CTR Reclaim
- Asesores Expertos
- POPEY GROUP S.A.C.S.
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
CTR Reclaim es un Expert Advisor de reversión estructural basado en la lógica Close-Triggered Reversal (CTR), diseñado para explotar falsos rompimientos de máximos y mínimos recientes mediante una ejecución 100 % sistemática y sin intervención discrecional.
El sistema identifica escenarios donde el precio:
-
barre un máximo o mínimo previo, y
-
cierra nuevamente dentro del rango anterior,
confirmando una trampa de ruptura.
La entrada se ejecuta en la apertura de la vela siguiente, únicamente cuando el cierre valida la reversión.
Esta metodología prioriza el cierre de la vela como criterio decisivo, evitando entradas por simples toques de nivel, spikes o ruido intrabar.
⚙️ Características clave
-
Lógica CTR (Close-Triggered Reversal) basada en estructura de 2 velas
-
Gestión de riesgo dinámica por porcentaje de balance
-
1 operación máxima por día (control estricto de sobreoperación)
-
Filtros configurables de:
-
días de la semana
-
horarios de sesión
-
spread máximo permitido
-
-
Compatible con cuentas Netting
-
Ejecución mediante órdenes de mercado
-
Protección de volumen y margen (Market-Safe Execution)
📈 Enfoque operativo
Diseñado para traders que priorizan:
-
ejecución disciplinada
-
reglas objetivas y replicables
-
mínima interferencia humana
CTR Reclaim NO utiliza:
-
martingala
-
grid
-
coberturas
-
técnicas de recuperación forzada
Tampoco incluye promesas de rentabilidad.
El desempeño depende exclusivamente de la configuración, el instrumento operado y las condiciones de mercado.
🛠️ Parámetros configurables
-
Riesgo por operación (% de balance)
-
Stop Loss y Take Profit en ticks
-
Tipo de operación: Buy / Sell / Both
-
Filtros de día y horario
-
Límite máximo de spread
-
Máximo de operaciones por día
⚠️ Aviso de riesgo
El trading conlleva riesgo.
Este EA es una herramienta de ejecución algorítmica, no una garantía de resultados.
Se recomienda realizar backtests y pruebas en cuenta demo antes de operar en real.
🌐 Comunidad y recursos
Accede a material educativo, discusiones técnicas y soporte comunitario en nuestra comunidad privada:
👉 https://www.skool.com/popeyacademy