Sir Keltner with Adx

Asesor experto que aprovecha las señales del canal de Keltner establecido por una media movil exponencial y un indicador ATR par entrar a operar confirmadas por un indicador ADX que confirma las mismas. La salida de las operaciones se produce con indicación de ADX o si se configura con la rotura de la linea media al cierre de vela. Cuenta con un mecanismo de stoploss con variación porcentual del precio y un mecanismo para escalar el lote según se incrementa el balance.

Aprenda qué parámetros ofrecen un mejor rendimiento para cada símbolo en el probador de estrategias y encuentre una buena regresión lineal para avanzar.

Estrategia desde Expertos y Manuales.