ENEA mt5
- Asesores Expertos
- Vitalii Tkachenko
- Versión: 1.60
- Actualizado: 3 noviembre 2025
- Activaciones: 15
|Precio: 606$ -> 808$
|Guía práctica : Manual
Características principales:
-
Detección de regímenes en tiempo real: Tendencia, Rango, Volatilidad y Fase plana
-
Cambio dinámico de estrategia dependiendo del régimen del mercado
-
Modelo de IA GPT5 (HMM) aprende sin supervisión de datos históricos
-
Activación de TP y ajuste de SL automatizados
-
Compatible con el marco temporal M30 y basado en XAUUSD
¿Cómo funciona el Modelo Oculto de Márkov (HMM)?
Un Modelo Oculto de Márkov (HMM) es un modelo estadístico que asume que un sistema —como el mercado financiero— pasa por estados invisibles (ocultos).
Estos estados (por ejemplo, tendencia alcista, tendencia bajista) no son directamente observables, pero influyen en magnitudes medibles como precios, volumen o volatilidad.
El HMM utiliza probabilidades para determinar qué secuencia de estados ocultos se ajusta mejor a los datos observados.
Esto permite reconocer patrones y evaluar mucho mejor el estado actual del mercado.
Componentes del HMM:Un Modelo Oculto de Márkov (HMM) consta de varios componentes clave que se utilizan específicamente en ENEA mt5 para la detección de regímenes.
Estados ocultos (regímenes) representan diferentes fases del mercado como tendencia, rango o alta volatilidad.
Matriz de transición determina las probabilidades de que el mercado pase de un régimen a otro.
Distribución de emisión describe las características estadísticas con las que cada régimen se manifiesta en los datos de mercado observados.
El modelo se entrena con datos históricos de precios y volatilidad y posteriormente detecta en vivo en qué régimen se encuentra actualmente el mercado —completamente sin etiquetado manual.
El cambio de régimen se refiere al ajuste dinámico de una estrategia de trading a diferentes estados estructurales del mercado, los llamados regímenes de mercado.
Estos regímenes pueden manifestarse como fases de tendencia claras (mercados alcistas o bajistas), movimientos laterales (mercados en rango),
zonas de alta volatilidad (por ejemplo, después de noticias, gaps o impulsos fuertes) o fases de baja volatilidad.
Muchos enfoques de trading convencionales fallan porque se aplican de manera rígida a todas las fases del mercado. Aquí es exactamente donde el Asesor Experto ENEA mt5 entra en acción:
Detecta el estado actual del mercado en tiempo real y ajusta dinámicamente su estrategia de trading a la situación específica para lograr el mejor rendimiento en cada régimen.
En operación en vivo, ENEA mt5 analiza continuamente el mercado e identifica el régimen actual.
Una vez detectado el estado del mercado, el EA selecciona automáticamente la estrategia de trading apropiada para responder de manera óptima a las condiciones del mercado.
Si el mercado está en una fase de tendencia, ENEA activa un sistema de ruptura con filtros de tendencia integrados para aprovechar eficazmente los movimientos en la dirección de la tendencia.
En fases laterales (rango), el EA utiliza una estrategia de reversión a la media, donde las entradas y salidas se ajustan dinámicamente a las zonas clave de soporte y resistencia.
Si se detecta una fase de alta volatilidad , ENEA reduce automáticamente el tamaño de la posición y selecciona niveles de stop-loss más amplios para controlar el riesgo y evitar operaciones falsas.
Ejemplo de aplicación (XAU/USD) Un HMM se entrenó con rendimientos logarítmicos diarios y distingue 3 regímenes:
|
Estado
|Descripción
|Comportamiento del mercado
|
1
|Fase de tendencia
|Movimiento direccional fuerte, alto impulso
|
2
|Movimiento lateral / Rango
|Baja volatilidad, rumbo incierto
|
3
|Choque / Volatilidad
|Gaps, noticias, cambios rápidos de dirección
ENEA detecta estos estados en vivo y ajusta la frecuencia de operaciones y la selección de estrategia en consecuencia.
Un punto de venta único central de ENEA mt5 es la integración del último modelo ChatGPT-5 en la lógica de decisión del Asesor Experto.
Mientras que el HMM se encarga de la detección estadística de regímenes, ChatGPT-5 se utiliza como una capa de decisión semántica y adaptativa.
Esto significa específicamente:
-
Interpretación de datos de mercado complejos:ChatGPT-5 evalúa en tiempo real los regímenes detectados por el HMM y amplía este análisis incorporando inteligentemente capas adicionales de contexto, desde el sentimiento actual del mercado y patrones estacionales recurrentes hasta movimientos de precios excepcionales debidos a noticias macroeconómicas o picos repentinos de volatilidad. Esto crea una base de decisión altamente precisa y específica de la situación que permite a ENEA mt5 seleccionar la estrategia de trading óptima incluso en fases de mercado complejas y cambiantes.
-
Enfoque de autoaprendizaje:El potente núcleo GPT-5 está especializado en identificar y evaluar patrones profundos y anomalías sutiles a partir de una variedad de operaciones históricas. Sobre esta base, las configuraciones especialmente rentables se refuerzan y refinan específicamente, mientras que las configuraciones ineficientes o de alto riesgo se descartan automáticamente —un proceso de optimización continua que garantiza que ENEA mt5 adapte constantemente sus estrategias de trading y opere permanentemente al más alto nivel de rendimiento.
- Sensibilidad al contexto:
GPT-5 tiene la capacidad de integrar sin problemas incluso información no estructurada y a menudo difícil de medir —como reacciones repentinas del mercado a eventos noticiosos, picos de volatilidad después de datos económicos importantes o movimientos de precios inusuales en respuesta a eventos geopolíticos— en el proceso de toma de decisiones. Esto le da a ENEA mt5 una ventaja de información decisiva sobre los modelos puramente estadísticos, que a menudo no tienen en cuenta o lo hacen de forma insuficiente, y le permite tomar decisiones precisas y orientadas al beneficio incluso en situaciones de mercado inesperadas.
¿Qué tan bueno es?
La combinación de HMM (clasificación precisa de regímenes) y ChatGPT-5 (ajuste adaptativo de estrategias basado en el contexto) crea un algoritmo de trading que no solo reacciona a las condiciones actuales del mercado, sino que prepara proactivamente decisiones óptimas de trading. Esta estructura de doble motor muestra su fuerza particular especialmente en las fases de transición entre diferentes regímenes de mercado —una debilidad típica de muchos EAs— y garantiza resultados significativamente más estables. Mientras que el HMM se encarga del análisis estructural claro, GPT-5 aporta la “inteligencia de mercado” para aprovechar específicamente las oportunidades incluso en situaciones de mercado complejas e impredecibles.
Автор очень отзывчивый — всегда быстро отвечает в личных сообщениях и подробно объясняет все моменты. Все доработки выполнялись оперативно и точно по запросу. Приятно работать с человеком, который реально вовлечён в результат.