GoldStream

4.5

El precio de GoldStream aumentará gradualmente con cada par de ventas. Si desea comprarlo al precio que ve ahora, este es su momento.

Rendimiento Probado en XAUUSD

83.25% Tasa de Ganancias | 3.32 Factor de Beneficio | 4.35% Máximo Drawdown

GoldStream ofrece resultados consistentes en el trading de oro a través de la detección sistemática de entradas y una gestión disciplinada de riesgos. Probado en 209 operaciones, este algoritmo logró un 144.9% de beneficio neto mientras mantenía una preservación excepcional del capital con solo un 4.35% de drawdown máximo.

Métricas de Backtest Verificadas:

  • Beneficio Neto Total: +144.9% sobre el capital inicial
  • Operaciones Rentables: 174 de 209 posiciones (83.25% de tasa de éxito)
  • Factor de Beneficio: 3.32 (por cada $1 perdido, $3.32 ganados)
  • Factor de Recuperación: 17.29 (recuperación rápida de periodos adversos)
  • Ratio Sharpe: 19.67 (rendimientos ajustados por riesgo sobresalientes)
  • Máximo de Victorias Consecutivas: 15 operaciones

Estrategia Avanzada para XAUUSD

GoldStream opera bajo principios de aceleración de momentum diseñados específicamente para las características volátiles del oro. El algoritmo identifica patrones de flujo institucional y señales de breakout de volatilidad en múltiples marcos temporales, entrando en posiciones cuando la probabilidad favorece fuertemente el movimiento direccional. Sistema de Detección de Momentum: Algoritmos avanzados monitorean flujos de órdenes inusuales y patrones de volumen que preceden a movimientos mayores en el oro. Cuando el dinero institucional entra en el mercado, GoldStream se posiciona antes del reconocimiento minorista, capturando la fase de aceleración de los movimientos de precios.

  • Análisis Multi-Tiempo: El sistema analiza simultáneamente gráficos M1, M5, M15 y H1, asegurando que las señales de entrada se alineen en diferentes horizontes temporales. Este enfoque integral mejora significativamente la precisión de las operaciones y reduce las señales falsas.
  • Ejecución Basada en Volatilidad: El tamaño de la posición se ajusta automáticamente según la volatilidad actual del mercado, manteniendo una exposición de riesgo consistente ya sea que el oro se mueva 200 u 800 puntos por día. Durante periodos de alta volatilidad, el algoritmo reduce la exposición mientras mantiene el potencial de beneficio.

Gestión Inteligente de Riesgos

  • Sistema de Stop Loss Dinámico: Los niveles de stop se ajustan automáticamente basados en patrones de volatilidad intradía del oro utilizando cálculos ATR. Esto previene salidas prematuras durante el ruido normal del mercado mientras protege contra movimientos adversos significativos.
  • Trading Consciente de Sesiones: El algoritmo reconoce patrones de comportamiento distintos del oro durante las sesiones asiática, europea y de Nueva York, aplicando lógica específica de sesión para optimizar entradas y salidas basadas en liquidez y actividad institucional.
  • Integración de Calendario Económico: El filtrado de noticias incorporado pausa automáticamente el trading antes de anuncios económicos importantes, protegiendo las posiciones de picos de volatilidad impredecibles que caracterizan al oro durante eventos noticiosos.
  • Control de Espaciado de Operaciones: Mantiene una distancia óptima entre operaciones consecutivas, previniendo el agrupamiento de posiciones en condiciones de mercado volátiles que podrían amplificar la exposición al riesgo.

Adaptabilidad a Condiciones de Mercado

La tasa de ganancias consistente del 83.25% de GoldStream proviene de su capacidad para adaptar la ejecución según el entorno de mercado:

  • Mercados en Tendencia: Durante movimientos direccionales fuertes, el algoritmo extiende el tiempo de retención de posiciones y emplea stops trailing para maximizar la captura de beneficios mientras protege las ganancias.
  • Condiciones de Rango: En mercados en consolidación, el sistema se enfoca en oportunidades de reversión a la media y detección de breakouts, aprovechando la tendencia del oro a respetar niveles clave de soporte y resistencia.
  • Gestión de Alta Volatilidad: Durante eventos de mercado extremos, el sistema reduce temporalmente la exposición mientras monitorea condiciones óptimas de reentrada, manteniendo un control disciplinado de riesgos.

Consistencia de Rendimiento

Análisis de Distribución de Operaciones:

  • Posiciones Largas: 85.19% de tasa de éxito (108 rentables de 126 operaciones)
  • Posiciones Cortas: 81.19% de tasa de éxito (101 rentables de 124 operaciones)
  • Operación Ganadora Promedio: $11.91
  • Operación Perdedora Promedio: $17.58
  • Mayor Ganancia Individual: $42.85
  • El factor de beneficio de 3.32 del algoritmo demuestra una ejecución superior de riesgo-recompensa, mientras que el factor de recuperación de 17.29 muestra una capacidad excepcional para superar cualquier periodo de trading adverso.

Requisitos Técnicos

Configuración Recomendada:

  • Saldo Inicial Mínimo: $1,000
  • Par de Divisas: XAUUSD (Oro vs USD)
  • Plataforma: MetaTrader 5
  • Ejecución: Totalmente automatizada con análisis en tiempo real
  • Requisitos de Broker: Preferible ECN con spreads bajos
  • Operación: GoldStream no requiere intervención manual una vez configurado. El algoritmo incluye ejecución automatizada de operaciones, monitoreo de riesgos en tiempo real y registro completo de operaciones para análisis de rendimiento.

Instalación y Soporte Post-Venta

El sistema opera de manera independiente con un uso mínimo de recursos del sistema y ejecución estable en diferentes entornos de brokers. GoldStream representa un rendimiento probado en trading automatizado de oro: 144.9% de beneficio con 4.35% de drawdown máximo en 209 operaciones ejecutadas sistemáticamente con 83.25% de precisión.

Comentarios 7
megr5050
82
megr5050 2025.12.18 21:11 
 

Great EA overall! Profitable at all times. I understand that, just as in Formula 1, owning an expensive race car alone is never enough to win. Any EA requires basic trading knowledge and experience to be used effectively. In my experience, this EA performs best during high volatility when the stop loss is removed.

Violette
423
Violette 2025.12.07 13:30 
 

The best EA i have used so far. Since i bought, 100% profit and i use it also in prop firm as it has very small DD (this week on my prop firm account i did earn 1300€ with lot size 0.5) Thank you for this great product !

Jaimor Barossi
145
Jaimor Barossi 2025.11.18 01:24 
 

EA simple the best .

Productos recomendados
GerFX Crypto Maniac MT5
Exler Consulting GmbH
2.33 (3)
Asesores Expertos
Tenga en cuenta los riesgos que conlleva el uso de una estrategia de trading automatizada: Los resultados pasados no garantizan la rentabilidad futura (el EA también podría incurrir en pérdidas). Los backtests mostrados (por ejemplo, en capturas de pantalla) están optimizados para encontrar los mejores parámetros, pero por lo tanto no dan una predicción realista de la rentabilidad futura. Esta estrategia siempre utilizará un stop loss, pero la ejecución del SL depende de su broker, por lo que l
Explosive Breakout Hunter
Maruyama Kiyotaka
Asesores Expertos
Explosive Breakout Hunter es un Asesor Experto (EA) diseñado para maximizar las ganancias capturando fuertes rompimientos en el mercado. Aunque su tasa de éxito es del 50% y realiza solo unas pocas operaciones al mes, este EA prioriza la calidad sobre la cantidad. Es paciente al esperar oportunidades, acumulando ganancias significativas de manera constante. Puede revisar los resultados de las pruebas retrospectivas en capturas de pantalla para estimar el potencial de ganancias. Además, le invita
Fully Automatic Bot SELL
Vladimir Levchenko
Asesores Expertos
Un sistema de trading totalmente automatizado basado en el análisis de tendencias y compuesto por dos bots interdependientes: uno funciona cuando el mercado sube (Buy-bot), el segundo - cuando el mercado baja (Sell-bot). Enlace al segundo bot (Buy-bot): https://www.mql5.com/ru/market/product/78152?source=Site+Market+Product+Page El sistema funciona según el principio de "configúralo y olvídate". El cliente no tiene que hacer nada, salvo garantizar el funcionamiento del terminal de negociación la
AutoSLTP for Scalpers
Aaron Nii Amartey Donkor
Asesores Expertos
SL$TPauto Asesor Experto SL$TPauto gestiona automáticamente los niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) para todas las operaciones en un símbolo específico. Este Asesor Experto escanea cualquier gráfico en el que se coloque y trabaja basado en el símbolo de ese gráfico, funcionando independientemente a través de múltiples gráficos simultáneamente. Características principales: Coloca automáticamente Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) para todas las operaciones abiertas en el símbolo del gráf
Star light
Kazuya Koizumi
Asesores Expertos
El objetivo principal es EURJPY. Este EA utiliza las fluctuaciones de los gráficos locales como un disparador para entrar en una posición. No utiliza el método de martingala o rejilla. Este programa está pensado para operar a largo plazo durante varios años. Disparadores de entrada: [nivel1] 1. Caída → Caída → Parece ser superior a la diferencia especificada en este momento = entrada de COMPRA. 2. Subida → Subida → Parece ser inferior a la diferencia especificada en este momento = Entrada de V
Aetheris Quantum
Dmytro Tishchenko
Asesores Expertos
Aetheris Quantum - Solución de Trading Potenciada por IA Aetheris Quantum es un potente bot de trading diseñado para analizar patrones de mercado utilizando tecnología de inteligencia artificial. Mediante el aprendizaje continuo y la adaptación a las condiciones cambiantes del mercado, el bot garantiza previsiones de alta precisión y una negociación eficaz, incluso en entornos de mercado difíciles. A diferencia de las soluciones de trading básicas, Aetheris Quantum ofrece configuraciones persona
Fully Automatic Bot BUY
Vladimir Levchenko
Asesores Expertos
Un sistema de trading totalmente automatizado basado en el análisis de tendencias y compuesto por dos bots interdependientes: uno funciona cuando el mercado sube (Buy-bot), el segundo - cuando el mercado baja (Sell-bot). Enlace al segundo bot (Sell-bot): https: //www.mql5.com/ru/market/product/78678?source=Site+Market+Product+Page El sistema funciona según el principio de "configúralo y olvídate". El cliente no tiene que hacer nada, salvo garantizar el funcionamiento ininterrumpido del terminal
ArfHedgeMarti
Arif Alkin
Asesores Expertos
Ponte en contacto conmigo para obtener la versión original. (El original será enviado desde mi cuenta de Telegram EA). Hedge Martingale EA. Funciona sólo en la plataforma MT4. Funciona en todos los pares, pero el símbolo más ideal es XAUUSD. Broker y tipo de cuenta recomendados: Cuenta Exness Cent. Se recomienda utilizarla con un saldo mínimo de 1.000 $. Proporciona aproximadamente un 40-80% de beneficio mensual. La cobertura es más segura. Las capturas de pantalla son de transacciones de la c
TIO Global MT5
Ihar Tsitou
Asesores Expertos
Estrategia de trading de vuelta a la media tras un fuerte movimiento de impulso utilizando el cálculo de probabilidades de la Inteligencia Artificial Modelo 1. Par de divisas : AUDCAD M15, NZDCAD M15. Señal en vivo: https: //www.mql5.com/ru/signals/2346533?source=Site+Perfil+Vendedor Panel - Activar o desactivar el panel de negociación. Panel AI - Activar o desactivar el panel de negociación. Habilitar fondo - Habilitar o deshabilitar el fondo. AutoClose - Si el valor es mayor que 0, el Aseso
RangeMaster FX MT5
Chen Jia Qi
Asesores Expertos
Introducción al EA Este EA que hemos desarrollado meticulosamente fue anteriormente una herramienta estratégica estable de uso interno. Se centra en capturar patrones de mercado específicos de zonas horarias, destacándose por sus órdenes de alta frecuencia y una sólida tasa de éxito, ideal para traders flexibles con capital pequeño. Tanto desde la perspectiva del backtesting como del trading en vivo, demuestra una excelente estabilidad, especialmente adecuado para usuarios que desean acumular g
Profitable EMA
Rajendra Kumar Sinku
Asesores Expertos
Múltiples medias móviles exponenciales de dos plazos diferentes se han utilizado en la fabricación de este robot de comercio totalmente automático. Las capturas de pantalla backtest hablar el resto. La cantidad a invertir tiene que ser puesto manualmente en la pestaña de entrada. Así que funciona en todos los tamaños de cuenta. Para obtener los mejores resultados - Plazo = 15M - Apalancamiento = 100 - Par preferido = EURUSD pero da beneficios en otros pares también. - Evite operar entre la últim
Rangex EA
Morris Mukono Waithaka
Asesores Expertos
Rangex EA - Trading Inteligente de Ruptura de Rango con Filtros de Tendencia Rangex EA es un Asesor Experto totalmente automatizado creado para los operadores que prefieren estrategias estructuradas y basadas en reglas. Se especializa en la detección de zonas de consolidación de precios (rangos) y la ejecución de operaciones basadas en la lógica de ruptura o inversión, configurable por el usuario. El EA se adapta a las distintas condiciones del mercado con la ayuda de sofisticados filtros y una
Xau Hack
Brandon James Goldmann
Asesores Expertos
Backtested informe comprobar las capturas de pantalla. Este bot es perfecto para las empresas prop. Sólo un mes perdedor con una reducción máxima del 3,67% y un retorno del 100%. Corrimos este bot a través de toneladas de diferentes simulaciones para encontrar un bot que, literalmente, puede pasar prop empresas con poco o ningún riesgo en absoluto basado en la configuración. Corrimos esto a través de simulaciones monte Carlo para asegurarse de que funciona en cualquier condición de mercado. Con
Gold Smiley Master
Bojan Jokanovic
5 (1)
Asesores Expertos
Este EA no tiene actualización cada semana como algunos programas de estafa hacer, para ocultar el comercio de pérdida. ¡Además, utilizan tácticas de cuadrícula que pronto o laiter quemará su cuenta, no hay tal cosa aquí! Las tácticas se establecen, el robot está haciendo lo suyo ... el cielo es el límite. Así que siéntate, mira, disfruta y beSmiley :) Este robot es el resultado de un trabajo realmente grande y el análisis, me tomó 5 años para llegar a estos resultados. Todo lo que pido son 5 es
AuDCaD DG Expert
Philipp Warmuth
Asesores Expertos
EA MT5 AUDCAD con Estrategia Martingala Totalmente Automatizada El Experto de Doble Cuadrícula AUDCAD es un Asesor Experto (EA) optimizado específicamente para el par de divisas AUD/CAD en el marco temporal M15. Independientemente de la tendencia actual, el EA abre continuamente posiciones de compra y venta (0,01 lote), que se gestionan mediante un innovador sistema de cuadrícula. El EA está diseñado para cuentas de cobertura con un apalancamiento de 1:500. ¿Cómo funciona el EA? El EA abre
Angelwing
Shinichi Ikeda
Asesores Expertos
Visión general. Un EA de seguimiento de tendencia con gestión monetaria, trailing stops y gestión de posiciones. Características. Estrategia de seguimiento de tendencia basada en la apertura de posiciones en la dirección de la tendencia general. Utiliza órdenes take profit y stop loss para gestionar el riesgo y asegurar la rentabilidad. El EA también emplea trailing stops, ajustando dinámicamente el stop loss a medida que el precio se mueve a favor de la operación. El EA puede ser utilizado p
IchiScalpGold
Adriano Cali
Asesores Expertos
Bot de trading basado en Ichimoku. Excelente bot que incluso puede superar sus propios parámetros. El bot debe iniciarse en múltiples niveles, recomiendo desde el minuto hasta las 4h. Está configurado para auto-limitar las operaciones de acuerdo a un disparador cruzado para no tener miles de posiciones abiertas. También está escrito de tal manera que tiene TP variable, SL, y el tamaño de acuerdo a las preferencias del usuario. Probado en cuentas con saldos de 1.5k y 5k, excelente rendimiento. I
Smart Golden MT5
Yi Hsiu Tsai
4 (3)
Asesores Expertos
“Smart Golden” es un producto diseñado específicamente para el mercado del oro, utilizando una estrategia de scalping. Y no utiliza métodos de gestión como Martingala, grid y cobertura. Utilizamos herramientas de IA (aprendizaje automático) para extraer características robustas de los datos históricos del oro, que luego se codifican directamente en “Smart Golden”. Dado que no entrenamos continuamente con datos históricos específicos (ajuste excesivo) o pronósticos de ChatGPT, podemos minimizar a
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Asesores Expertos
Descargo de responsabilidad : Tenga en cuenta que las pautas estacionales no siempre son fiables. Por lo tanto, una gestión prudente del riesgo es crucial para minimizar las pérdidas. Las pautas estacionales en el mundo financiero son como un secreto bien guardado que los inversores de éxito utilizan en su beneficio. Estos patrones son movimientos recurrentes de los precios que se producen durante periodos específicos o en torno a acontecimientos especiales. Además, también hay patrones intradí
Asia Scalper
Antoine Melhem
Asesores Expertos
Asia Scalper es un Asesor Experto basado en sesiones, diseñado para GBPUSD (M30) y USDJPY (M15). El sistema opera durante la sesión asiática y el inicio de Londres, cuando estos pares suelen pasar de consolidación a movimientos más definidos. Utiliza un enfoque selectivo y de baja frecuencia, operando solo cuando se cumplen sus condiciones. Live Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2344783 Características principales • Opera solo GBPUSD (M30) y USDJPY (M15) • Entradas basadas en sesiones
TurboGain EA
Sabrina Hellal
5 (2)
Asesores Expertos
TurboGain EA ////////////No vaya al mercado, deje que el mercado venga a usted.////////// Rendimiento real PRECIO ANTERIOR 1400$ Precio promocional de Navidad 300 Asesor Experto Automatizado Avanzado Potenciado por Inteligencia Artificial Trading totalmente automatizado - Inteligente - Fiable Informe de rendimiento en una cuenta real con FTMO Rendimiento real Rendimiento Demo Visión general: TurboGain EA es un Asesor Experto avanzado diseñado para el trading totalmente automatizado en activos
Multy TDM
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Multy TDM este bot funciona utilizando el indicador Trend TD . El bot multidivisa funciona con 12 pares, los pares se pueden cambiar y utilizar otros. La esencia del trabajo es abrir una pequeña serie de órdenes y salir del mercado, ya sea en beneficios o con pérdidas, pero salir y no quedarse y abrir la siguiente serie en las señales del indicador. El corazón de este algoritmo es la fórmula para salir del mercado, cuándo salir y con qué ganancia o pérdida, cuántas órdenes se puede permitir ut
Tuesday Reversal Rocket
Javier Antonio Gomez Miranda
Asesores Expertos
Tuesday Reversal Rocket - Máxima precisión para el Turnaround Tuesday El Tuesday Reversal Rocket lleva la estrategia de Turnaround Tuesday al siguiente nivel. Este EA abre posiciones estratégicas al cierre del lunes, aprovechando la tendencia natural del mercado a girar los martes. Para afinar aún más las entradas, hemos añadido un filtro de tendencia que asegura que solo opere cuando las condiciones del mercado sean las ideales. Nada de entradas al azar, solo movimientos calculados para maximiz
CyNeron MT5
Svetlana Pawlowna Grosshans
3.05 (21)
Asesores Expertos
CyNeron: Comercio de Precisión con Innovación en Inteligencia Artificial Manual y archivos de configuración : Contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio : El precio aumenta según el número de copias vendidas Copias disponibles : 5 Análisis de Instantáneas impulsado por IA: Una Primicia en el Mercado CyNeron es el primer EA en el mercado que integra inteligencia artificial avanzada en un enfoque revolucionario de comercio, capturando y procesand
Finox
Tsuchitani Kazuhiroshi
Asesores Expertos
Por cada 10 compras, el precio aumentará en 200 $. Se requiere cuenta ECN Finox es un Asesor Experto (EA) que está especializado en el par de divisas AUDUSD y opera basado en datos gráficos de 5 minutos (5M). Adopta una estrategia de negociación de alta frecuencia destinada a sacar provecho de las pequeñas fluctuaciones de precios en el mercado de divisas. Las principales características de Finox incluyen un sofisticado análisis técnico, estrategias precisas de entrada y salida, y una funció
Catching Bot
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Catching Bot es un asesor automatizado que se utiliza para operar en todos los mercados financieros. Este bot combina una rica funcionalidad para trabajar en el mercado Forex y en cualquier instrumento. El bot implementa métodos que pueden superar la seguridad del mercado de divisas y ayudarle a trabajar con él con un riesgo razonable aceptable. Brevemente sobre la esencia del problema. Como ustedes saben, trabajar en el mercado de divisas no es fácil, es difícil predecir el movimiento de los
GoldMining
Mr Sarut Panjan
Asesores Expertos
Nuestro sistema automatizado de comercio de divisas ofrece tres funciones clave de control de riesgos que lo convierten en una opción intrigante: 1. Lote fijo : Puede especificar el tamaño del lote para cada operación. Esta función permite una asignación eficiente del capital y la posibilidad de ajustar el tamaño de las posiciones en función de sus preferencias de riesgo y de las condiciones del mercado. 2. Pérdida fija por operación: El sistema le permite establecer una pérdida máxima acepta
Gonadri EA
Mario Bellanco Vaquero
Asesores Expertos
GONADRI EA: Toma el control de tus operaciones con inteligencia. Si quieres gonadri gratis contacta conmigo por privado pideme por privado el set file Cualquier duda me la pueden preguntar por privado ES EXCLUSIVAMENTE PARA BROKERS CON 2 DECIMALES EN EL ORO Y SPREAD INFERIOR A 10, POR EJEMPLO: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW Y SIMILARES Usalo siempre en el ORO, pero puedes intentar hacerlo funcionar en otros pares, por ejemplo en FTMO funciona muy bien en GER40.  Timeframe:  M5 Deposi
Advance BreakOut Scalper
Dua Yong Rew
Asesores Expertos
El Advanced BreakOut Scalper es un sistema de trading efectivo con ajustes predeterminados de Take Profit, Stop Loss y Trailing Stop. Como su nombre indica, su estrategia es el comercio de rupturas. Está codificado profesionalmente y se ejecuta rápidamente en backtesting o modo de optimización. No emplea rejilla, martingala, promediado, o cualquier otra estrategia arriesgada de manejo de dinero. Se recomienda utilizar un broker con spread ajustado, preferiblemente un broker ECN con buena liqui
Scipio Ea Mt5
Stefano Frisetti
Asesores Expertos
SCIPIO AI es mi BOT de trading automático, creado tras más de 20 años de experiencia en los mercados financieros. Automatiza al 100% la actividad de trading: entrada, gestión y stop loss. El trader no tiene que hacer nada a diario. Este EA abre solo una operación a la vez y establece inmediatamente un stop loss muy cercano. No utiliza cuadrícula ni martingala, sino una operación a la vez, lo que evita grandes pérdidas. Utiliza inteligencia artificial para identificar el mejor momento para abr
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Último Pulso Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30 minutos. Cómo funciona El EA iden
Filtro:
megr5050
82
megr5050 2025.12.18 21:11 
 

Great EA overall! Profitable at all times. I understand that, just as in Formula 1, owning an expensive race car alone is never enough to win. Any EA requires basic trading knowledge and experience to be used effectively. In my experience, this EA performs best during high volatility when the stop loss is removed.

SSGGLL
315
SSGGLL 2025.12.18 05:32 
 

Based on the recent real trading performance of this EA, it is difficult not to doubt that this EA work is developed through overfitting historical data to obtain a beautiful funding curve; For this reason, I can only give a 2-star rating. If the characteristics of the funding curve can return to the level of performance before September 15th, I will change my rating!

Violette
423
Violette 2025.12.07 13:30 
 

The best EA i have used so far. Since i bought, 100% profit and i use it also in prop firm as it has very small DD (this week on my prop firm account i did earn 1300€ with lot size 0.5) Thank you for this great product !

Jaimor Barossi
145
Jaimor Barossi 2025.11.18 01:24 
 

EA simple the best .

Dmitrii Castravet
819
Dmitrii Castravet 2025.10.17 14:40 
 

Very well coded ea. Author shares regularly in comment section robot performance were we can compare betwen accounts. Got an positive trade on first order. hope in stable income afterward.

Kashta
1159
Kashta 2025.10.02 16:26 
 

Этот советник хорошо адаптируется к торговым возможностям. Мои бэктесты совпали с сделками, показанными в комментариях, что внушает доверие. Я пробовал много других советников, и у всех были проблемы — этот действительно выделяется.

Lion
389
Lion 2025.09.27 19:25 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Respuesta al comentario