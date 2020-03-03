Neuro Genetic Expert

Sistema que acepta una lista de símbolos separados por comas y los itera creando una red neuronal con entrenamiento para cada uno de ellos, estas redes neuronales toman valores de price action, bandas de bollinger, macd y rsi. Se pueden configurar el número de neuronas para cada una de las tres capas que conforman cada red y además configurar un entrenamiento genético para los parámetros de los indicadores cada cierto período de tiempo. Los valores de confianza se pueden ajustar para las neuronas y seleccionar filtros de análisis de tendencia de mercado. Cuenta con un lote incremental en caso de un desarrollo favorable de la actividad y un control de drawdown que evita que el balance se sitúe por debajo de nuestro nivel de prevención. La idea principal es adaptar la sensibilidad de las entradas de forma óptima al mercado, para que dadas estas entradas genéticamente configuradas y seleccionadas se proceda con la toma de decisiones y aprendizaje en unas condiciones lo más favorables posibles, iterando el proceso de adaptación y aprendizaje de forma sucesiva.

Optimización genética externa, aprendizaje neuronal interno, así su evolución.