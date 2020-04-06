NeuroForex

Asesor Experto para operar con redes neuronales profundas que se entrenan a sí mismas con machine learning, hasta 1512 medidas ponderadas por cada símbolo, según avanza el mercado. Opera en varios símbolos Forex y marcos horarios, también, anulando la selección de los símbolos y timeframes, puede configurarse para el gráfico actual en su símbolo y timeframe. Se puede configurar para distintos pares y se puede manejar una red neuronal distinta en cada gráfico. Puede configurar símbolos, períodos y control de riesgo del proceso. Contiene un mecanismo de stoploss basado en la variación del precio y la facilidad de configurar cuantas neuronas y capas tendrán las redes neuronales que administrarán las operaciones de cada símbolo cada una con su aprendizaje por separado. También incluye control horario, donde de 00:00 a 00:00 es siempre funcionando, para maximizar beneficios y minimizar pérdidas. Con control de lote incremental mantiene el riesgo de forma adecuada con lotes grandes, también permite modificar los valores de probabilidad para entrar o cerrar las operaciones y el número de stoploss que elegiremos como margen mínimo para entrar en las operaciones. Aprenda XAU por usted mismo. En sus optimizaciones, seleccione configuraciones con Z-Score entorno al 90% y espere resultados. Y recuerde "oveja que bala pierde bocado"


