MultiWay EA

4.89
MultiWay EA es un sistema de trading automático inteligente y eficiente, basado en una poderosa estrategia de reversión a la media. Gracias a la amplia diversificación en nueve pares de divisas correlacionados (e incluso algunos típicamente “tendenciales”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP y GBPCAD — capta los retrocesos de precio hacia la media después de fuertes impulsos direccionales.
Después de la compra, envíame un mensaje privado para recibir las instrucciones completas de instalación.

Señal en vivo:  HAZ CLIC AQUÍ

Precio actual — solo $1937 para los próximos 10 compradores.

MultiWay EA es perfecto para quienes valoran la simplicidad, la estabilidad y una lógica clara — sin configuraciones complicadas, pero con opciones muy flexibles de gestión monetaria y control de riesgos.

Este Asesor Experto sigue la filosofía de “instalar y olvidar”. Puede funcionar de manera estable durante años con mínima intervención del usuario, lo que lo hace ideal para estrategias a largo plazo.

Use MultiWay EA como una solución independiente en su cuenta de trading o como un componente valioso de un portafolio diversificado.

Solo adjúntelo a su gráfico y deje que haga el resto.

Características clave de MultiWay EA:

  • Durante su funcionamiento, el EA tiene en cuenta no solo las cotizaciones de los pares de divisas, sino también:
    • Las condiciones de volatilidad en los mercados bursátiles globales
    • La volatilidad de los futuros de divisas de las monedas base de los pares negociados
    • Las señales de volatilidad y dirección del mercado de opciones de los pares correspondientes
  • Filtros avanzados de volatilidad evitan que el EA opere cuando los pares “clásicos” (por ejemplo, EURUSD o GBPUSD) pueden continuar movimientos unidireccionales sin retrocesos.
  • Si las posiciones se abren desfavorablemente, el EA las cerrará con una pérdida controlada — sin mantenerlas indefinidamente.
  • Se utiliza un sistema de rejilla, pero sin martingala.


Requisitos mínimos y recomendaciones (configuración por defecto)

  • Broker: cualquier broker con bajo spread. Recomendamos IC Markets, IC Trading o Valutrades.
  • Depósito inicial mínimo: $3000
  • Depósito inicial recomendado: $5000
  • Apalancamiento: 1:100 o superior
  • Tipo de cuenta: Hedging
  • Use un VPS para mantener el EA funcionando 24/7 (obligatorio)


Instrucciones de configuración

  • Añada permiso en el terminal para recibir información de los mercados financieros desde nuestro servidor analítico paveludoservice_com  (captura).
  • Método correcto #1: Ejecute el EA con la configuración por defecto en un solo gráfico (captura).
  • Método correcto #2: Elimine la lista de símbolos en la configuración y ejecute el EA en 9 gráficos: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD (captura).
  • Método incorrecto: Mantener la configuración por defecto y ejecutar el EA en 9 gráficos separados (captura).


Los compradores están invitados a unirse al grupo privado de usuarios. Simplemente deje un comentario en la página del producto para solicitar acceso.

Si desea obtener acceso gratuito a la prueba de 21 días de MultiWay EA para ver su rendimiento en una cuenta real, envíeme un mensaje privado.

Y muy importante:  

Cada comprador de MultiWay EA tiene la oportunidad de obtener LittleCrazy EA GRATIS.

Si ya ha comprado MultiWay EA y desea acceder a LittleCrazy EA — envíeme un mensaje privado y le diré cómo obtenerlo.

Comentarios 25
Tran Le Phuong
296
Tran Le Phuong 2025.12.26 09:12 
 

MultiWay EA is a smart and efficient automated trading system

Shui Hua Li
507
Shui Hua Li 2025.12.24 09:47 
 

我长期在观察这个 EA 的表现，真实信号显示它一直非常稳健地在盈利，但它的价格有些高。这次终于等到了打折促销，我毫不犹豫地购买了。我收到了非常详细的文档和配置文件列表。虽然这两天暂停交易了，但我非常期待它在一月份的表现。 我之后会通过 EA 的交易表现，来更新这条评论以及对应的评分。

rootiewl1991
138
rootiewl1991 2025.12.20 08:42 
 

I have a live account and running on default settings so far it remains profitable, with controlled drawdown, will hope to see if continue to deliver me consistent profits over the next year

Productos recomendados
SuperTrend EA Pro MT5
Sahib Ul Ahsan
Asesores Expertos
SUPER TREND EA para Meta Trader 5 - Opere de forma más inteligente, cualquier plazo, cualquier mercado Libere todo el potencial del trading automatizado con SUPER TREND EA para MT5 , un Asesor Experto profesional construido para la precisión, la flexibilidad y la gestión inteligente del riesgo. Perfecto para Forex, Oro, índices y criptodivisas, este EA se adapta a cualquier marco temporal, desde scalping ultrarrápido en M1 hasta swing trading a largo plazo en D1. Tanto si opera movimientos intra
Silver Buster EA
Svetlana Cherepanova
Asesores Expertos
Silver Buster: Optimización Algorítmica del Trading de Plata (XAG/USD) Presentamos Silver Buster , un innovador sistema experto diseñado específicamente para operar con el instrumento financiero XAG/USD. Mediante la integración de avances de vanguardia en Inteligencia Artificial (IA), Silver Buster no es simplemente una solución automatizada, sino un complejo altamente inteligente capaz de realizar análisis de mercado las 24 horas y tomar decisiones de trading autónomas en el segmento de metale
RS Volatility Expert Advisor MT5
Tino Viehweg
Asesores Expertos
RS Volatility Expert Advisor (RSV EA) MT5 Nota preliminar importante: El RS Volatility EA MT5 (RSV EA) no está sobreajustado. El código del programa del RS Volatility EA MT5 (RSV EA) se basa en operaciones de forex honestas de los últimos años. El RS Volatility EA MT5 es un asesor experto que sigue tendencias de forma sencilla y, por lo tanto, es ideal para principiantes en el trading. El RSV EA es un EA que genera órdenes en función de las señales del indicador RS Volatility MTF. El RSV EA oper
Ladder Trend
Chao Wang Pan
Asesores Expertos
Descripción de la estrategia: esta EA es la tendencia EA, la idEA es la forma más simple de perseguir las prácticas comerciales, con la pérdida de stop - loss móvil truncado a tiempo para ejecutar las ganancias, las principales transacciones de ea EURUSD y XAUUSD. Configuración de parámetros: Transaction: EA sólo funciona si Transaction=true. Lots: El siguiente número de una Mano, se recomienda 10. 000 USD orden 1 Mano estándar es: 10000USD 0.1 Mano. Maxi_point: El límite máximo de diferencia de
Financial Control
Vitalii Zakharuk
Asesores Expertos
El sistema experto de Control Financiero recorre todo el historial y todos los pares de divisas con un solo ajuste. El bot funciona tanto en cuentas de tipo Netting como Hedging. El Asesor Experto puede ser lanzado en cualquier periodo horario, en cualquier par de divisas y en el servidor de cualquier broker. Se recomienda trabajar en pares Forex líquidos, con un spread bajo y utilizar VPS. Financial Control es un trading de alta frecuencia. Usted puede comenzar a utilizarlo con $ 100 y 0,01 lo
The BeeKeeper EA
Bin Jumahat Johan
Asesores Expertos
E l EA de BeeKeeper : escalador de mercado inteligente con lógica de comercio dinámico Visión general BeeKeeper es un sistema de trading automatizado de última generación diseñado para ofrecer precisión, adaptabilidad y un rendimiento constante en múltiples condiciones de mercado. BeeKeeper integra lógica técnica avanzada con análisis de posiciones en tiempo real para tomar decisiones de entrada y salida inteligentes , adaptándose dinámicamente a la volatilidad, los cambios de tendencia
Zonda EA
Anton Kondratev
5 (4)
Asesores Expertos
Zonda   EA   Es un       Sistema Totalmente Automático   con Parámetros de Optimización Abiertos y   Mecanismo de Recuperación en Tiempo Real. Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 345$  Next Price 990 $  GUÍA Zonda Señales Reembolso de comisión Actualizaciones Mi blog Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        GBPUSD M15 Cada puesto siempre tiene un       SL fijo       y       Fu
Booster for MT5
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
BOOSTER FOR MT5 是外匯市場日常工作的專業黃牛顧問。在交易中，隨著經驗的積累，交易者通常會了解到止損單的累積水平、價格和時間在市場中起著重要作用。這個策略在這個 FOREX Expert Advisor 中實施，我希望您不僅會喜歡使用這個產品，而且會參與它的開發 - 在此處留下您的反饋和您的願望 https://www.mql5.com/en/市場 / 產品 / 45915 #! 標籤 = 評論 MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/45915 選項： PRICE - 在分配的時間段內需要遍歷的價格距離； TIME - 以秒為單位的分配時間； HL_PERIOD - 確定級別的柱數； HL_TIMEFRAME - 確定水平的時間範圍； BREAKTHROUGH_LEVEL - 突破水平後打開訂單？; MAGIC_NUMBER - 交易的幻數； ORDERS_COMMENT - 訂單中的顧問評論； MAX_SLIPPAGE - 開倉時的最大滑點； MAX_SPREAD - 開啟交易時的最大點差； COMMI
HFT Ghoul
Sabrina Hellal
Asesores Expertos
HFT Ghoul HFT Ghoul es un Asesor Experto para la plataforma MetaTrader 5, diseñado específicamente para entornos de negociación de alta frecuencia. Utiliza algoritmos basados en el impulso para detectar movimientos rápidos de los precios, centrándose especialmente en los picos de alta liquidez durante las sesiones de negociación volátiles. En lugar de la ejecución inmediata en el mercado, el Asesor Experto utiliza un mecanismo basado en órdenes pendientes de stop-loss. Este enfoque tiene como
QuantCore GT
Arseny Potyekhin
3.27 (11)
Asesores Expertos
QuantCore GT El EA QuantCore GT es un avanzado sistema de trading diseñado para dominar las complejidades del mercado Forex mediante una combinación inigualable de inteligencia impulsada por IA y estrategias basadas en datos. Mediante la integración de ChatGPT-o1, el más reciente GPT-4.5, sofisticados modelos de aprendizaje automático y un enfoque de big data de vanguardia, QuantCore GT alcanza un nuevo nivel de precisión, adaptabilidad y eficiencia en el trading. Este Asesor Experto (EA) se ca
Derivonit EA
Lungile Mpofu
Asesores Expertos
Derivonit EA es totalmente automatizado Asesor Experto para el comercio Boom 1000 Índice ofrecido por Deriv anteriormente conocido como Puntocom binaria. El EA utiliza más de siete estrategias para abrir operaciones y cerrar. Se basa en CCI, STOCHASTICH, BANDAS, ALLIGATOR y ENVELOPES para abrir operaciones y luego utiliza ATR, ADX, Accelerator Oscillator y RSI para cerrar operaciones. El EA abrirá automáticamente las operaciones y cerrará en Take Profit. El tamaño del lote y el número de operaci
LittleCrazy MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.82 (11)
Asesores Expertos
LittleCrazy EA es un sistema de trading totalmente automatizado con un perfil de riesgo extremadamente agresivo. Opera al límite del riesgo permitido utilizando una estrategia de reversión a la media en tres pares correlacionados: AUDCAD, AUDNZD y NZDCAD . Este Asesor Experto está diseñado para quienes buscan oportunidades de alta rentabilidad y comprenden los riesgos asociados con los sistemas de trading agresivos. Es especialmente adecuado para depósitos pequeños y cuentas donde el usuario e
Ace Scalper MT5
Andrey Vasilenko
Asesores Expertos
Ace Scalper EA funciona en el GBPUSD, EURGBP, USDCHF, EURCHF . Timeframe M5. La estrategia se basa en la búsqueda de las fluctuaciones de precios para el período tranquilo de la sesión asiática. Durante este período, por lo general no hay fuertes movimientos de precios impredecibles, lo que permite scalping relativamente seguro, con la duración media del comercio de 1 hora. Utiliza Stop Loss ajustado, que proporciona protección de depósito en caso de evolución adversa del mercado. EA no utiliza
HedgeStar
Ahmet Gokcen Sirma
Asesores Expertos
Hedge Star EA - Inteligencia comercial inteligente, adaptable y totalmente automatizada. ( candleforms.co ) Hedge Star EA es un sistema de trading automatizado de nueva generación diseñado para ofrecer estabilidad, precisión y adaptabilidad en condiciones de mercado cambiantes. Al combinar el análisis de tendencias, la lógica de cobertura, la mecánica de rejilla y las funciones dinámicas de control de riesgos, el robot reacciona de forma inteligente a los movimientos de los precios al tiempo
Grid with Square BBand
Sopheaktra Phan
Asesores Expertos
Grid + Square BBAnd es el nuevo Grid Trading con la nueva fórmula de la tradicional Banda de Bollinger. Es la Banda Bollinger Cuadrada. Es una fórmula compleja y única que es más precisa que la Banda de Bollinger (redonda). Está construido con múltiples funciones de Control de Riesgo y Recompensa, tales como: Primera Operación: Off/On primera operación Comercio en serie: Off/On comercio de secuencias Recuento de señales: Este es el valor central de calcular Square BBand basado en el intervalo d
TrendWave Navigator
Michael Kolawole Shodimu
Asesores Expertos
Título: TrendWave Navigator - EA Multi-Timeframe de Seguimiento de Tendencia Descripción breve: ¡Atrapa las tendencias fuertes del mercado con precisión! Opera con divisas mayores y XAUUSD usando detección de tendencia H1 y entradas de retroceso M15. Gestión inteligente del riesgo con bajo drawdown. Descripción Completa Visión General: TrendWave Navigator es un Asesor Experto profesional multi-marco de tiempo que captura movimientos direccionales sostenidos mientras filtra el ruido agitado de
Market Surge Dynamo
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MARKET SURGE DYNAMO - Sistema profesional de trading multi-marco de tiempo. ¡Transforma tu trading con el poder de la automatización inteligente! ¿Por qué elegir MARKET SURGE DYNAMO? MARKET SURGE DYNAMO es un asesor experto sofisticado pero fácil de usar diseñado para capturar oportunidades de mercado a través de múltiples pares de divisas y marcos de tiempo. Si usted es un operador experimentado o acaba de empezar su viaje de divisas, este EA ofrece un rendimiento constante con caracterís
Major Trend
Sugianto
Asesores Expertos
Major Trend Expert Advisor - Opere con confianza en los principales pares de divisas Después de años de operar en vivo con resultados consistentes, les presento el Major Trend EA. El EA de Tendencia Principal está diseñado para operar con los pares de divisas principales de mayor rendimiento, con un enfoque especial en el AUDUSD y el NZDUSD , donde ofrece sus resultados más consistentes. Aplica una combinación de técnicas avanzadas de análisis de tendencias para identificar puntos de entrada de
NanoTrade Pro
Vadim Podoprigora
Asesores Expertos
NanoTrade Pro NanoTrade Pro es un asesor de trading automatizado de última generación diseñado para optimizar su estrategia de trading en los vertiginosos mercados financieros. Aprovechando algoritmos avanzados y análisis de datos en tiempo real, NanoTrade Pro automatiza el proceso de scalping, permitiendo a los operadores capitalizar pequeños movimientos de precios con notable precisión y eficiencia. Básicamente, el asesor no utiliza ningún sistema de riesgo con el aumento de volumen o el aume
AIS TrailingStop Moral Expectation MT5
Aleksej Poljakov
Asesores Expertos
El objetivo principal de este experto en trading es respaldar posiciones abiertas utilizando un stop dinámico. El experto puede rastrear posiciones abiertas tanto manualmente como por otros asesores. El cálculo de los niveles de stop-loss y take-profit se basa en relaciones estadísticas en los cambios de precios en el mercado. Gracias a esto, el asesor elige la mejor relación entre beneficio y riesgo. En la primera oportunidad, el experto mueve la posición al punto de equilibrio, después de lo
Perfect EA Hedging
Sopheaktra Phan
Asesores Expertos
La cobertura era conocida como "estrategia 100% ganadora" en muchas décadas anteriores. Pero no parece correcto en el mercado lateral. Si usted pone Hedging distante demasiado cerca, entrará tanto como la estancia de lado. Si usted pone la cobertura distante demasiado lejos, nunca llegaría a la BEP antes de la cuenta soplado. Por lo tanto, ahora "EA por CAPO" trajo a usted la nueva generación de cobertura que ayudan al usuario a evitar el riesgo de mercado lateral. Dejamos que el EA observe las
MagicCrossOverEA
Sahib Ul Ahsan
Asesores Expertos
MagicCrossOverEA - Trading de Tendencia más Inteligente con Potente Control MagicCrossOverEA es un sistema de trading totalmente automatizado basado en la estrategia de cruce de 2 medias móviles , reimaginada con modernas funciones inteligentes para los mercados actuales. Diseñado para los operadores que exigen tanto precisión como flexibilidad , este EA detecta de forma inteligente los cambios de tendencia, confirma las entradas utilizando filtros de plazos superiores y mejora la precisión con
Bollinger Bands Builder Basic
Florea E. Sorin-Mihai Persoana Fizica Autorizata
Asesores Expertos
El asesor experto Bollinger Bands Builder Basic es una estrategia de trading gratuita y configurable que utiliza el indicador de las Bandas de Bollinger como su principal técnica proveedora de señales. Al igual que sus productos hermanos del grupo de asesores expertos, este sistema tiene como objetivo garantizar un drawdown bajo y evitar la exposición a altos riesgos a través de: el uso de órdenes stop loss colocadas automáticamente para todas las operaciones lanzadas; permitiendo un máximo de
FREE
Sunrise on mars MT5
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
Sunrise on Mars - es un Software Automatizado Seguro para operar en el mercado Forex e índices. El sistema opera rupturas de mercado, con algoritmos de corrección y seguimiento de tendencias, los algoritmos optimizan la relación riesgo-beneficio, para minimizar los riesgos de llamada de margen. El sistema utiliza múltiples lotes dependiendo del algoritmo, el lote inicial es el doble del marcado como lote mínimo y se utiliza como referencia en el algoritmo. La arquitectura es un Robot Experto Au
Oneiroi
Oleksandr Powchan
5 (1)
Asesores Expertos
Oneiroi negocia duramente condiciones de sobreventa y sobrecompra. En M15 se puede lograr un hitrate muy alto. El sistema no comercia mucho porque el cumplimiento de las tres condiciones es bastante difícil. Funcionará en cualquier par y cualquier corredor, pero algunos son mejores que otros. El EA trabajará también en cuentas pequeñas, pero yo recomendaría encarecidamente utilizar una cuenta de 100kcent. Nuestro objetivo es ayudarle a ser mucho más rentable y mucho más libre de estrés, para
Gold Scalp Trend
Duy Van Nguy
3 (2)
Asesores Expertos
Gold Scalp Trend – El verdadero cazador de tendencias del oro ¡Hola, traders! Soy Gold Scalp Trend, un asesor experto diseñado exclusivamente para XAUUSD. Mi fortaleza radica en el scalping a corto plazo, aprovechando tanto las tendencias principales claras como los pequeños movimientos del mercado, ofreciendo operaciones rápidas, precisas y altamente efectivas. No persigo un número excesivo de operaciones. En su lugar, selecciono cuidadosamente los escenarios con mayor probabilidad de éxito, pr
BitBull EA
Arseny Potyekhin
4.6 (5)
Asesores Expertos
Estimados Traders, Me complace presentarles nuestro último proyecto. EA BitBull. ¡El trading real de criptomonedas ahora es una realidad! Debido a que esta estrategia es tan única, solo quiero vender un número limitado de licencias. Por lo tanto, el precio aumentará de forma constante para limitar las ventas. El próximo precio es de 790 USD. Con la ayuda de nuestros estimados socios de todo el mundo, hemos logrado desarrollar una estrategia innovadora de criptomonedas. Esta estrategia combina
Market Markers EA
Tshepo Michael Motaung
Asesores Expertos
Este EA es un robot de negociación de sesiones que le permite operar en la sesión de negociación de su elección, ya que espera a que los marcadores del mercado tomen una decisión sobre la dirección del día antes de tomar cualquier operación. Tiene 3 señales de entrada que utiliza patrones de velas, medias móviles y ruptura de rango para maximizar los beneficios y aprovechar la tendencia del mercado. El EA practica la gestión de riesgos y tiene la capacidad de hacer crecer la cuenta arriesgando c
Quantitative Athena Scalping
Titouan Sebastien Julien Cadoux
4.83 (6)
Asesores Expertos
Quantitative Athéna Scalping (QAS) Quantitative Athena Scalping (QAS) es un Asesor Experto especializado en hiper-scalping. Abre varias órdenes limitadas durante el día y, al alcanzar un Take Profit , se reposiciona cerca del precio para aprovechar nuevas oportunidades rápidas y rentables. Atención: QAS no utiliza Stop Loss. Siga cuidadosamente las instrucciones de configuración y gestión del riesgo. QAS es un producto de entrada de la gama Quantitative Trading System , que presenta nuestra lógi
FREE
The Ring
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
The Ring Un EA para gobernarlos a todos The Ring es un Software Automatizado Seguro para operar 28 pares simultáneamente. The Ring está optimizado para 28 pares del mercado forex No utilice este robot al mismo tiempo que otros, es un robot multivalor, por lo tanto gestiona 28 pares simultáneamente. La arquitectura es un Experto Robot Autónomo totalmente automático capaz de analizar de forma independiente el mercado y tomar decisiones comerciales The Ring tiene 6 redes neuronales para utilizar
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
Asesores Expertos
Bienvenido a       GoldSKY EA   es un programa de trading intradía de alto rendimiento para XAUUSD (oro). Desarrollado por nuestro equipo, está diseñado para…       ¡Cuentas corrientes, cuentas profesionales financiadas y llamadas profesionales!     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
Asesores Expertos
Sistema de Trading AI MAP Sistema de Trading AI MAP AI MAP es un Asesor Experto automatizado diseñado para analizar las condiciones del mercado y ejecutar operaciones basadas en lógica algorítmica. El sistema utiliza un marco analítico de múltiples capas para evaluar la acción del precio, el volumen y el sentimiento del mercado sin intervención manual. Monitoreo en vivo (+ 3 meses)    || Grupo de chat    Arquitectura del Sistema El EA incorpora módulos de procesamiento especializados para mane
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Asesores Expertos
Quantum Bitcoin EA   : ¡No existe nada imposible, solo es cuestión de descubrir cómo hacerlo! Adéntrese en el futuro del trading   de Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , la última obra maestra de uno de los principales vendedores de MQL5. Diseñado para traders que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, Quantum Bitcoin redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas. IMPORTANTE:   Luego de la compra envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Asesores Expertos
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizaje + Modelo de Aprendizaje XGBoost +112 IAs Pagadas y Gratuitas + Sistema de Votación + Prompts Externos y Editables) Mientras que la mayoría de EAs en el mercado afirman usar "IA" o "redes neuronales" pero en realidad solo ejecutan scripts básicos, Aria Connector EA V4 redefine lo que significa el trading verdaderamente impulsado por IA. Esto no es teoría, no es marketing exagerado, es una conexión directa y verificable entre tu plataforma MetaTrade
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (7)
Asesores Expertos
Sin exageraciones ni riesgos imprudentes. Con una reducción mínima del drawdown: **One Man Army** es un sistema de trading multimoneda diseñado tanto para el trading personal como para el trading con firmas Prop. Sigue una estrategia de scalping basada en correcciones y reversiones del mercado a corto y mediano plazo, operando mediante órdenes limitadas pendientes. Este bot no adivina la dirección del mercado: entra en los mejores niveles posibles con alta precisión. Exactamente como te gusta.
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT5 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes. Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Bitcoin Robot emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
4 (8)
Asesores Expertos
Precio: 606$ -> 808$ Guía práctica :  Manual ENEA mt5 – Cambio de régimen + GPT5 con Modelos Ocultos de Márkov (HMM) ENEA mt5 es un algoritmo de trading totalmente automatizado y de última generación que combina la potencia de la inteligencia artificial en forma de ChatGPT-5 con el análisis estadístico preciso de un Modelo Oculto de Márkov (HMM). Supervisa el mercado en tiempo real, identificando incluso estados de mercado complejos y difíciles de detectar (regímenes) y ajustando dinámicament
Otros productos de este autor
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Asesores Expertos
FastWay EA es un sistema de trading automático inteligente y eficiente basado en una potente estrategia de reversión a la media. Se centra en operar pares de divisas correlacionados como AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD y EURGBP , aprovechando el retorno del precio a su promedio tras fuertes movimientos direccionales. Después de la compra, envíame un mensaje privado para recibir las instrucciones completas de configuración. Señal en vivo:  HAZ CLIC AQUÍ Precio actual — solo $1337 para los próximos 10 co
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Asesores Expertos
NorthEastWay MT5 es un sistema de trading completamente automatizado de tipo “pullback”, que resulta especialmente eficaz para operar en pares de divisas populares de tipo “pullback”: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. El sistema utiliza los principales patrones del mercado Forex en sus operaciones: el retorno del precio tras un movimiento brusco en cualquier dirección. Marco temporal: M15 Pares de divisas principales: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Pares adicionales: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD
LittleCrazy MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.82 (11)
Asesores Expertos
LittleCrazy EA es un sistema de trading totalmente automatizado con un perfil de riesgo extremadamente agresivo. Opera al límite del riesgo permitido utilizando una estrategia de reversión a la media en tres pares correlacionados: AUDCAD, AUDNZD y NZDCAD . Este Asesor Experto está diseñado para quienes buscan oportunidades de alta rentabilidad y comprenden los riesgos asociados con los sistemas de trading agresivos. Es especialmente adecuado para depósitos pequeños y cuentas donde el usuario e
Filtro:
Tran Le Phuong
296
Tran Le Phuong 2025.12.26 09:12 
 

MultiWay EA is a smart and efficient automated trading system

Shui Hua Li
507
Shui Hua Li 2025.12.24 09:47 
 

我长期在观察这个 EA 的表现，真实信号显示它一直非常稳健地在盈利，但它的价格有些高。这次终于等到了打折促销，我毫不犹豫地购买了。我收到了非常详细的文档和配置文件列表。虽然这两天暂停交易了，但我非常期待它在一月份的表现。 我之后会通过 EA 的交易表现，来更新这条评论以及对应的评分。

rootiewl1991
138
rootiewl1991 2025.12.20 08:42 
 

I have a live account and running on default settings so far it remains profitable, with controlled drawdown, will hope to see if continue to deliver me consistent profits over the next year

Gravity Tool
324
Gravity Tool 2025.12.07 15:50 
 

Great grid bot with many currency pairs and risk management options. Trade entries are selective. Support is great. Highly recommended!

Arjan Hazewinkel
1441
Arjan Hazewinkel 2025.11.12 14:19 
 

I see all these positive reviews but i have mixed feelings so far. The quality of the expert seems good. But sadly trades are so rare, to make money back from the costs of the expert might take 2-3 years if it doesn't crash in this period...

PAVEL UDOVICHENKO
13473
Respuesta del desarrollador PAVEL UDOVICHENKO 2025.11.19 11:22
Thank you very much for your feedback.
I really understand how you feel: when an EA stays silent for a long time, it’s frustrating and creates a feeling that “nothing is happening”. I personally don’t like such periods either. However, this year the market has been extremely nervous: first we saw sharp drops and unstable movements, which my EAs deliberately stay away from in order not to take unnecessary risk. Then we get the opposite – long “waiting” phases when the market is frozen and volatility is too low for the strategy to work properly, so the EA is forced to wait again. I am confident that once the markets return to a more “healthy” level of volatility, the robot will continue to show the kind of trading it was originally designed for.
wilmer encarnacion
76
wilmer encarnacion 2025.09.25 23:42 
 

This EA is great and the author is fabulous. Pavel is really fabulous person.Go the extra mile to help you with your querry and is very honest .Salute to this kind hearted man!!

PAVEL UDOVICHENKO
13473
Respuesta del desarrollador PAVEL UDOVICHENKO 2025.10.06 12:38
Thank you so much, Wilmer, for your kind words and support! I truly appreciate the time you took to share your experience. My goal has always been to create reliable tools and offer genuine support to traders who use them. It means a lot to know that my efforts are helpful and that you’re satisfied with the EA. Wishing you continued success and steady growth in your trading journey!
2991394
61
2991394 2025.09.19 13:46 
 

great EA

PAVEL UDOVICHENKO
13473
Respuesta del desarrollador PAVEL UDOVICHENKO 2025.10.06 12:39
👍
Eduard Mushkatin
1930
Eduard Mushkatin 2025.09.12 01:12 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

PAVEL UDOVICHENKO
13473
Respuesta del desarrollador PAVEL UDOVICHENKO 2025.10.06 12:39
Eduard, thank you for such a detailed and thoughtful review! It’s a great pleasure to hear that you’ve had a positive experience with MultiWay and NEW EA. I always aim to make my products not only effective but also transparent and easy to use, with strong ongoing support for all users. Your feedback motivates me to keep refining the systems and the overall user experience. Wishing you continued success and confidence in every trade!
nolisuke
61
nolisuke 2025.09.04 09:39 
 

I purchased and set up the EA and it is working fine. The developer is trustworthy and easy to understand when I inquired about it. The community is also well-developed. It is an EA with high expectations to earn a lot of profit based on the past performance.

PAVEL UDOVICHENKO
13473
Respuesta del desarrollador PAVEL UDOVICHENKO 2025.09.08 09:11
Thank you for the thoughtful feedback. I’m glad the setup went smoothly and that my explanations and our community were helpful. Past performance guides our work, while risk control remains key. I’ll keep improving the EA and support.
voda007
857
voda007 2025.08.29 18:00 
 

this is my first EA from this well know author iam looking forward to using this

PAVEL UDOVICHENKO
13473
Respuesta del desarrollador PAVEL UDOVICHENKO 2025.08.30 16:00
Thank you for choosing MultiWay EA and for your trust. Please start with the default Medium Risk preset; it’s a safe baseline while you get acquainted. If anything is unclear, I’m here and glad to help.
5474384
31
5474384 2025.08.28 00:32 
 

After using Pavel's little Crazy for the last year , I am very excited about using Multi Way, the product support is excellent , the install was easy in my MT5 account and the supporting documentation is really well presented, I will update in a few months after using MW.

PAVEL UDOVICHENKO
13473
Respuesta del desarrollador PAVEL UDOVICHENKO 2025.08.30 16:00
Thank you for the continued trust after a year with LittleCrazy. I’m glad installation felt easy and the documentation helped, and it’s great to hear support met expectations. For MultiWay, begin with the default Medium Risk preset and adjust gradually as you gain confidence. I appreciate your plan to share an update in a few months—your long-term feedback is very valuable.
Jan Breel
478
Jan Breel 2025.08.27 19:04 
 

First Time I bought an EA from Pavel, i am sure with the comments and information in his channels that he had improved the famous NEW ea. Will update this review later on....

PAVEL UDOVICHENKO
13473
Respuesta del desarrollador PAVEL UDOVICHENKO 2025.08.27 19:17
Thank you, Jan. I appreciate your trust on your first purchase. I’ve put a lot of work into evolving the ideas from NEW EA inside MultiWay—clearer risk logic, stability improvements, and better documentation. Please share an update once you’ve had time to run it; if anything is unclear or you need help with setup or risk, I’m here to help.
andylo99
42
andylo99 2025.08.27 14:40 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

PAVEL UDOVICHENKO
13473
Respuesta del desarrollador PAVEL UDOVICHENKO 2025.08.27 18:59
Thank you, Andy. I’m glad you find the EA interesting and the support helpful. I’ll keep focusing on stability, risk control, and steady improvements as you monitor results. If you have observations or ideas, please share them—I’m always listening.
Julio83_
20
Julio83_ 2025.08.27 12:22 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

PAVEL UDOVICHENKO
13473
Respuesta del desarrollador PAVEL UDOVICHENKO 2025.08.27 18:50
Thank you, Julio. I’m glad you find the support helpful — I try to stay responsive and clear. I’ll keep refining MultiWay EA with a focus on stability and consistent performance over the long term. If you have any questions or ideas, please reach out anytime — I’m here to help.
Adam Pasfield
295
Adam Pasfield 2025.08.26 21:44 
 

MultiWay EA is an excellent tool for traders looking for simplicity and efficiency. Pavel provides the best user manuals and support I’ve come across—clear, practical, and always responsive. Installation is quick and straightforward, with the added benefit of being able to run multiple symbols from a single chart.

PAVEL UDOVICHENKO
13473
Respuesta del desarrollador PAVEL UDOVICHENKO 2025.08.27 10:45
Thank you very much, Adam. I am glad that you appreciate the simplicity and efficiency, since this has always been my main focus when developing EAs. I also pay a lot of attention to writing clear manuals and providing quick support, so it is very nice to hear this feedback. Running multiple symbols from one chart was an important feature for me to implement, and I am happy you find it useful.
Alexander Christopher Guenter Held
1551
Alexander Christopher Guenter Held 2025.08.26 14:57 
 

Pavel is a great developer. He is always available for questions and continuously improves his EAs. I am very optimistic about achieving good results. I will provide an update once I have gained my first experiences with the Multiway EA.

PAVEL UDOVICHENKO
13473
Respuesta del desarrollador PAVEL UDOVICHENKO 2025.08.27 10:54
Thank you, Alexander, for such kind words. I really do my best to stay in touch and respond to all questions because I believe proper communication is essential. Continuous improvement of my products is also one of my key principles. I am glad you are optimistic and I will be looking forward to your update once you have some trading results with MultiWay EA.
dennislee100
39
dennislee100 2025.08.26 13:59 
 

this EA is fit for beginner which less of config and easy to use. looking forward the profit.

PAVEL UDOVICHENKO
13473
Respuesta del desarrollador PAVEL UDOVICHENKO 2025.08.27 10:48
Thank you for your feedback. Indeed, my goal was to make this EA simple and accessible even for beginners who may not want to deal with many complicated parameters. I hope you will find it easy to run and I also wish you good results in your trading with it.
maxwarrior007
296
maxwarrior007 2025.08.25 21:36 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

PAVEL UDOVICHENKO
13473
Respuesta del desarrollador PAVEL UDOVICHENKO 2025.08.27 10:47
Thank you for your enthusiasm. I am glad you are looking forward to testing it. I hope that when you start running it, the EA will fully meet your expectations and provide a good trading experience.
KitsuneaKill
986
KitsuneaKill 2025.08.25 20:21 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

PAVEL UDOVICHENKO
13473
Respuesta del desarrollador PAVEL UDOVICHENKO 2025.08.27 10:55
Thank you very much for your long-term trust. Five years is a long time, and I truly appreciate your continued support. I am glad to be able to provide you with a new product and I hope it will serve you well, just like the previous ones.
Michael Arthur Schorr
1745
Michael Arthur Schorr 2025.08.25 19:04 
 

I have long waited for an oppurtunity to get involved with one of Pavels bot. He is consitently one of the top developers , his work on mean strategies is now known and established over several years and one of the strongest track records in the forex space. Backtests look great support has been wonderful an examination of profits will follow once i have had the chance to run it 2-3 months

PAVEL UDOVICHENKO
13473
Respuesta del desarrollador PAVEL UDOVICHENKO 2025.08.27 10:46
Thank you, Michael, for such a detailed and thoughtful review. I am honored that you have been following my work and recognize my focus on mean reversion strategies and long-term track record. I am also pleased you found the backtests and support helpful. I look forward to hearing your observations once you have had more time to run the EA live and evaluate its performance.
12
Respuesta al comentario