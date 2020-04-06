PROTO Fx se basa en los cimientos de PHantom N1, pero lleva el concepto un paso más allá.

Está basado en un enfoque refinado y orientado a los datos, y ha sido entrenado durante varios años utilizando amplios datos históricos del mercado, así como el comportamiento del mercado en tiempo real.

El entorno de desarrollo incluyó movimientos reales de precios, ciclos de volatilidad, cambios estructurales del mercado y eventos macroeconómicos.

Además de los indicadores técnicos clásicos, PROTO Fx procesa flujos de datos multimodales, incluidos patrones visuales de gráficos, estructuras de velas y perfiles de flujo de órdenes.

El objetivo fue crear un modelo que no solo reconozca la dinámica del mercado, sino que reaccione de forma más selectiva y robusta que su predecesor.

PROTO Fx se adapta continuamente a nuevas condiciones del mercado y filtra señales de baja calidad de forma mucho más agresiva, sin depender de reglas rígidas programadas.