Strategic Trend
- Experts
- Sergio Izquierdo Rodriguez
- Version: 1.0
- Activations: 5
Ce conseiller expert de suivi de tendance prend position lors des croisements de moyennes mobiles, en s'appuyant sur un indicateur RSI favorable dans le sens de la tendance. Il place des ordres stop-loss à une certaine distance de l'ATR et des ordres take-profit multipliés par cette distance. Il intègre une gestion complète des risques du compte et un outil d'optimisation du trading intraday. Plusieurs symboles et unités de temps peuvent être optimisés simultanément grâce au testeur de stratégie.