El cambio de régimen se refiere al ajuste dinámico de una estrategia de trading a diferentes estados estructurales del mercado, los llamados regímenes de mercado.

Estos regímenes pueden manifestarse como fases de tendencia claras (mercados alcistas o bajistas), movimientos laterales (mercados en rango),

zonas de alta volatilidad (por ejemplo, después de noticias, gaps o impulsos fuertes) o fases de baja volatilidad.

Muchos enfoques de trading convencionales fallan porque se aplican de manera rígida a todas las fases del mercado. Aquí es exactamente donde el Asesor Experto ENEA mt5 entra en acción:

Detecta el estado actual del mercado en tiempo real y ajusta dinámicamente su estrategia de trading a la situación específica para lograr el mejor rendimiento en cada régimen.



