Bollinger Keltner Advisor es un Asesor Experto que realiza operaciones a favor de tendencia, según una plantilla que compara valores de precio, bandas de Bollinger y líneas de canal de Keltner, confirmando con macd la ausencia de divergencias para las entradas, asegurando el momento de volatilidad cotejándolo con un solicitado valor en puntos para la distancia entre las bandas de Bollinger superior e inferior en la configuración. El asesor tiene un mecanismo de stoploss basado en la variación porcentual del precio y un proceso que incrementa el lote según se incrementa el balance además de un control horario que habilita la optimización de la operativa intradía.

Averigue cuales son los mejores valores de configuración para cada símbolo en el probador de estrategias con buenas regresiones lineales.

Estrategia proveniente de saberes expertos y manuales.