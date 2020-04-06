SAR in Volatility

Asesor Experto tendencial que actúa con el indicador SAR parabólico en momentos de volatilidad monitorizados por bandas de Bollinger según un tanto porciento entre las bandas superior e inferior, siempre a favor de tendencia. Con control de stoploss opcional según tanto por ciento en variación de precio o "stop and reverse" entre estos momentos de volatilidad y escalado de lote según se incrementa el balance.

Aprenda qué parámetros ofrecen un mejor rendimiento para cada símbolo en el probador de estrategias y encuentre una buena regresión lineal para avanzar.

Estrategia desde Expertos y Manuales.

