Trends In Volatility

Asesor Experto tendencial que actúa con los indicadores Stoch y SAR parabólico en momentos de volatilidad monitorizados por bandas de Bollinger según un tanto por ciento entre las bandas superior e inferior, siempre a favor de fuerte tendencia indicados por su indicador RSI y el incremento entre velas que esperamos de este. Con control de stoploss opcional según tanto por ciento en variación de precio o "stop and reverse" entre estos momentos de volatilidad y escalado de lote según se incrementa el balance. 

Aprenda qué parámetros ofrecen un mejor rendimiento para cada símbolo en el probador de estrategias y encuentre una buena regresión lineal para avanzar.

Estrategia desde Expertos y Manuales.

