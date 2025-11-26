Market Anomalies EA

El acceso a nuestra comunidad privada está incluido con su licencia. Contáctenos después de la compra para recibir su invitación.





¿Qué hace que este sistema sea tan confiable?

Este sistema se basa en patrones de precios intradiarios reales que han existido en el mercado USDJPY durante más de 25 años.

Estos patrones se descubrieron mediante una herramienta especializada de análisis de patrones intradiarios que analiza más de 25 años de datos históricos para encontrar movimientos direccionales repetidos con una ventaja estadística real.



En lugar de utilizar indicadores o parámetros optimizados, el EA opera con los comportamientos intradiarios reales que aparecen consistentemente en este mercado.

Este enfoque es extremadamente inusual entre los EA minoristas y le otorga al sistema una probabilidad mucho mayor de mantener el rendimiento en operaciones en vivo.



La lógica está mínimamente optimizada y evita el ajuste de curvas.

Operaciones en vivo durante 16 meses han demostrado que estos patrones se comportan de manera casi idéntica a las pruebas retrospectivas, con una curva de capital muy similar, lo cual es uno de los indicadores más claros de un sistema robusto.



Además de los patrones direccionales intradiarios, el EA también incluye rupturas intradiarias y rupturas importantes, a las que el USDJPY ha respondido históricamente excepcionalmente bien debido a su fuerte tendencia a las rupturas.





Características específicas de la empresa de apoyo



Protector de reducción El EA incluye un protector de capital integrado que monitoriza automáticamente tu drawdown diario.

Al alcanzar el límite predefinido, cierra inmediatamente todas las operaciones abiertas y detiene las operaciones durante el resto del día.

Esta función ayuda a los operadores a cumplir con las normas de la empresa propia (por ejemplo, un límite diario del 4-5%) y evita infracciones accidentales en las cuentas con fondos.

Función de aleatorización

Para que cada operación sea única, el EA aplica una pequeña variación aleatoria al precio de entrada, el momento de salida y la ubicación del stop loss.

Estos cambios son muy sutiles y no afectan el rendimiento general de la estrategia, pero garantizan que cada usuario obtenga operaciones ligeramente diferentes,

ideal para empresas propias o entornos compartidos.

Modo compatible con FIFO

Este EA incluye un modo de ejecución FIFO opcional.

Al activarlo, el EA cerrará automáticamente la posición anterior antes de abrir una nueva ,

garantizando así que todas las operaciones sigan las normas FIFO y cumplan con las normas de los brókeres y firmas propias regulados en EE. UU. que exigen operaciones FIFO.





ADVERTENCIA

Si buscas un sistema que nunca pierda dinero ni lo genere todos los días, este EA no es para ti.

Este EA se basa en expectativas realistas.

Tendrá días, semanas e incluso meses con pérdidas.

Esa es la realidad del trading.

Si no puede aceptar eso, un sistema martingala o de cuadrícula puede ser más adecuado para usted, aunque estos suelen terminar con el borrado completo de la cuenta.

Si buscas un sistema de trading real con potencial a largo plazo, esta es la realidad que debes comprender.

Cuanto antes lo aceptes, mejor será tu experiencia en el trading.