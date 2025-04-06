Aura Bitcoin Hash

Aura Bitcoin Hash EA es un Asesor Experto distintivo que continúa la serie de sistemas de trading Aura. Al aprovechar redes neuronales avanzadas y estrategias de trading clásicas de vanguardia, Aura BTC ofrece un enfoque innovador con un excelente potencial de rendimiento. Totalmente automatizado, este Asesor Experto está diseñado para operar con el par de divisas BTCUSD (Bitcoin). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 2017 hasta 2025. El sistema evita técnicas de gestión de capital peligrosas, como la martingala o el grid trading. Aura Bitcoin Hash se basa en una red neuronal de perceptrón multicapa (MLP), que utiliza para predecir las tendencias y movimientos del mercado. Las MLP son un tipo de red neuronal artificial (RNA) de propagación hacia adelante, a menudo denominadas redes neuronales "vanilla", especialmente cuando constan de una sola capa oculta. Una MLP consta de tres capas esenciales: una capa de entrada, una capa oculta y una capa de salida. Cada neurona, excepto los nodos de entrada, utiliza una función de activación no lineal. La red se entrena mediante una técnica de aprendizaje supervisado denominada retropropagación. Las múltiples capas y la activación no lineal del MLP lo distinguen de un perceptrón lineal, permitiéndole reconocer patrones en datos que no son linealmente separables. Gracias a su sofisticada inteligencia de red neuronal, Aura BTC tiene la capacidad de identificar patrones y adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado, como las fluctuaciones en los tipos de cambio o el comportamiento de los operadores. Su capacidad para procesar datos complejos le permite realizar predicciones más precisas, mejorando así su rendimiento a lo largo del tiempo.  

Instalación (Cómo configurar)

Aura BTC   está diseñada para un rendimiento confiable y a largo plazo, impulsada por algoritmos de redes neuronales.   Su diseño innovador garantiza la ausencia de estrategias arriesgadas como la martingala o el trading en cuadrícula, lo que la convierte en una opción segura para el trading automatizado. 

Información:

  • Pares de trading en funcionamiento  :   Bitcoin, BTC, BTCUSD
  • Marco temporal: H1
  • Depósito mínimo: $100
  • Apalancamiento mínimo 1:20 
  • Se recomienda usar un bróker ECN. Solicite recomendaciones al autor.

Características:

  • Sin martingala
  • No se permite el comercio en la red
  • Sin promedio
  • No hay técnicas peligrosas de gestión del dinero
  • Stop loss estricto y toma de ganancias para cada operación
  • Resultados estables desde 2017 con cotizaciones de calidad del 99,9%
  • Muy fácil de instalar y usar.
  • FTMO y la empresa Prop están listas
  • Cumple con las reglas FIFO 

¿Qué se hizo para evitar la sobreoptimización?

  • Optimización progresiva: divida los datos históricos en segmentos, optimizando una parte y probando la siguiente para evitar el sobreajuste.
  • Comprobaciones de robustez: pruebe las variaciones de parámetros y aplique ruido aleatorio para garantizar la coherencia de la estrategia en diferentes escenarios.
  • Factor de beneficio mínimo/Métricas de rendimiento: establezca umbrales para las métricas de rendimiento clave para evitar seleccionar parámetros demasiado optimizados.
  • Estabilidad de parámetros: garantizar que los parámetros optimizados permanezcan estables en diferentes condiciones del mercado.
  • Control de sesgo por espionaje de datos: aleatorice los períodos de prueba y utilice múltiples conjuntos de datos para evitar seleccionar resultados favorables.
  • Pruebas entre mercados: pruebe la estrategia en varios instrumentos para garantizar su solidez en diferentes condiciones de mercado.
  • Límite de ciclos de optimización: restrinja la cantidad de ejecuciones de optimización para evitar un ajuste de curva excesivo.
  • Agregar ruido aleatorio a los datos: introduzca ruido aleatorio a los datos históricos durante la optimización para evitar memorizar movimientos de precios específicos.
  • Evite los datos codificados: utilice variables dinámicas en lugar de datos históricos estáticos para garantizar la flexibilidad en el comercio en tiempo real.
  • Optimización de algoritmos genéticos: utilice algoritmos genéticos para priorizar conjuntos de parámetros prometedores sin probar todas las combinaciones, lo que reduce el riesgo de sobreoptimización.

Instalación (Cómo configurar)

Advertencia de riesgo  :    El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Aura Bitcoin Hash EA aún puede conllevar riesgo de pérdida, como con cualquier sistema de trading.


Comentarios 39
Wilyandy
132
Wilyandy 2025.10.29 14:53 
 

I've been using this EA robot for few months now, and so far, it has performed very good. The setup was smooth,

Carmelo Monaco
296
Carmelo Monaco 2025.10.16 19:21 
 

Ea costruito con una logica eccellente, un investimento a lungo termine, sono sicuro che manterrà sempre le stesse prestazioni, anche perché il produttore è una persona molto attenta ai difetti e sono sicuro che lo renderà sempre piu profittevole! Aggiungo la sua disponibilità e l'assistenza post acquisto, sempre disponibile per la configurazione e a fornire set specifici, nonostante i suoi ea sono gia molto facili da usare, TOP

vinniejin
112
vinniejin 2025.10.14 13:31 
 

After using EA for 2 weeks, I don't have to keep staring at the computer to check the market. I am very reassured by it, it always brings me surprises

12
Respuesta al comentario