Aura Bitcoin Hash
- Asesores Expertos
- Stanislav Tomilov
- Versión: 1.715
- Actualizado: 1 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Only 3 copies left at current price $599 after which the price will increase to $799
More Signals: Check my profile
Aura BTC está diseñada para un rendimiento confiable y a largo plazo, impulsada por algoritmos de redes neuronales. Su diseño innovador garantiza la ausencia de estrategias arriesgadas como la martingala o el trading en cuadrícula, lo que la convierte en una opción segura para el trading automatizado.
Información:
- Pares de trading en funcionamiento : Bitcoin, BTC, BTCUSD
- Marco temporal: H1
- Depósito mínimo: $100
- Apalancamiento mínimo 1:20
- Se recomienda usar un bróker ECN. Solicite recomendaciones al autor.
Características:
- Sin martingala
- No se permite el comercio en la red
- Sin promedio
- No hay técnicas peligrosas de gestión del dinero
- Stop loss estricto y toma de ganancias para cada operación
- Resultados estables desde 2017 con cotizaciones de calidad del 99,9%
- Muy fácil de instalar y usar.
- FTMO y la empresa Prop están listas
- Cumple con las reglas FIFO
¿Qué se hizo para evitar la sobreoptimización?
- Optimización progresiva: divida los datos históricos en segmentos, optimizando una parte y probando la siguiente para evitar el sobreajuste.
- Comprobaciones de robustez: pruebe las variaciones de parámetros y aplique ruido aleatorio para garantizar la coherencia de la estrategia en diferentes escenarios.
- Factor de beneficio mínimo/Métricas de rendimiento: establezca umbrales para las métricas de rendimiento clave para evitar seleccionar parámetros demasiado optimizados.
- Estabilidad de parámetros: garantizar que los parámetros optimizados permanezcan estables en diferentes condiciones del mercado.
- Control de sesgo por espionaje de datos: aleatorice los períodos de prueba y utilice múltiples conjuntos de datos para evitar seleccionar resultados favorables.
- Pruebas entre mercados: pruebe la estrategia en varios instrumentos para garantizar su solidez en diferentes condiciones de mercado.
- Límite de ciclos de optimización: restrinja la cantidad de ejecuciones de optimización para evitar un ajuste de curva excesivo.
- Agregar ruido aleatorio a los datos: introduzca ruido aleatorio a los datos históricos durante la optimización para evitar memorizar movimientos de precios específicos.
- Evite los datos codificados: utilice variables dinámicas en lugar de datos históricos estáticos para garantizar la flexibilidad en el comercio en tiempo real.
- Optimización de algoritmos genéticos: utilice algoritmos genéticos para priorizar conjuntos de parámetros prometedores sin probar todas las combinaciones, lo que reduce el riesgo de sobreoptimización.
Advertencia de riesgo : El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Aura Bitcoin Hash EA aún puede conllevar riesgo de pérdida, como con cualquier sistema de trading.
I've been using this EA robot for few months now, and so far, it has performed very good. The setup was smooth,