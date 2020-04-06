Strategic Trend
Sergio Izquierdo Rodriguez
Este Expert Advisor (EA) de acompanhamento de tendências inicia operações com base em cruzamentos de médias móveis, utilizando um indicador RSI favorável na direção da negociação. Ele define ordens de stop-loss a uma distância do ATR e ordens de take-profit multiplicadas por essa distância. Oferece gerenciamento de risco abrangente da conta e um cronograma para otimizar as negociações intraday. Vários símbolos e prazos podem ser otimizados simultaneamente usando o testador de estratégias.