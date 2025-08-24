MultiWay EA
- Asesores Expertos
- PAVEL UDOVICHENKO
- Versión: 1.12
- Actualizado: 6 octubre 2025
- Activaciones: 7
Señal en vivo: HAZ CLIC AQUÍ
Precio actual — solo $1937 para los próximos 10 compradores.
Este Asesor Experto sigue la filosofía de “instalar y olvidar”. Puede funcionar de manera estable durante años con mínima intervención del usuario, lo que lo hace ideal para estrategias a largo plazo.
Use MultiWay EA como una solución independiente en su cuenta de trading o como un componente valioso de un portafolio diversificado.
Solo adjúntelo a su gráfico y deje que haga el resto.
Características clave de MultiWay EA:
- Durante su funcionamiento, el EA tiene en cuenta no solo las cotizaciones de los pares de divisas, sino también:
- Las condiciones de volatilidad en los mercados bursátiles globales
- La volatilidad de los futuros de divisas de las monedas base de los pares negociados
- Las señales de volatilidad y dirección del mercado de opciones de los pares correspondientes
- Filtros avanzados de volatilidad evitan que el EA opere cuando los pares “clásicos” (por ejemplo, EURUSD o GBPUSD) pueden continuar movimientos unidireccionales sin retrocesos.
- Si las posiciones se abren desfavorablemente, el EA las cerrará con una pérdida controlada — sin mantenerlas indefinidamente.
- Se utiliza un sistema de rejilla, pero sin martingala.
Requisitos mínimos y recomendaciones (configuración por defecto)
- Broker: cualquier broker con bajo spread. Recomendamos IC Markets, IC Trading o Valutrades.
- Depósito inicial mínimo: $3000
- Depósito inicial recomendado: $5000
- Apalancamiento: 1:100 o superior
- Tipo de cuenta: Hedging
- Use un VPS para mantener el EA funcionando 24/7 (obligatorio)
Instrucciones de configuración
- Añada permiso en el terminal para recibir información de los mercados financieros desde nuestro servidor analítico paveludoservice_com (captura).
- Método correcto #1: Ejecute el EA con la configuración por defecto en un solo gráfico (captura).
- Método correcto #2: Elimine la lista de símbolos en la configuración y ejecute el EA en 9 gráficos: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD (captura).
- Método incorrecto: Mantener la configuración por defecto y ejecutar el EA en 9 gráficos separados (captura).
Los compradores están invitados a unirse al grupo privado de usuarios. Simplemente deje un comentario en la página del producto para solicitar acceso.
Si desea obtener acceso gratuito a la prueba de 21 días de MultiWay EA para ver su rendimiento en una cuenta real, envíeme un mensaje privado.
Y muy importante:
Cada comprador de MultiWay EA tiene la oportunidad de obtener LittleCrazy EA GRATIS.
Si ya ha comprado MultiWay EA y desea acceder a LittleCrazy EA — envíeme un mensaje privado y le diré cómo obtenerlo.
MultiWay EA is a smart and efficient automated trading system