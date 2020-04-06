PROTO Fx
- Asesores Expertos
- Sofya Tselishcheva
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
PROTO Fx EA – Sistema Experto de IA Avanzado con Inteligencia de Mercado Multicapa
PROTO Fx se basa en los cimientos de PHantom N1, pero lleva el concepto un paso más allá.
Está basado en un enfoque refinado y orientado a los datos, y ha sido entrenado durante varios años utilizando amplios datos históricos del mercado, así como el comportamiento del mercado en tiempo real.
El entorno de desarrollo incluyó movimientos reales de precios, ciclos de volatilidad, cambios estructurales del mercado y eventos macroeconómicos.
Además de los indicadores técnicos clásicos, PROTO Fx procesa flujos de datos multimodales, incluidos patrones visuales de gráficos, estructuras de velas y perfiles de flujo de órdenes.
El objetivo fue crear un modelo que no solo reconozca la dinámica del mercado, sino que reaccione de forma más selectiva y robusta que su predecesor.
PROTO Fx se adapta continuamente a nuevas condiciones del mercado y filtra señales de baja calidad de forma mucho más agresiva, sin depender de reglas rígidas programadas.
1. Procesamiento Visual Mejorado del Mercado
Un componente central de PROTO Fx es su capacidad para capturar e interpretar visualmente la situación actual del mercado, de forma similar a PHantom N1, pero con una lógica de filtrado mejorada.
El EA genera representaciones estructuradas de los datos del gráfico y las procesa mediante un motor de patrones impulsado por IA.
En comparación con la generación anterior, PROTO Fx pone mayor énfasis en la calidad de la tendencia y la estabilidad estructural: se evalúan soportes, resistencias, zonas de consolidación y dinámicas de ruptura,
mientras que los setups ruidosos y de baja probabilidad se descartan de manera más consistente.
2. Motor de Validación de IA Multicapa
La información recopilada visual y técnicamente pasa por un proceso de validación de varias etapas que incluye una capa semántica de IA (GPT-5.1) para el razonamiento contextual.
Este motor verifica la plausibilidad de los patrones detectados, evalúa el sentimiento del mercado basándose en reacciones históricas y clasifica las señales en diferentes niveles de calidad.
A través de este flujo de trabajo multicapa – reconocimiento visual, filtros cuantitativos y análisis lógico – las señales débiles o contradictorias se filtran de forma más estricta que antes.
PROTO Fx se centra en setups de alta convicción y reduce el overtrading en entornos de mercado inciertos.
3. PROTO Fx Core – Lógica de Trading Adaptativa
Tras la validación, la señal entra en el módulo PROTO Fx Core, un modelo de decisión entrenado internamente que utiliza perfiles de riesgo mejorados y detección del estado del mercado.
El Core evalúa la fuerza de la señal, el régimen de volatilidad, el rendimiento reciente de trading y las correlaciones con otros instrumentos antes de ejecutar una operación.
En comparación con PHantom N1, PROTO Fx introduce mecanismos refinados: escalado dinámico del riesgo basado en la volatilidad, un mejor timing de entrada y
tomas parciales de beneficios opcionales para una curva de capital más estable. La toma de decisiones sigue siendo basada en reglas, pero es adaptativa, diseñada para reaccionar rápidamente sin volverse inestable.
4. Ejecución Técnica, Control de Riesgo y Seguridad
- Ejecución de órdenes optimizada con menor latencia y mejor gestión de spread/slippage
- Monitoreo continuo de volatilidad anormal o impacto de noticias
- Motor de riesgo propietario refinado para el tamaño de lote, alineación de stop-loss / take-profit y límites de drawdown
- Modos de protección durante noticias de alto impacto o fases extremas del mercado para reducir la exposición
PROTO Fx está diseñado para operar de forma autónoma priorizando la protección del capital. En condiciones de mercado poco claras, el sistema pausa temporalmente en lugar de forzar operaciones.
5. Características Clave de un Vistazo
- Análisis visual en tiempo real mejorado en comparación con PHantom N1
- Pipeline de verificación de IA multicapa para mayor calidad de trading
- Lógica de decisión adaptativa con escalado de riesgo sensible a la volatilidad
- Enfoque en crecimiento estable del capital y reducción del overtrading
- Escalable a múltiples símbolos, optimizado para M30 / H1
- Adecuado para trading intradía, swing y enfoques semi-automatizados
Requisitos y Recomendaciones
|1
|Broker
|Cualquiera (spread bajo, ejecución rápida)
|2
|Depósito Mínimo
|100$
|3
|Apalancamiento
|Mín. 1:30
|4
|Timeframe
|M30 / H1
|5
|VPS
|Se recomienda usar VPS 24/7
|6
|Símbolo
|XAUUSD (y otros)
PROTO Fx no es un Expert Advisor simple, sino un marco avanzado de trading con IA que analiza el mercado como un trader experimentado, pero de forma más estructurada, más rápida y sin sesgos emocionales.
La combinación de procesamiento visual mejorado, validación de IA multicapa y un núcleo de decisión actualizado lleva el concepto introducido con PHantom N1 al siguiente nivel.
Ideal para traders que desean apoyarse en decisiones impulsadas por IA manteniendo total transparencia y control sobre su riesgo.