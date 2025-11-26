Market Anomalies EA

¿Qué hace que este sistema sea tan confiable?

Este sistema se basa en patrones de precios intradiarios reales que han existido en el mercado USDJPY durante más de 25 años.  
Estos patrones se descubrieron mediante una herramienta especializada de análisis de patrones intradiarios que analiza más de 25 años de datos históricos para encontrar movimientos direccionales repetidos con una ventaja estadística real.

En lugar de utilizar indicadores o parámetros optimizados, el EA opera con los comportamientos intradiarios reales que aparecen consistentemente en este mercado.  
Este enfoque es extremadamente inusual entre los EA minoristas y le otorga al sistema una probabilidad mucho mayor de mantener el rendimiento en operaciones en vivo.

La lógica está mínimamente optimizada y evita el ajuste de curvas.  
Operaciones en vivo durante 16 meses han demostrado que estos patrones se comportan de manera casi idéntica a las pruebas retrospectivas, con una curva de capital muy similar, lo cual es uno de los indicadores más claros de un sistema robusto.

Además de los patrones direccionales intradiarios, el EA también incluye rupturas intradiarias y rupturas importantes, a las que el USDJPY ha respondido históricamente excepcionalmente bien debido a su fuerte tendencia a las rupturas.


Características específicas de la empresa de apoyo

Protector de reducción

El EA incluye un protector de capital integrado que monitoriza automáticamente tu drawdown diario.
Al alcanzar el límite predefinido,  cierra inmediatamente todas las operaciones abiertas  y detiene las operaciones durante el resto del día.
Esta función ayuda a los operadores a cumplir con las normas de la empresa propia (por ejemplo, un límite diario del 4-5%) y evita infracciones accidentales en las cuentas con fondos.

Función de aleatorización

Para que cada operación sea única, el EA aplica una pequeña variación aleatoria al precio de entrada, el momento de salida y la ubicación del stop loss. 
Estos cambios son muy sutiles y no afectan el rendimiento general de la estrategia, pero garantizan que cada usuario obtenga operaciones ligeramente diferentes,
ideal para empresas propias o entornos compartidos.

Modo compatible con FIFO

Este EA incluye un modo de ejecución FIFO opcional.
Al activarlo, el EA  cerrará automáticamente la posición anterior antes de abrir una nueva  ,
garantizando así que todas las operaciones sigan las normas FIFO y cumplan con las normas de los brókeres y firmas propias regulados en EE. UU. que exigen operaciones FIFO.


ADVERTENCIA

Si buscas un sistema que nunca pierda dinero ni lo genere todos los días, este EA no es para ti.
Este EA se basa en expectativas realistas.

Tendrá días, semanas e incluso meses con pérdidas.
Esa es la realidad del trading.

Si no puede aceptar eso, un sistema martingala o de cuadrícula puede ser más adecuado para usted, aunque estos suelen terminar con el borrado completo de la cuenta.

Si buscas un sistema de trading real con potencial a largo plazo, esta es la realidad que debes comprender.
Cuanto antes lo aceptes, mejor será tu experiencia en el trading.



               Configuración recomendada

Parámetro Recomendación
Símbolo USDJPY
Periodo de tiempo Cualquier período de tiempo
Saldo mínimo $200
Tipo de corredor
GMT +2/3
Nivel de riesgo (cuentas de empresas propias)
Bajo
Nivel de riesgo (Cuentas personales) Medio


GUÍA DE INSTALACIÓN:  Haga clic aquí


    Tipo de riesgo (Manual):

    • Porcentaje de riesgo diario:  pérdida máxima permitida (%) para un solo día de negociación
    Tipo de riesgo (Lote fijo):
    • Tamaño de lote fijo:  establezca el tamaño de lote exacto que desea que el EA utilice para cada operación.

    Parámetros:

    • Comentario comercial:  Establezca su propio comentario comercial único
    • Número mágico:  utiliza tu propio número mágico único 
    • Información del gráfico:  configúrelo como verdadero para mostrar la reducción diaria, las ganancias y otra información. 
    • Gestor de cartera:   establezca la cantidad de EA que utiliza en la cuenta para dividir el riesgo.
    • Tamaño de la cuenta:  configúrelo según el tamaño de su cuenta o use 1 para basar el riesgo en el saldo inicial o 0 para escalar automáticamente el riesgo en función del capital actual.  
    • Tipo de riesgo:  Establezca el tipo de riesgo deseado
    • Nivel de riesgo (automático):  establezca el nivel de riesgo deseado
    • Riesgo (Manual):   Establezca la pérdida máxima deseada en un solo día de negociación 
    • Riesgo (Lote fijo):  Establezca el tamaño de lote fijo deseado
    • Habilitar protector de reducción:  Establezca en verdadero para activar el protector de reducción incorporado  
    • Reducción diaria máxima (%):  define el límite de reducción diaria máxima (por ejemplo, 4%)  
    • Modo compatible con FIFO  :  cuando está habilitado, el EA siempre cerrará la posición anterior antes de abrir una nueva, lo que garantiza la compatibilidad con la regla FIFO.


    Recordatorio de la regla de la empresa de apoyo:

    Este sistema puede mantener operaciones durante periodos de alta volatilidad, incluyendo noticias, ya que la estrategia está diseñada para aprovechar los movimientos direccionales más amplios que suelen ocurrir en estos momentos. Asegúrese de que  su tipo de cuenta de empresa propia permita  mantener operaciones durante las noticias (FTMO ofrece tipos de cuenta adecuados).


    Corredores admitidos:

    "Market Anomalies EA" funciona con la mayoría de los brókers que utilizan el horario de servidor UTC+2 o UTC+3.  

    Totalmente compatible con los principales brókers como IC Markets, FTMO, The5ers, FundedNext, Darwinex, Vantage y muchos otros que utilizan la misma configuración de tiempo del servidor.

    Si su corredor utiliza una zona horaria diferente, contácteme para obtener más información.



    Comentarios 10
    Isaac Brempong Oppong Mensah
    111
    Isaac Brempong Oppong Mensah 2025.12.10 04:26 
     

    MA is a top notch EA, Jimmy is honest like His EA. He doesn't promise dreams but i bet you , you gonna get your peace of mind for long term when you this EA. Keep it up

    hubergut
    109
    hubergut 2025.12.09 22:07 
     

    Market Anomalies EA uses USDJPY patterns. Very promising EA. Jimmy is very honest about EA behaviour, settings and keeps the community updated. Perfect EA to diversify. Still a recommendation. Using it for prop- and real accounts.

    Todo Muhamit Schaft
    750
    Todo Muhamit Schaft 2025.12.03 16:00 
     

    Solid EA using real strategies and not some curve-fitted ones that only work temporarily. Also, Jimmy is a great guy who goes that extra mile for support. This EA is performing quite well so far.

    Ukrit Khonglao
    387
    Ukrit Khonglao 2025.12.10 06:57 
     

    El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

    Jimmy Peter Eriksson
    3441
    Respuesta del desarrollador Jimmy Peter Eriksson 2025.12.10 09:49
    Happy you like it, Thanks!
    Isaac Brempong Oppong Mensah
    111
    Isaac Brempong Oppong Mensah 2025.12.10 04:26 
     

    MA is a top notch EA, Jimmy is honest like His EA. He doesn't promise dreams but i bet you , you gonna get your peace of mind for long term when you this EA. Keep it up

    Jimmy Peter Eriksson
    3441
    Respuesta del desarrollador Jimmy Peter Eriksson 2025.12.10 09:48
    Thanks man, appreciate the review!
    hubergut
    109
    hubergut 2025.12.09 22:07 
     

    Market Anomalies EA uses USDJPY patterns. Very promising EA. Jimmy is very honest about EA behaviour, settings and keeps the community updated. Perfect EA to diversify. Still a recommendation. Using it for prop- and real accounts.

    Jimmy Peter Eriksson
    3441
    Respuesta del desarrollador Jimmy Peter Eriksson 2025.12.09 23:43
    Thank you for the review!
    Todo Muhamit Schaft
    750
    Todo Muhamit Schaft 2025.12.03 16:00 
     

    Solid EA using real strategies and not some curve-fitted ones that only work temporarily. Also, Jimmy is a great guy who goes that extra mile for support. This EA is performing quite well so far.

    Jimmy Peter Eriksson
    3441
    Respuesta del desarrollador Jimmy Peter Eriksson 2025.12.03 22:05
    Thank you man, appreciate it.
    Caique Moreno
    91
    Caique Moreno 2025.12.01 01:54 
     

    Market Anomalies EA is clean, reliable, and built on real USDJPY patterns. No gimmicks, no risky tricks — just solid execution. Jimmy is extremely participative and keeps the community updated daily, which creates a lot of trust. Perfect EA to diversify and smooth the overall performance.

    Jimmy Peter Eriksson
    3441
    Respuesta del desarrollador Jimmy Peter Eriksson 2025.12.03 22:04
    Thank you for the review!
    Abdullah Uygar Tuna
    419
    Abdullah Uygar Tuna 2025.11.27 09:46 
     

    I appreciate Jimmy’s honesty and transparency. His EAs aren’t some get-rich-quick promise—he’s upfront about that—but he really puts in the time and work, and he’s built a solid long-term track record. I bought this EA on day one, and I think it’ll be a great addition to my portfolio, which is already running his other EA.

    Jimmy Peter Eriksson
    3441
    Respuesta del desarrollador Jimmy Peter Eriksson 2025.11.27 09:54
    Thank you for the review :) Appreciate it
    DozerTrader
    94
    DozerTrader 2025.11.27 01:18 
     

    Heard a lot about Jimmy and his honest work, hard to come by nowadays. Looking forward to adding this to my portfolio. Glad to be able to hop onto this new launch, pretty sure it will be great!

    Jimmy Peter Eriksson
    3441
    Respuesta del desarrollador Jimmy Peter Eriksson 2025.11.27 01:19
    Happy to have you onboard :) Thank you for the review!
    Sjun
    146
    Sjun 2025.11.26 17:27 
     

    El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

    Jimmy Peter Eriksson
    3441
    Respuesta del desarrollador Jimmy Peter Eriksson 2025.11.26 17:33
    Thank you man for the review :)
    SEAN
    190
    SEAN 2025.11.26 14:36 
     

    I always give Jimmy 5 stars for user support – and he has absolutely earned it again. Even though I’ve only been working with him for about a month, he guides you like a patient teacher and a trustworthy old friend: quick, clear, honest, and always willing to go the extra mile. The community around his products is also refreshingly transparent – real buyers sharing real results, no hype, no fake accounts. Today is my first day running the EA live, so I’ll reserve the right to update this review once I have longer-term performance data. That said, I already feel extremely confident in my purchase for one simple reason: Jimmy refused to release the bot early, even when I (and others) were pushing him hard to do so. He only made it available once his own live signal was running smoothly and he felt 100% responsible for the results. In my book, that level of professionalism and sense of responsibility is incredibly rare. I’ve been a coder myself for many years, so I know every piece of software starts with room for improvement. What matters most to me is the developer behind it – someone who is solid, ethical, and continuously improving the product. Jimmy is exactly that kind of developer. No solicitation for good feedback, no pressure, no gimmicks – he simply believes that when the bot performs, the honest reviews will come naturally. I respect that immensely. Happy to say I made the right choice again by buying from him. Highly recommended. (Performance update to follow in the coming weeks/months.) Thank you, Jimmy!

    Update 12/4:

    I think recent Market is tough to trade. Of ~10 bots I used, Market Anomalies EA is the only making consistent profit right now.

    Jimmy Peter Eriksson
    3441
    Respuesta del desarrollador Jimmy Peter Eriksson 2025.11.26 17:32
    Thank you so much for the kind words. Happy that some people notice the hard work behind this and the honesty I am providing.
    Ibrahim Siraz
    800
    Ibrahim Siraz 2025.11.26 13:17 
     

    El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

    Jimmy Peter Eriksson
    3441
    Respuesta del desarrollador Jimmy Peter Eriksson 2025.11.26 13:19
    Thanks for the review mate :) Yeah it is a very good addition to the "Prop Firm Gold EA".
    Respuesta al comentario