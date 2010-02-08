Simple Averages Buyer Advisor

Asesor Experto que monitoriza la evolución de un símbolo siguiendo una estrategia que comprueba si se ha producido una variación de precios en puntos establecidos en la configuración tras haber superado la media móvil rápida, estando esta en tendencia alcista sobre la media móvil lenta, para efectuar una compra cuando el precio vuelva a cruzar esta media móvil rápida actuando en el rebote. Tiene un mecanismo de stoploss que funciona por porcentaje de variación de precio, cruzado cierto umbral de pérdidas se activa la señal 'nop' para no operar hasta que se recupere el balance con las operaciones abiertas o se cierren todas las operaciones y finalice.

Estudie los parámetros más adecuados para cada símbolo en el probador de estrategias y halle una regresión lineal provechosa que le haga un buen forward.

Estrategia de expertos y manuales.