Market Anomalies EA
- Asesores Expertos
- Jimmy Peter Eriksson
- Versión: 1.8
- Actualizado: 2 diciembre 2025
- Activaciones: 10
- Con la confianza de más de 100 traders activos
- Resultados rentables en vivo durante 16 meses
- Más de $36,000 en pagos FTMO verificados
- Sin Martingala / Sin Cuadrícula
¿Qué hace que este sistema sea tan confiable?
Este sistema se basa en patrones de precios intradiarios reales que han existido en el mercado USDJPY durante más de 25 años.
Estos patrones se descubrieron mediante una herramienta especializada de análisis de patrones intradiarios que analiza más de 25 años de datos históricos para encontrar movimientos direccionales repetidos con una ventaja estadística real.
En lugar de utilizar indicadores o parámetros optimizados, el EA opera con los comportamientos intradiarios reales que aparecen consistentemente en este mercado.
Este enfoque es extremadamente inusual entre los EA minoristas y le otorga al sistema una probabilidad mucho mayor de mantener el rendimiento en operaciones en vivo.
La lógica está mínimamente optimizada y evita el ajuste de curvas.
Operaciones en vivo durante 16 meses han demostrado que estos patrones se comportan de manera casi idéntica a las pruebas retrospectivas, con una curva de capital muy similar, lo cual es uno de los indicadores más claros de un sistema robusto.
Además de los patrones direccionales intradiarios, el EA también incluye rupturas intradiarias y rupturas importantes, a las que el USDJPY ha respondido históricamente excepcionalmente bien debido a su fuerte tendencia a las rupturas.
Características específicas de la empresa de apoyo
Protector de reducción
El EA incluye un protector de capital integrado que monitoriza automáticamente tu drawdown diario.
Al alcanzar el límite predefinido, cierra inmediatamente todas las operaciones abiertas y detiene las operaciones durante el resto del día.
Esta función ayuda a los operadores a cumplir con las normas de la empresa propia (por ejemplo, un límite diario del 4-5%) y evita infracciones accidentales en las cuentas con fondos.
Función de aleatorización
Para que cada operación sea única, el EA aplica una pequeña variación aleatoria al precio de entrada, el momento de salida y la ubicación del stop loss.
Estos cambios son muy sutiles y no afectan el rendimiento general de la estrategia, pero garantizan que cada usuario obtenga operaciones ligeramente diferentes,
ideal para empresas propias o entornos compartidos.
Este EA incluye un modo de ejecución FIFO opcional.
Al activarlo, el EA cerrará automáticamente la posición anterior antes de abrir una nueva ,
garantizando así que todas las operaciones sigan las normas FIFO y cumplan con las normas de los brókeres y firmas propias regulados en EE. UU. que exigen operaciones FIFO.
ADVERTENCIA
Si buscas un sistema que nunca pierda dinero ni lo genere todos los días, este EA no es para ti.
Este EA se basa en expectativas realistas.
Tendrá días, semanas e incluso meses con pérdidas.
Esa es la realidad del trading.
Si no puede aceptar eso, un sistema martingala o de cuadrícula puede ser más adecuado para usted, aunque estos suelen terminar con el borrado completo de la cuenta.
Si buscas un sistema de trading real con potencial a largo plazo, esta es la realidad que debes comprender.
Cuanto antes lo aceptes, mejor será tu experiencia en el trading.
Configuración recomendada
|Parámetro
|Recomendación
|Símbolo
|USDJPY
|Periodo de tiempo
|Cualquier período de tiempo
|Saldo mínimo
|$200
| Tipo de corredor
|GMT +2/3
| Nivel de riesgo (cuentas de empresas propias)
|Bajo
|Nivel de riesgo (Cuentas personales)
|Medio
GUÍA DE INSTALACIÓN: Haga clic aquí
Tipo de riesgo (Manual):
- Porcentaje de riesgo diario: pérdida máxima permitida (%) para un solo día de negociación
- Tamaño de lote fijo: establezca el tamaño de lote exacto que desea que el EA utilice para cada operación.
Parámetros:
- Comentario comercial: Establezca su propio comentario comercial único
- Número mágico: utiliza tu propio número mágico único
- Información del gráfico: configúrelo como verdadero para mostrar la reducción diaria, las ganancias y otra información.
- Gestor de cartera: establezca la cantidad de EA que utiliza en la cuenta para dividir el riesgo.
- Tamaño de la cuenta: configúrelo según el tamaño de su cuenta o use 1 para basar el riesgo en el saldo inicial o 0 para escalar automáticamente el riesgo en función del capital actual.
- Tipo de riesgo: Establezca el tipo de riesgo deseado
- Nivel de riesgo (automático): establezca el nivel de riesgo deseado
- Riesgo (Manual): Establezca la pérdida máxima deseada en un solo día de negociación
- Riesgo (Lote fijo): Establezca el tamaño de lote fijo deseado
- Habilitar protector de reducción: Establezca en verdadero para activar el protector de reducción incorporado
- Reducción diaria máxima (%): define el límite de reducción diaria máxima (por ejemplo, 4%)
- Modo compatible con FIFO : cuando está habilitado, el EA siempre cerrará la posición anterior antes de abrir una nueva, lo que garantiza la compatibilidad con la regla FIFO.
Recordatorio de la regla de la empresa de apoyo:
Este sistema puede mantener operaciones durante periodos de alta volatilidad, incluyendo noticias, ya que la estrategia está diseñada para aprovechar los movimientos direccionales más amplios que suelen ocurrir en estos momentos. Asegúrese de que su tipo de cuenta de empresa propia permita mantener operaciones durante las noticias (FTMO ofrece tipos de cuenta adecuados).
Corredores admitidos:
"Market Anomalies EA" funciona con la mayoría de los brókers que utilizan el horario de servidor UTC+2 o UTC+3.
Totalmente compatible con los principales brókers como IC Markets, FTMO, The5ers, FundedNext, Darwinex, Vantage y muchos otros que utilizan la misma configuración de tiempo del servidor.
Si su corredor utiliza una zona horaria diferente, contácteme para obtener más información.
MA is a top notch EA, Jimmy is honest like His EA. He doesn't promise dreams but i bet you , you gonna get your peace of mind for long term when you this EA. Keep it up