Multi-Currency EA MT5  implementa sólidas estrategias del Índice de Canal de Materias Primas (CCI) que han sido ampliamente probadas en múltiples pares de divisas y marcos de tiempo. Este Asesor Experto ofrece capacidades de trading avanzadas, incluyendo recuperación mediante grid, opciones de cobertura y estrategias de martingala (configurables, pero desactivadas por defecto). Presenta métodos de entrada precisos (rupturas, retrocesos, seguimiento de tendencia) y reglas de salida flexibles
Infinity Scalper EA MT5
Abraham Theuri Wangui
Asesores Expertos
El Infinity Scalper EA es un sistema de trading automatizado de vanguardia diseñado para aprovechar las estrategias de scalping de precisión para obtener una rentabilidad constante en los mercados de divisas. Inspirándose en el potencial ilimitado del infinito , este asesor experto encarna el concepto de oportunidades ilimitadas en el comercio, donde la precisión, la adaptabilidad y la persistencia convergen para crear una herramienta robusta para los comerciantes. Infinito en el trading Al igua
Raja Trading Pro
Ikhwan Naufal Fiqri
Asesores Expertos
Raja Trading PRO - La Red Inteligente de Recuperación de BEPs Descripcion del Producto ¿Estás cansado de los EAs de Cuadrícula ordinarios que se quedan atascados en drawdown durante días, persiguiendo objetivos de beneficios poco realistas? Raja Trading PRO lleva el concepto original a un nivel mucho más alto, ofreciendo características de nivel profesional que son muy superiores a la versión estándar. Este EA está diseñado con una filosofía completamente diferente: Recuperación Rápida. Este no
GOLD Stone
Ken Iijima
Asesores Expertos
GOLD Stone EA - La estrategia definitiva de seguimiento de tendencias para el oro DESCUENTO - ¡No te lo pierdas! Precio Original: $800 → Ahora: $150 LINE Signal Coming Soon! Resultados Impresionantes: Retorno de 12x en 2 Años Depósito Inicial: $10,000 Saldo Final: $122,532 Ganancia Neta: $112,532 (+1,125%) Periodo de Prueba: Enero 2024 - Diciembre 2025 (Aprox. 2 Años) Métricas de rendimiento pendientes Métrica Resultado Valoración Factor de beneficio 19.48 Excepcional (1
HaiWa Alone
Eka Jatnika
Asesores Expertos
Bienvenido a HaiWa Alone, el último producto de HaiWa Project diseñado por un programador veterano con larga experiencia en programación lógica desde 1990. HaiWa Alone es un Asesor Experto de Forex (EA) que combina las ventajas de los indicadores de media móvil y RSI con la exclusiva de HaiWa Project. Lógica de decisión inteligente. Características clave: Indicador clave: utiliza una combinación de media móvil y RSI para un análisis técnico preciso. Lógica de decisión inteligente: Lógica espec
Obsidian adaptive Expert Advisor
Antonello Belgrano
Asesores Expertos
Embarcarse en un viaje exitoso de trading requiere una comprensión completa de los riesgos involucrados y las herramientas a su disposición. Con Obsidian Expert Advisor , proporcionamos a los operadores una potente solución de negociación algorítmica que abre nuevas posibilidades en los mercados financieros. Innovación y precisión Obsidian Expert Advisor se inspira en las mejores prácticas de estrategias de trading probadas, ofreciendo resultados excepcionales e infundiendo confianza en sus deci
Trend DCA
Pham Khanh Duy
5 (3)
Asesores Expertos
El promedio de costos en dólares es un algoritmo comercial muy básico y antiguo, aunque muy útil desde el pasado hasta ahora. (Nota. Todos los usuarios que alquilan y compran DCA Pro Trend AI deben enviarme un mensaje para obtener la Guía del usuario y obtener la configuración recomendada antes de realizar transacciones) Soy comerciante, comencé a operar en 2009 y hoy en día el comercio es mi vida. Codifiqué este EA basándome en todos mis conocimientos, toda mi experiencia en el comercio y en
Gold pulverizer
Mahmoud Hilal
Asesores Expertos
El Pulverizador de Oro - Robot Profesional para Operar con Oro El Pulverizador de Oro es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado exclusivamente para operar con Oro (XAUUSD) . A diferencia de los EAs genéricos, ha sido afinado para capturar la volatilidad y el comportamiento únicos del mercado del Oro, proporcionando entradas de alta precisión y una estricta gestión del riesgo. ️ Características principales Especializado en Oro (XAUUSD) - optimizado para el movimiento único del Oro.
GME trend
Caochunyun Cao
Asesores Expertos
Símbolo：sólo EURUSD; TF:1 min; tipo de cuenta：stand o ecn; Spread:max 35 puntos; Tiempo de trabajo:cualquiera y todos auto; Capital mínimo：200$; mm=true(defaut); riesgo=5-20; Modelos:tendencia corta, base ai-rnn ; 500 a 10000 ony 20-40 días; Este nuevo ea,mejores modelos y prueba..un dia abrir 40-100 orden.mantener una orden 5-30min. y todo el dia auto trabajo que como minero, mejor elegir Next 10 pay->1000$;
RSI Intelligent
Sabil Yudifera
Asesores Expertos
RSI inteligente es un robot scalping totalmente automatizado que utiliza un muy eficiente Índice de Fuerza Relativa (RSI) estrategia de ruptura, el análisis probabilístico con (RSI). Más eficaz en el precio Probabilidad acumulada de una distribución normal que ocupan la mayor parte del tiempo de mercado. Las transacciones ocurren casi todos los días como Scalping seguir la tendencia. Un robot de Forex que utiliza el indicador Índice de Fuerza Relativa (RSI) combinado con una red neuronal artific
Salva EA
Pavel Komarovsky
Asesores Expertos
Salva EA es un sistema avanzado y totalmente automatizado. La base de esta estrategia es el propio gráfico de precios, el comercio se lleva a cabo desde el rango de movimiento de los precios. Beneficios No es martingala, no es arbitraje Listo para operar sin PreSetting Utilice siempre un stop loss y take profit para salvar sus inversiones Fácil de usar (no tiene ajustes complejos) Los resultados del probador convergen con los resultados en una cuenta real Pruebas de alta velocidad (puede ser op
Golden Grow MT5 VIP
Phami Thanh Hoang
Asesores Expertos
Este EA se especializa en el comercio de oro en el marco de tiempo M5. Lo he optimizado meticulosamente, por lo que sólo tiene que iniciarlo y dejarlo correr sin hacer nada más. Esta es una estrategia de trading adaptada de mi exitoso trading manual, que ayuda a ganar dinero tanto en mercados con tendencia como en mercados laterales. - El EA ha sido optimizado, simplemente enciéndalo y se ejecutará sin necesidad de hacer nada más. - Sólo opera con XAU/USD. - Saldo mínimo de $200. - Sólo funcio
BerlinBull Dax Scalper
Thamaraiselvan Thangavel
Asesores Expertos
Este EA sólo funciona con el índice/dax alemán. Use este EA en buenos brokers que tengan un spread muy ajustado. Cómo funciona el Asesor Experto: Configuración Inicial: Primer campo de entrada: Introduzca su saldo inicial. El saldo por defecto es de $100. Segundo campo de entrada: Introduzca su tamaño de lote inicial para un saldo de 100 $. Si su saldo es mayor (por ejemplo, 500 $), multiplique el tamaño del lote inicial por el mismo factor (por ejemplo, por 5 para 500 $), ya que 500 $ es 5 v
Goldpapi
Gun Gun Gunawan
Asesores Expertos
GoldPapi Trend Trailing Stop Daily es un Asesor Experto premium diseñado específicamente para el trading en XAUUSD (Oro) con una robusta arquitectura de seguimiento de tendencia, mecanismos adaptativos de gestión de riesgo y un sistema de Trailing Stop diario excepcionalmente preciso. Diseñado con lógica de nivel institucional, protección dinámica de nivel de stop y comprobación inteligente de márgenes, este AE garantiza la máxima compatibilidad y estabilidad con los principales brokers. Este EA
Gap Rider
Ofer Dvir
Asesores Expertos
GapRider EA - Asesor Experto de Trading de Gaps Dinámico en el Lado de Compra Resumen GapRider EA es un asesor experto (EA) sofisticado y adaptable diseñado para MetaTrader 5, especializado en el trading de gaps en el lado de compra. Este EA identifica gaps significativos en el mercado y coloca órdenes de compra estratégicas, utilizando un dimensionamiento dinámico basado en la volatilidad del mercado para optimizar las entradas y salidas de las operaciones. Con un conjunto robusto de caracterís
Green Hawk
Rashed Samir
Asesores Expertos
Green Hawk es un experto profesional en scalping. La estrategia se basa en algoritmos inteligentes de scalping que opera en determinados periodos del mercado. El sistema no utiliza estrategias arriesgadas como grid o martingala. El trading se realiza en base al retorno del precio en periodos cortos. Todas las operaciones se cierran en cuestión de horas. Voy a aumentar el precio en un futuro próximo. Próximo precio: $700 El precio final será de 2000 $. Venta sólo a través del sitio mql5 MT4 Ver
Golden Retirement MT5
Jesper Christensen
5 (3)
Asesores Expertos
Golden Retirement es un sistema multi-estrategia diseñado para operar ORO vs USD (XAUUSD). No utiliza rejilla o martingala o cualquier estrategia de gestión de dinero de alto riesgo. Cada posición tiene un stop loss y un take profit fijos. Un trailing stop se utiliza para capturar tantos pips como sea posible. No es un sistema de scalping, pero la mayoría de las posiciones se cierran en un día o dos. Utiliza 10 estrategias diferentes para sacar lo mejor de cada condición de mercado. Como este E
Opal MT5
Oeyvind Borgsoe
Asesores Expertos
Oferta por tiempo limitado: ¡50% de descuento en el precio de lanzamiento de un día! Opal es una potente herramienta que utiliza algoritmos de vanguardia y cálculos basados en IA. Este EA totalmente automatizado engloba las cualidades excepcionales que asociamos a la opulenta piedra preciosa: toma de decisiones adecuada, prudencia y fuerte protección. El capital está protegido por módulos avanzados de gestión monetaria, filtros, trailing stop de dos pasos y personalización flexible. Opal ta
Pure AI
Vitali Vasilenka
4 (15)
Asesores Expertos
Asesor de trading único para XAUUSD El asesor es un sistema de trading modular basado. Se basa en una arquitectura en la que cada decisión de trading no se forma mediante un algoritmo monolítico, sino como resultado de la interacción de bloques lógicos independientes: filtros de indicadores, condiciones de entrada, salida y reglas de control. ¡IMPORTANTE! Tras la compra, envíeme un mensaje privado para recibir la guía de instalación y las instrucciones de configuración. Característica clave:
MultiPair Genius
Dylan Alain Sylvain Philippe Broissart
Asesores Expertos
Estoy vendiendo este robot a regañadientes porque funciona muy bien, pero necesito capital inicial para poder vivir. Una vez que alcance mi objetivo de capital, su precio será extremadamente alto para evitar compras (9999999$). Sin embargo, seguirá estando disponible y se actualizará para los compradores anteriores. Este robot negocia tres pares de divisas simultáneamente para cubrirse de las fluctuaciones del mercado. No olvides enviarme un mensaje para obtener el archivo de configuración (.se
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
Asesores Expertos
Sistema de Trading AI MAP Sistema de Trading AI MAP AI MAP es un Asesor Experto automatizado diseñado para analizar las condiciones del mercado y ejecutar operaciones basadas en lógica algorítmica. El sistema utiliza un marco analítico de múltiples capas para evaluar la acción del precio, el volumen y el sentimiento del mercado sin intervención manual. Monitoreo en vivo (+ 3 meses)    || Grupo de chat    Arquitectura del Sistema El EA incorpora módulos de procesamiento especializados para mane
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Asesores Expertos
Quantum Bitcoin EA   : ¡No existe nada imposible, solo es cuestión de descubrir cómo hacerlo! Adéntrese en el futuro del trading   de Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , la última obra maestra de uno de los principales vendedores de MQL5. Diseñado para traders que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, Quantum Bitcoin redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas. IMPORTANTE:   Luego de la compra envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Asesores Expertos
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizaje + Modelo de Aprendizaje XGBoost +112 IAs Pagadas y Gratuitas + Sistema de Votación + Prompts Externos y Editables) Mientras que la mayoría de EAs en el mercado afirman usar "IA" o "redes neuronales" pero en realidad solo ejecutan scripts básicos, Aria Connector EA V4 redefine lo que significa el trading verdaderamente impulsado por IA. Esto no es teoría, no es marketing exagerado, es una conexión directa y verificable entre tu plataforma MetaTrade
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT5 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes. Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Bitcoin Robot emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT5 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Asesores Expertos
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versión más avanzada de nuestro EA hasta ahora, reconstruida con toma de decisiones mediante IA , votación multi-IA y lógica de trading dinámica . Ahora no solo está diseñado para XAUUSD (Oro) en M1, sino que también soporta BTCUSD y ETHUSD , con entradas de alta frecuencia, gestión de riesgo inteligente y total adaptabilidad. Este EA combina IAs gratuitas conectadas vía OpenRouter con filtros avanzados para un trading de precisión en cualquier condición de mercad
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Asesores Expertos
AIQ Versión 5.0 - Inteligencia Autónoma a Través de Arquitectura Institucional La evolución desde la automatización basada en reglas hacia la inteligencia autónoma genuina representa la progresión natural del trading algorítmico. Lo que los departamentos cuantitativos institucionales comenzaron a explorar hace más de una década ha madurado en implementación práctica. AIQ Versión 5.0 encarna esta maduración: análisis de IA multimódelo sofisticado, arquitectura de validación independiente y siste
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de g
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Asesores Expertos
Bonnitta EA se basa en la estrategia de posición pendiente ( PPS ) y un algoritmo de negociación secreto muy avanzado. La estrategia de Bonnitta EA es una combinación de un indicador personalizado secreto, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia ( acción del precio ) y el algoritmo comercial secreto más importante mencionado anteriormente. NO COMPRE UN EA SIN NINGUNA PRUEBA CON DINERO REAL DE MÁS DE 3 MESES, ME TOMÓ MÁS DE 100 SEMANAS (MÁS DE 2 AÑOS) PARA PROBAR BONNITTA EA CON DI
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Asesores Expertos
Burning Grid EA MT5 - Multi-Pair Grid Power con Riesgo Adaptativo Opere hasta 35 pares de divisas simultáneamente con selección inteligente de estrategias, perfiles de riesgo flexibles y control dinámico del drawdown. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Últimos Setfiles :https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14 Comunidad: https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Vídeos: https://www.youtube.com/@MagmaSoftwareSolutions Mis Ases
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Asesores Expertos
EA tiene un historial en vivo con 4,5 años de comercio estable con drawdown bajo: Rendimiento en vivo La versión MT4 se puede encontrar aquí Waka Waka es el sistema de rejilla avanzado que ya funciona en cuentas reales desde hace años. En lugar de ajustar el sistema para reflejar los datos históricos (como hace la mayoría de la gente) fue diseñado para explotar las ineficiencias existentes en el mercado. Por lo tanto, no es un simple sistema de "aciertos y errores" que sólo sobrevive utilizando
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Asesores Expertos
Mean Machine GPT Versión 11.0 - Donde la Inteligencia Institucional Encuentra el Trading Especializado Desde que fuimos pioneros en la integración genuina de IA en el trading algorítmico, hemos refinado este enfoque a través de múltiples ciclos de mercado, regímenes económicos y evoluciones tecnológicas. Lo que comenzó como nuestra convicción de que el aprendizaje automático adaptativo representa la progresión natural del trading cuantitativo se ha convertido en una dirección de la industria. L
KT Gold Nexus EA MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Asesores Expertos
KT Gold Nexus EA es un sistema de trading profesional diseñado para el mercado spot del oro (XAUUSD). Desarrollado utilizando datos históricos de alta precisión, ha sido sometido a rigurosas pruebas de estrés y verificaciones de robustez en diferentes regímenes y ciclos del mercado. Aprovechando técnicas algorítmicas avanzadas, incluidas optimizaciones basadas en aprendizaje automático, este EA está diseñado para la viabilidad a largo plazo. Opera exclusivamente en la dirección de compra. El tra
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Asesores Expertos
NEXUS – grid cuantitativo adaptativo que evoluciona con el mercado NEXUS es un sistema 100 % automático que construye combinaciones de reglas en tiempo real, las valida fuera de muestra y sólo opera cuando detecta ventaja estadística en un contexto de mercado válido. Especificaciones rápidas Tipo de sistema: grid adaptativo con validación OOS (out-of-sample) y filtros de entorno (noticias, volatilidad, sesión/día y zonas de valor por volumen opcionales). Instrumentos: Forex mayor y cruzados (EUR
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Asesores Expertos
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Operativa de precisión para XAUUSD Live Signal Avalut X1 es un Asesor Experto profesional para el trading automatizado en XAUUSD (Oro) en MetaTrader 5. El sistema combina cuatro estrategias complementarias en un único EA para gestionar distintos regímenes de mercado. Es autónomo para MT5 y no requiere DLL externas ni instaladores de terceros. Características clave Cuatro estrategias en un EA: lógicas coordinadas que se complementan para abordar
Otros productos de este autor
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Filtro:
Profalgo Limited
83396
Wim Schrynemakers 2025.12.19 05:06 
 

This looks like a scam EA. I've been running it for 3 months, and it's obvious that the backtest has been manipulated (losses removed). You can clearly see that when you look at the performance since the last update. It went from straight up to straight down. When the EA was first released, the EA traded a lot less than the backtest as well. The author made multiple excuses for this and then did an update, which ONLY changed the number of trades since the launch. So the full history before that didn't change. which ofcourse can only mean that he opened more trades in the backtest manipulation. He recently started a new live signal to hide the losses, and in some magical way, the new signal is showing profits for the last weeks, which are not even in the backtest. so it's a fake live signal, just to attract new buyers that didn't see the history. Stay away. It looks like a typical scam. the EA will receive a new update soon probably, which will magically erase the losses again from the last weeks in the backtests. I'm aware that I'm a seller myself, and I don't often write reviews. but after 3 months of evaluating the EA and the seller's behavior, it's my right to post my opinion. screenshot here: https://www.mql5.com/en/market/product/148594/comments/page29#comment_58765227

hoodie13
45
hoodie13 2025.12.13 05:22 
 

这个EA很不稳定，交易少，但是很容易到达止损线。我决定放弃使用了。

Naeem Rehman Lakha
296
Naeem Rehman Lakha 2025.12.11 20:22 
 

This EA although makes very less trades compared to anything, it can still be profitable with proper risk management. Although, i do not believe it should be this high of a price atleast for now. I paid more for this EA than the current price. But regardless, it can be a good investment:)

Axel
271
Axel 2025.12.10 10:45 
 

You are the coward who remade Signal.

Aleksandar Prutkin
2032
Respuesta del desarrollador Aleksandar Prutkin 2025.12.10 11:33
Good day,
I encountered issues with the broker, which resulted in the signals being deleted.
I am currently working with support to restore them. As a temporary solution, I have added two new signals so that the trades can still be viewed.
Grkic Dragan
49
Grkic Dragan 2025.11.21 11:55 
 

I bought Fury two months ago. At first I had big doubts because the positions do not match the backtest. It is definitely clear to me that this is due to the AI ​​that works flawlessly with this bot, which has been proven in previous trades. In two months of trading I had only one stop loss and over 20 trades with TP. The bot gives stable and reliable signals. It does not trade often, 1-2 times a week, but when it does trade, it is with a high probability of TP. Given that I know about technical analysis, I can conclude that the entries into positions are almost perfect. All recommendations for Argos Fury.

Aleksandar Prutkin
2032
Respuesta del desarrollador Aleksandar Prutkin 2025.11.28 10:55
Thank you for your review!
I’m glad Argos Fury has proven itself in live trading and delivered consistent TP results for you. Thank you for your trust and recommendation.
Benigno Batista Junior
126
Benigno Batista Junior 2025.11.11 20:47 
 

Argos Fury has impressed me not only with its good performance and adaptability, but also with the outstanding support provided by Aleksandar. Every question I had was answered quickly and thoroughly, making me feel confident and valued as a user. It has delivered reliable results and the level of transparency and care from the support team truly sets it apart from others in the market. That's unique!

Aleksandar Prutkin
2032
Respuesta del desarrollador Aleksandar Prutkin 2025.11.28 10:53
Thank you very much for your great feedback!
I’m glad to hear that Argos Fury has met your expectations in both performance and flexibility. I also truly appreciate your kind words about my support.
Thanks again for your trust and positive review.
Fares3D
331
Fares3D 2025.11.09 06:06 
 

I have been using Argos Fury for a month now, it's working well for me. The good thing about it does not have martingale or grid.

Aleksandar Prutkin
2032
Respuesta del desarrollador Aleksandar Prutkin 2025.11.09 09:57
Thank you for your feedback!
I’m glad to hear Argos Fury is working well for you and that you appreciate its clean, non-martingale, non-grid structure.
ayumamchan
124
ayumamchan 2025.11.09 02:10 
 

I've been running Argos Fury since late October, and profits have been steadily accumulating. Entries are few, but the win rate is incredibly high. It's surprising how much it's been talked about. Thank you for this excellent EA.

Aleksandar Prutkin
2032
Respuesta del desarrollador Aleksandar Prutkin 2025.11.09 09:56
Thank you very much for your great feedback!
I’m really glad to hear Argos Fury has been performing well for you and delivering consistent profits.
I appreciate your support!
Pieter Van Aswegen
157
Pieter Van Aswegen 2025.10.31 14:44 
 

I purchased this EA on 22 September 2025 and have been running it live on a 1:30 leverage account. The performance so far has been consistent, stable, and profitable. Both back testing and more specifically forward testing is successful and provide a consistent and positive equity/ return curve, also over shorter timeframes. I’ve only experienced one loss since going live, which is within expectations for a well structured trading system. Overall, results have been highly encouraging and aligned with what was demonstrated in testing. That said, traders should note that this EA is deliberately selective. It doesn’t generate a large number of signals, but the trades it does execute tend to be of high quality. The payoff structure has been steady, which contributes to a strong risk–reward profile. If there’s one suggestion, it would be to consider slightly increasing the setup frequency. Interestingly, it appears that higher frequency with no impact on trade quality can be achieved through the new Argus Rage EA. I will continue to monitor and share feedback as I progress with this new model. Overall, this EA is an excellent choice for trading XAUUSD. It provides consistent, reliable performance with solid risk control and long-term profitability potential. I highly recommend it to traders seeking a well-engineered, sustainable strategy rather than a short-term, high-risk system.

Aleksandar Prutkin
2032
Respuesta del desarrollador Aleksandar Prutkin 2025.11.08 09:51
Thank you very much for your detailed and thoughtful feedback.
I really appreciate the time you took to share your experience and analysis.
I’m glad to hear the EA is performing consistently and meeting your expectations, that means a lot.
Your suggestion regarding setup frequency is noted; I’ll take it into consideration for future updates.
5666078
323
5666078 2025.10.31 09:55 
 

I'm now giving it 5 stars because I've seen 40% growth on two live accounts with different brokers since September 17, 2025, even though I hit stop-loss orders several times. The EA works quite well; you should expect to encounter some stop-loss orders. I've also enabled trailing now, as I saw several stop-loss orders in the backtest, and I hope that trailing will reduce the number of stop-loss orders. I think everyone has to find the right settings for their broker. The EA doesn't work the same way with every broker. I'm curious to see how the EA will perform in the future, as I hope I've finally found a truly reliable EA. I thank the developer for his good work. I hope he keeps an eye on his work and continues to work on improvements.

Aleksandar Prutkin
2032
Respuesta del desarrollador Aleksandar Prutkin 2025.10.31 14:10
Thank you very much for your detailed and honest feedback!
I’m glad to hear about your strong results and thoughtful approach with different brokers.
I’ll continue improving the EA to make it even more stable and efficient in future updates.
hxu13
57
hxu13 2025.10.30 19:53 
 

I have had this EA for almost two months, and it has been delivering consistent profits, of course there will be loses but overall it is working very well. This EA does not place too many trades but the trades are usually very accurate. very high winning ratio. The seller is always responsive and helpful. looking forward to more updates in the future.

Aleksandar Prutkin
2032
Respuesta del desarrollador Aleksandar Prutkin 2025.10.31 14:09
Thank you so much for your kind words and detailed feedback!
I’m very happy to hear that the EA is performing well and providing consistent results.
I truly appreciate your support more updates and improvements are already in progress.
msturkenbo
120
msturkenbo 2025.10.30 10:08 
 

I've been running this EA for 6 weeks at this point and i highly recommend it. It was over 90% of the time with a 1:3 ratio so its profitable and beyond. i use the default settings including fury, which trades more often but keeps the same win ratio as the more conservative guard mode. i have high hopes for this EA and place it as my number 1 EA in my EA stack right now, dont listen to the naysayers, this EA is the bomb, just run default settings, with 500:1 leverage or close to that and you'll make money.

Aleksandar Prutkin
2032
Respuesta del desarrollador Aleksandar Prutkin 2025.10.31 14:08
Thank you very much for sharing your results and for the great feedback!
I’m really glad to hear the EA is performing so well for you.
Your setup and consistency show exactly how the system is meant to work keep it running, and I’m sure it will continue to deliver strong results.
chohan1
53
chohan1 2025.10.28 20:12 
 

Dear traders, how are you? I hope you’re well. Two weeks ago, I saw Argus Free in the market. I backtested it, downloaded the demo version—and I was stunned. I couldn’t believe it. Then I tested it every way, year by year, across fifteen years, and the results before my eyes were unbelievable. After seeing that, I was compelled to buy it and run it on a VPS. Honestly, in my life I haven’t seen an Expert Advisor like Argus Free. If you keep it properly running on a reliable VPS, it can become a lifelong asset for traders—something even future generations can appreciate—truly a great gift for traders. There’s no hassle, no blind rain of trades; every trade it takes is thoughtful, and the take-profit gets hit. I would tell all traders: drop everything and go with Argus Free, and live a prosperous life.

Aleksandar Prutkin
2032
Respuesta del desarrollador Aleksandar Prutkin 2025.10.31 14:07
Thank you so much for your amazing words and trust!
I’m really glad to hear about your positive experience with Argus Free.
Your support means a lot, I’ll continue improving the EA to keep it performing at the highest level.
SRIDHAR
78
SRIDHAR 2025.10.24 08:14 
 

I purchased this EA a few weeks ago and have been running it live. My take: What I like Conservative entries with a high win rate, which helps smooth the equity curve. Design feels long-term oriented—less noise, fewer impulsive trades. Logic seems consistent between backtests and live, just not as many trades as testers might suggest. What to be aware of Low trade frequency. Don’t expect a lot of signals; this EA values selectivity. Payoff profile: roughly 3 profitable trades to cover 1 loss. It can still be profitable, but you must stick with it and avoid over-optimizing after a single drawdown. Strategy Tester results can create expectations about number of trades that don’t reflect live conditions. If possible, increase setup frequency without changing the core entry logic (e.g., additional but aligned filters/time windows). That would improve compounding while keeping the EA’s character.

Aleksandar Prutkin
2032
Respuesta del desarrollador Aleksandar Prutkin 2025.10.31 14:06
Thank you for your thoughtful and well-balanced feedback.
I truly appreciate your detailed observation, you’ve understood the EA’s concept perfectly.
I’m already working on an update to slightly increase trade frequency while keeping the same stable and consistent logic.
Rudy74
111
Rudy74 2025.10.22 19:57 
 

EA optimized only for backtesting Tested for one month on XAUUSD (H1) with $20 000 and 1:20 leverage – only 3 trades (2 losses, 1 win, –6.7 %). Default SL/TP = 230/75 → mathematically unprofitable risk/reward. Fury Mode and DeepSeek levels show no real impact on performance. Developer blames leverage (1:20) – which is technically irrelevant to the EA’s logic. Looks good in backtests, but fails in real market conditions.

Aleksandar Prutkin
2032
Respuesta del desarrollador Aleksandar Prutkin 2025.10.23 17:39
Good evening and thank you for your feedback.
I’ve already sent you my updated setfile, which should significantly improve performance under live market conditions.
Just to clarify: I did not say that leverage (1:20) was the issue, with your account size, it doesn’t play a critical role in the EA’s logic. Please let the EA run with the new settings for a while. I’m confident that, with a bit of time, your opinion will change.
If you have any further questions or need assistance, feel free to reach out.
ZiHao Chen
98
ZiHao Chen 2025.10.20 08:44 
 

我购买此EA之后，在10.6号产生了第一笔交易，我使用的是IC。截止目前总共产生了7笔交易，我使用了一个1K的账户进行了真实测试，目前一共发生了7笔交易，其中6笔盈利的，一笔亏损的，亏损交易让我损失了45美元，然而每笔盈利的交易大概是15美元，截止目前我的账户总共盈利了46美元，以上是我个人真实账户情况，稍后我将定期更新我的账户情况，作者对我的问题也是及时进行了回复，希望开发团队能将这个EA发展的更加好。 After purchasing this EA, it executed the first trade on October 6th. I am using IC Markets. To date, it has generated a total of 7 trades. I conducted a live test using a 1,000account.Outofthese7trades,6wereprofitableand1wasaloss.Thelosingtradecostme45, while each profitable trade yielded approximately 15.Sofar,myaccounthasanetprofitof46. The above is based on my personal live account data. I will provide regular updates on my account status going forward. The developer has been very responsive to my questions. I hope the development team continues to improve and evolve this EA.

Aleksandar Prutkin
2032
Respuesta del desarrollador Aleksandar Prutkin 2025.10.20 09:50
Good day and thank you very much for your detailed feedback and for sharing your live trading results.
I’m glad to hear the EA is performing well overall.
We truly appreciate your trust and will continue improving and optimizing the system to make it even more consistent.
BinISMA
30
BinISMA 2025.10.18 09:38 
 

I’m still quite new to the market, but Aleks really took the time to explain everything to me step by step.

His support has been absolutely outstanding he’s patient, professional, and always responds very quickly to any questions.

I’ve already had my first trades with the EA, and everything has gone very good. The results are impressive, consistent, and far better than I expected.

The EA runs very stably, behaves predictably, and you can clearly see that a lot of knowledge, experience, and care went into its development.

What I appreciate most is that Aleks doesn’t just sell a product, he genuinely supports his users and helps them understand how to get the best out of it.

I’m extremely satisfied and confident about using this EA long-term. A clear and honest recommendation for EA itself and for Aleks outstanding support!

Aleksandar Prutkin
2032
Respuesta del desarrollador Aleksandar Prutkin 2025.10.18 10:14
Thank you so much for your kind words!
I really appreciate your trust and I’m glad you’re satisfied with the EA. I’ll keep doing my best to provide great results and support.
EVGENII SMIRNOV
561
EVGENII SMIRNOV 2025.10.16 17:17 
 

Я всего две недели использую этот советник. Сделок не очень много, но все в плюсе. Автор молодец.

Aleksandar Prutkin
2032
Respuesta del desarrollador Aleksandar Prutkin 2025.10.16 18:21
Большое спасибо за ваш отзыв!
Рад слышать, что вы довольны результатами.
Количество сделок может зависеть от рыночных условий, но самое главное стабильная прибыль.
Желаю вам дальнейших успехов в торговле!
smghank
24
smghank 2025.10.14 14:48 
 

このEAの購入をあまりおすすめ出来ません。

販売者の推奨する設定にて若干のプラスにはなっていますが、それでも購入をおすすめ出来ない理由がいくつかあります。

この金額なら他のEAの方が利回りは良いように思えます。

まず、このEAの実際のパフォーマンスと手元のバックテストで得られる結果には大きな乖離があります。

どうやらAIモードを有効にした状態のパフォーマンスをMT5のバックテストでは計測出来ないようですが、それは商品説明の部分には記載されておらず、概要に記載されているバックテストの結果も、特別な環境で計測した結果とのことです。

そもそもAIモードが使用されていないはずのバックテストの結果も異常に良好で、もちろんこのEAのAIモードを無効にして稼働させたパフォーマンスとも乖離しています。 ですので、バックテストや商品説明を期待して購入すると確実に損をした気分になるでしょう。

次に、適切な設定をしたにもかかわらず購入してから約1か月近くトレードが一切発生しませんでした。 この間、もちろん販売者の推奨設定を守りアップデートも行っていました。 そして直近の期間でトレードが発生するようになりましたが、その頻度はかなり少なく、週に1～2回程度です。 その代わりAIモードを有効にしていれば損失になることはないようですので、利益を守れます。 今のところ、このレビューの投稿時点で2か月で16%程度の利益となっています。

最後にこのEAのレビューについてです。 私は過去にこのEAに対して星1つのレビューを投稿したり販売者に直接問い合わせをしたりしていました。 販売者は設定を確認したりセットファイルのご提供を行ってくれたりしましたが、結局のところ毎週、「来週にはトレードが発生します」としか言わなくなりました。

それだけでなくArgos Furyに良いレビューを投稿すれば新作のEAを無料で提供するとの交渉を持ちかけられました。

直近のパフォーマンスはともかく、ノートレードの期間が長かったりバックテストの結果と実際の挙動に大きな乖離があるなどのこのEAに対する疑いの気持ちがあったため、心の底から5つ星のレビューを投稿することは私には出来ませんでした。 ですので可能な限りArgos Furyの良い部分を4つ星のレビューと共に投稿したのですが、販売者からの返答が途絶えました。

このような販売者の姿勢もあることながら、1つ星のレビューを投稿し、私のように騙された気分になる購入者が減ることを願います。

もし私のレビューが噓のように感じるのであれば、ぜひ一度コメント欄をご閲覧なさってください。

私の他にもこのEAに対して疑問的に感じているユーザーは多いはずです。

一応擁護すると、完全に損失になってしまっているわけではありません。 全くトレードがないわけではないですし、AIモードを有効にさえしておけば利益を失うことはないように思えます。

Zhichao Zhang
77
Zhichao Zhang 2025.10.13 06:04 
 

我是一个来自中国的买家，该ea存在严重的造假，其信号应该是经过修改后得出得数据，这个ea也并没有实时链接deep seek，骗子。请大家不要购买

Aleksandar Prutkin
2032
Respuesta del desarrollador Aleksandar Prutkin 2025.10.16 09:47
Good day, I’m sorry to hear that your experience with the EA has not been satisfactory.
After the first update, I already sent you the corresponding set file, but unfortunately, you didn’t read my message, which surprised me a little. Regarding your concern about the signal issue, please rest assured — signal data cannot be modified afterward.
As for your assumption that the EA is not connected to Deepseek, this is likely a misunderstanding.
As long as you have enabled the AI function in the EA and added the correct URL in WebRequest, the connection to Deepseek will work perfectly. If you’d like, we can go through your settings together to make sure everything is working correctly.
123
Respuesta al comentario