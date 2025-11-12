Strategic Trend

Questo Expert Advisor trend-following apre le negoziazioni basandosi sugli incroci delle medie mobili, basandosi su un indicatore RSI favorevole nella direzione dell'operazione. Imposta ordini stop-loss a una distanza dall'ATR e ordini take-profit moltiplicati per tale distanza. Offre una gestione completa del rischio del conto e un programma per l'ottimizzazione del trading intraday. È possibile ottimizzare simultaneamente più simboli e timeframe utilizzando il tester di strategia.
Altri dall’autore
NeuroForex
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Consulente esperto per il trading con reti neurali profonde che si addestrano tramite apprendimento automatico, fino a 1.512 metriche ponderate per ogni simbolo, man mano che il mercato progredisce. Funziona su vari simboli Forex e intervalli di tempo e, deselezionando i simboli e gli intervalli di tempo, può anche essere impostato sul grafico corrente sul suo simbolo e intervallo di tempo. Può essere configurato per coppie diverse e su ogni grafico può essere gestita una rete neurale diversa. È
Forex Multi Indicators
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Expert Advisor, che monitora il mercato con diversi indicatori come CCI, MACD, STOCH, EMA e RSI, può essere configurato nei parametri degli indicatori, nei simboli forex, negli intervalli di tempo e nella programmazione delle operazioni giornaliere. Senza simboli o intervalli di tempo selezionati, opera sul simbolo e sull'intervallo di tempo correnti. Dispone di opzioni di gestione del rischio e moltiplica il lotto fisso all'aumentare del saldo, senza dover convertire il conto in un casinò. Se s
Forex Multi Indicators Preconfigured
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Asesor Forex Multisímbolo que decide por combinación de indicadores, CCI, RSI, STOCH, MACD o EMA. Preconfigurados todos los parámetros de los indicadores para cada timeframe en cada símbolo. La optimización completa es inabordable. Se hace por partes símbolo a símbolo con su conjunto de parámetros 10^180 combinaciones (10 horas en i9 128GB ram). Para optimizarlo según avanza su uso hacerlo sobre el conjunto de símbolos o el riesgo por ejemplo. Horarios preconfigurados en zona horaria CET.
Kind Numbers Heiken Ashi Expert With Lot Control
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Un semplice Expert Advisor che opera come Heiken Ashi e EMA cross... con controllo del lotto all'aumentare del saldo lungo, con opzioni come rischio per il conto globale, margine per le azioni stop loss... e "numero di operazioni" o "numero di stop loss" nel margine libero per le operazioni di ingresso... un controllo della velocità per questo incremento e un parametro maxMultiplier che controlla il numero di aumenti del saldo prima di interrompere la crescita dei lotti nelle operazioni. Dispone
ADX with EMA Verifier and Lot Control
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Un Expert Advisor che basa il suo comportamento sull'indicatore di tendenza ADX. Il suo periodo è configurabile e, come accessorio, può anche incorporare la verifica dell'operazione da effettuare con un crossover EMA a breve, medio e lungo termine prima di aprire una nuova operazione. Dispone inoltre di un meccanismo di stop-loss basato sulle variazioni percentuali di prezzo e di un sistema per scalare il lotto all'aumentare del saldo. Scopri quali parametri offrono prestazioni migliori per cia
SAR in Volatility
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Expert Advisor trend-following che opera con l'indicatore Parabolic SAR durante i periodi di volatilità monitorati dalle Bande di Bollinger in base a una percentuale tra le bande superiore e inferiore, sempre a favore del trend. Offre un controllo opzionale dello stop-loss basato su una percentuale di variazione del prezzo o "stop and reverse" tra questi periodi di volatilità, e un ridimensionamento dei lotti in base all'aumento del saldo. Scopri quali parametri offrono prestazioni migliori per
EMA with RSI and Volume
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Expert Advisor trend-following che opera con medie mobili esponenziali durante periodi di crescente forza dei prezzi, monitorato da un indicatore RSI basato su un rialzo, nonché sul volume di trading, sempre a favore del trend. Offre un controllo opzionale dello stop-loss basato sulla percentuale di variazione dei prezzi, o "stop and reverse", tra questi periodi di forza, e un ridimensionamento dei lotti basato sull'aumento del saldo. Scopri quali parametri offrono prestazioni migliori per cias
Trends In Volatility
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Expert Advisor trend-following che opera con gli indicatori Stoch e Parabolic SAR durante i periodi di volatilità monitorati dalle Bande di Bollinger, in base alla percentuale tra le bande superiore e inferiore. Favorisce sempre un trend forte, come indicato dal suo indicatore RSI e dall'aumento previsto tra le candele. Include anche un controllo opzionale dello stop-loss basato sulla percentuale di variazione del prezzo, o "stop and reverse", tra questi periodi di volatilità, e il ridimensiona
SIR IchiMoku with Lot Control
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Consulente esperto trend-following che agisce in base agli indicatori Ichimoku, programmato per rispondere all'identificazione di momenti di forte tendenza e garantire una maggiore precisione nelle decisioni di ingresso per migliori performance operative. Offre un controllo opzionale dello stop-loss basato sulla percentuale di variazione del prezzo, o "stop and reverse" tra questi momenti, e un ridimensionamento dei lotti basato sulla crescita del saldo. Scopri quali parametri offrono prestazion
Sir Keltner with Adx
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Consulente esperto che sfrutta i segnali del Canale di Keltner, generati da una media mobile esponenziale e da un indicatore ATR, per aprire posizioni confermate da un indicatore ADX. Le uscite dalle posizioni si verificano quando viene indicato il segnale ADX o, se configurato, quando la linea mediana viene rotta alla chiusura della candela. È dotato di un meccanismo di stop-loss con variazione percentuale del prezzo e di un meccanismo per scalare il lotto all'aumentare del saldo. Scopri quali
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Un Expert Advisor che opera in periodi di forte contrasto, utilizzando l'indicatore stocastico e l'indicatore dell'indice delle materie prime, utilizzando i punti di ipercomprato o ipervenduto o l'indicazione ADX per uscire dalle posizioni. Offre inoltre un controllo stop-loss che opera su una differenza percentuale di prezzo, con un ridimensionamento progressivo del lotto all'aumentare del saldo, tenendo sempre d'occhio la margin call del conto. Scopri quali parametri offrono prestazioni migli
Fibo Raise
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Un consulente esperto che verifica, entro un intervallo di tempo definito da un numero massimo di candele, se si verifica un aumento o una diminuzione superiore a un certo numero di pip, stabilito come numero minimo di candele. In tal caso, avvia un'operazione all'interno dell'intervallo di Fibonacci configurato (23 o 38) fino al livello specificato (61 o superiore). Utilizza gli indicatori ADX e RSI per chiudere le operazioni e l'EMA per confermarle. Ha un controllo di lotto che aumenta all'aum
Gold Raise
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Un consulente esperto che analizza il mercato dell'oro su timeframe overnight e a quattro ore, consentendoti di agire entro 15 minuti e di aprire posizioni lunghe quando le condizioni sono decisamente favorevoli. È dotato di un meccanismo di stop-loss che monitora le tue operazioni e deve essere impostato in dollari, con incrementi compresi tra sei e dieci dollari. Addestra il consulente alle tue circostanze più immediate e trova il miglior risultato orario. Il controllo dei lotti viene effettua
Larry Advanced
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Expert Advisor basato sulla strategia di Larry Connors, che monitora la distanza tra le medie mobili e consente di configurare, senza modifiche significative, i parametri di ipercomprato e ipervenduto, nonché quelli che regolano il funzionamento del sistema di chiusura delle negoziazioni ADX. Con un sistema di stop-loss basato sulla percentuale di variazione del prezzo, il lotto aumenta e il rischio diminuisce all'aumentare del saldo, interrompendo l'esecuzione dell'Expert Advisor al raggiungime
SP500 Daily Support
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Consulente esperto con una strategia da manuale basata sull'indice SP500, che funge da supporto per il trading quotidiano, non da opzione di investimento primaria. Utilizza l'indice CCI per organizzare le operazioni e non dispone di un meccanismo di stop-loss; solo le regole che ne regolano il funzionamento determinano se un'operazione è vincente o perdente. Inoltre, offre la scalabilità dei lotti e la gestione del rischio, oltre a pianificazioni.  Consigliato solo per S&P500 su timeframe giorn
Auto Supertrend with ASH
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
L'Expert Advisor "Auto Supertrend con ASH" ti guida attraverso un'esperienza di trading guidata dall'indicatore Supertrend, che indica il trend principale dell'operazione, e da un indicatore ASH che conferma le entrate fornendo la differenza di forza tra acquirenti e venditori al momento dell'operazione. Testa la strategia sui diversi simboli offerti o sul tuo simbolo con il parametro useGraphSymbolInstead. È dotato di un meccanismo di stop loss basato su una differenza percentuale di prezzo che
Simple Averages Buyer Advisor
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Consulente esperto che monitora l'andamento del prezzo di un simbolo utilizzando una strategia che verifica le variazioni di prezzo in punti predefiniti dopo che il prezzo ha superato la media mobile veloce (che tende al rialzo al di sopra della media mobile lenta). Quindi, attiva un ordine di acquisto quando il prezzo supera nuovamente la media mobile veloce, agendo sul rimbalzo. È dotato di un meccanismo di stop-loss basato sulla percentuale di variazione del prezzo. Una volta raggiunta una de
Timeframe Zoom The Third Screen
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Consulente esperto che monitora l'andamento del prezzo di un simbolo utilizzando una strategia che verifica le variazioni di prezzo in punti predefiniti dopo che il prezzo ha superato la media mobile veloce (che tende al rialzo al di sopra della media mobile lenta). Quindi, attiva un ordine di acquisto quando il prezzo supera nuovamente la media mobile veloce, agendo sul rimbalzo. È dotato di un meccanismo di stop-loss basato sulla percentuale di variazione del prezzo. Una volta raggiunta una de
Bollinger Keltner Advisor
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Bollinger Keltner Advisor è un Expert Advisor che opera nella direzione del trend, utilizzando un modello che confronta i valori di prezzo, le Bande di Bollinger e le linee del Canale di Keltner. Conferma l'assenza di divergenze per i punti di ingresso con l'indicatore MACD e garantisce la tempistica della volatilità confrontandola con un valore in punti specificato per la distanza tra le Bande di Bollinger superiore e inferiore nella configurazione. L'advisor presenta un meccanismo di stop-loss
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione