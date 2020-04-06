Kind Numbers Heiken Ashi Expert With Lot Control

Un Asesor Experto simple que opera como un cruce de Heiken Ashi y EMAs, con control de lotes a medida que aumenta el saldo, con opciones como riesgo para la cuenta global, margen para acciones de stop loss y "número de operaciones" o "número de stop loss" en el margen libre para operaciones de entrada. Un control de velocidad para este incremento y un parámetro maxMultiplier que controla el número de aumentos de saldo antes de detener el crecimiento de lotes en las operaciones. Cuenta con un conjunto de variables para programar operaciones de entrada y salida diarias, lo que maximiza la precisión.

Aprenda qué parámetros ofrecen un mejor rendimiento para cada símbolo en el probador de estrategias y encuentre una buena regresión lineal para avanzar.

Estrategia desde Expertos y Manuales.