Strategic Trend
- Asesores Expertos
- Sergio Izquierdo Rodriguez
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Asesor Experto tendencial que hace sus entradas en las operaciones con el cruce de medias apoyándose en un indicador rsi favorable en el sentido de la operación. Establece stoploss a una distancia del ATR y un take profit a un multiplicador de esa distancia. Cuenta con un control de riesgo global de la cuenta y un horario para optimizar las operaciones intradía. Se pueden optimizar varios símbolos y timeframes de forma simultanea con él en el probador de estrategias.