CTR Reclaim es un Expert Advisor de reversión estructural basado en la lógica Close-Triggered Reversal (CTR), diseñado para explotar falsos rompimientos de máximos y mínimos recientes mediante una ejecución 100 % sistemática y sin intervención discrecional.





👉

El sistema identifica escenarios donde el precio:

barre un máximo o mínimo previo , y

cierra nuevamente dentro del rango anterior,

confirmando una trampa de ruptura.

La entrada se ejecuta en la apertura de la vela siguiente, únicamente cuando el cierre valida la reversión.

Esta metodología prioriza el cierre de la vela como criterio decisivo, evitando entradas por simples toques de nivel, spikes o ruido intrabar.

⚙️ Características clave

Lógica CTR (Close-Triggered Reversal) basada en estructura de 2 velas

Gestión de riesgo dinámica por porcentaje de balance

1 operación máxima por día (control estricto de sobreoperación)

Filtros configurables de: días de la semana horarios de sesión spread máximo permitido

Compatible con cuentas Netting

Ejecución mediante órdenes de mercado

Protección de volumen y margen (Market-Safe Execution)

📈 Enfoque operativo

Diseñado para traders que priorizan:

ejecución disciplinada

reglas objetivas y replicables

mínima interferencia humana

CTR Reclaim NO utiliza:

martingala

grid

coberturas

técnicas de recuperación forzada

Tampoco incluye promesas de rentabilidad.

El desempeño depende exclusivamente de la configuración, el instrumento operado y las condiciones de mercado.

🛠️ Parámetros configurables

Riesgo por operación (% de balance)

Stop Loss y Take Profit en ticks

Tipo de operación: Buy / Sell / Both

Filtros de día y horario

Límite máximo de spread

Máximo de operaciones por día

⚠️ Aviso de riesgo

El trading conlleva riesgo.

Este EA es una herramienta de ejecución algorítmica, no una garantía de resultados.

Se recomienda realizar backtests y pruebas en cuenta demo antes de operar en real.

🌐 Comunidad y recursos

Accede a material educativo, discusiones técnicas y soporte comunitario en nuestra comunidad privada:

