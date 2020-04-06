El Asesor Experto "Auto Supertrend with ASH" le conduce por una experiencia de operaciones guiada por el indicador Supertrend que marca la tendencia principal de las operaciones y un indicador ASH que confirma las entradas proporcionando la diferencia de la fuerza entre compradores y vendedores en el momento de realizar la operación. Pruebe la estrategia en los múltiples símbolos que ofrece, o testeela en su propio símbolo con el parámetro useGraphSymbolInstead. Cuenta con un mecanismo de stopLoss basado en un tanto por ciento de diferencia en el precio que se va actualizando según se van alcanzando los puntos de profit, vigilando en todo momento que no se desborde el riesgo total que se le presupuesta a la cuenta. Cuenta también con un sistema horario para apurar los resultados intradía, así como un juego de parámetros para incrementar el lote haciendo que se precise más margen de operación para las entradas.

Aprenda qué parámetros ofrecen un mejor rendimiento para cada símbolo en el probador de estrategias y encuentre una buena regresión lineal para avanzar.

Estrategia desde Expertos y Manuales.