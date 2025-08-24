AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP y GBPCAD — capta los retrocesos de precio hacia la media después de fuertes impulsos direccionales. Después de la compra, envíame un mensaje privado para recibir las instrucciones completas de instalación. MultiWay EA es un sistema de trading automático inteligente y eficiente, basado en una poderosa estrategia de reversión a la media. Gracias a la amplia diversificación en nueve pares de divisas correlacionados (e incluso algunos típicamente “tendenciales”) —— capta los retrocesos de precio hacia la media después de fuertes impulsos direccionales.

MultiWay EA es perfecto para quienes valoran la simplicidad, la estabilidad y una lógica clara — sin configuraciones complicadas, pero con opciones muy flexibles de gestión monetaria y control de riesgos.



Este Asesor Experto sigue la filosofía de “instalar y olvidar”. Puede funcionar de manera estable durante años con mínima intervención del usuario, lo que lo hace ideal para estrategias a largo plazo.



Use MultiWay EA como una solución independiente en su cuenta de trading o como un componente valioso de un portafolio diversificado.



Solo adjúntelo a su gráfico y deje que haga el resto.





Características clave de MultiWay EA: Durante su funcionamiento, el EA tiene en cuenta no solo las cotizaciones de los pares de divisas, sino también: Las condiciones de volatilidad en los mercados bursátiles globales La volatilidad de los futuros de divisas de las monedas base de los pares negociados Las señales de volatilidad y dirección del mercado de opciones de los pares correspondientes

Filtros avanzados de volatilidad evitan que el EA opere cuando los pares “clásicos” (por ejemplo, EURUSD o GBPUSD) pueden continuar movimientos unidireccionales sin retrocesos.

Si las posiciones se abren desfavorablemente, el EA las cerrará con una pérdida controlada — sin mantenerlas indefinidamente.

Se utiliza un sistema de rejilla, pero sin martingala.



Requisitos mínimos y recomendaciones (configuración por defecto) Broker: cualquier broker con bajo spread. Recomendamos IC Markets, IC Trading o Valutrades.

Depósito inicial mínimo: $3000

Depósito inicial recomendado: $5000

Apalancamiento: 1:100 o superior

Tipo de cuenta: Hedging

Use un VPS para mantener el EA funcionando 24/7 (obligatorio)



Instrucciones de configuración Añada permiso en el terminal para recibir información de los mercados financieros desde nuestro servidor analítico paveludoservice_com (captura).

Método correcto #1: Ejecute el EA con la configuración por defecto en un solo gráfico (captura).

Ejecute el EA con la configuración en (captura). Método correcto #2: Elimine la lista de símbolos en la configuración y ejecute el EA en 9 gráficos: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD (captura).

Método incorrecto: Mantener la configuración por defecto y ejecutar el EA en 9 gráficos separados (captura).



Los compradores están invitados a unirse al grupo privado de usuarios. Simplemente deje un comentario en la página del producto para solicitar acceso.

Si desea obtener acceso gratuito a la prueba de 21 días de MultiWay EA para ver su rendimiento en una cuenta real, envíeme un mensaje privado.



