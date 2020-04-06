Strategic Trend
- Experten
- Sergio Izquierdo Rodriguez
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Dieser trendfolgende Expert Advisor eröffnet Positionen basierend auf Überschneidungen gleitender Durchschnitte und nutzt dabei einen positiven RSI-Indikator in Handelsrichtung. Er platziert Stop-Loss-Orders in einem bestimmten Abstand zum ATR und Take-Profit-Orders multipliziert mit diesem Abstand. Er bietet umfassendes Risikomanagement und einen Zeitplan zur Optimierung des Intraday-Handels. Mithilfe des Strategietesters lassen sich mehrere Symbole und Zeitrahmen gleichzeitig optimieren.