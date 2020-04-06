Fibo Raise

Asesor experto que comprueba en un intervalo de tiempo definido por un máximo de velas, si existe un incremento o decremento superior a un número de pips, establecido en un número mínimo de velas, para que si se da el caso, lanzar una operación en el intervalo de Fibonacci que se configure, 23 o 38, hasta el nivel que se le indique, 61 o superior. Emplea indicadores ADX y RSI para salir de las operaciones y EMA para confirmarlas y tiene un control de lote que incrementa el mismo a medida que se incrementa el balance.

Aprenda qué parámetros ofrecen un mejor rendimiento para cada símbolo en el probador de estrategias y encuentre una buena regresión lineal para avanzar.

Estrategia desde Expertos y Manuales.

Productos recomendados
Katana Breakout
Munkh Od Jargalsaikhan
Asesores Expertos
La estrategia de ruptura de la volatilidad "Katana" es una estrategia de negociación minimalista e intradiaria en pares de yenes japoneses, especialmente USDJPY, que utiliza el rango diario y el punto medio del día de negociación actual para calcular posibles puntos de ruptura en datos horarios (H1). Incorpora un stop-loss y especifica puntos de salida a una hora determinada del día. La estrategia utiliza el patrón de velas del día anterior para identificar los días de alta probabilidad de rupt
Winter MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Winter MT5 — Sistema de Trading Automatizado Winter MT5 es un Asesor Experto que utiliza algoritmos avanzados de análisis y métodos adaptativos para ajustarse a las condiciones cambiantes del mercado. Está diseñado para operar en correcciones después de movimientos bruscos de precios. El sistema funciona en modo totalmente automático y no requiere supervisión constante. Para comenzar, simplemente instale el EA en el gráfico de NZDCAD_e — los demás pares se activarán automáticamente. ¡Atención! C
Rsi MA Breakout X
Sylvestre Setufa Djagbavi
Asesores Expertos
Idea general de la estrategia Este robot se basa en un concepto simple pero poderoso : capturar cambios de tendencia de alta probabilidad combinando tres elementos esenciales del mercado: Media Móvil (MA) : para identificar la tendencia dominante y las zonas de exceso. Elasticidad del Precio : para detectar cuando el mercado se aleja demasiado de su equilibrio natural. RSI (Relative Strength Index) : para confirmar las zonas de sobrecompra o sobreventa antes de un posible cambio de tendencia. Es
Scalper One MT5
Surge FX Ltd
Asesores Expertos
Este es un Asesor Experto agresivo de precio-acción adecuado para múltiples símbolos y marcos temporales. Debido a su mínimo drawdown , es adecuado para cuentas pequeñas que utilicen modelos de riesgo Fijo, Crecimiento, Agresivo o Brutal. Véase la captura de pantalla. Los parámetros por defecto funcionan mejor en USDJPY, GBPUSD, EURUSD en el marco de tiempo H1. Usted puede ajustar la configuración del Scalper y encontrar los mejores parámetros para un determinado símbolo y marco de tiempo. Se re
Trends In Volatility
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Asesor Experto tendencial que actúa con los indicadores Stoch y SAR parabólico en momentos de volatilidad monitorizados por bandas de Bollinger según un tanto por ciento entre las bandas superior e inferior, siempre a favor de fuerte tendencia indicados por su indicador RSI y el incremento entre velas que esperamos de este. Con control de stoploss opcional según tanto por ciento en variación de precio o "stop and reverse" entre estos momentos de volatilidad y escalado de lote según se incrementa
Momentum X
Chui Ying Mok
5 (1)
Asesores Expertos
Presentamos Momentum X, un Asesor Experto basado en el impulso con un diseño único. Actualmente en una oferta por tiempo limitado, asegúrese este software meticulosamente elaborado a un precio de venta especial antes de que suba a su precio final de $ 899. Aproveche esta oportunidad excepcional y experimente la revolución en el mercado de divisas. Funcionalidad sin precedentes Momentum X trabaja sobre el momento clave del mercado, asegurando que las operaciones se colocan estratégicamente. A di
Mango Scalper
Mahmoud M A Alkhatib
Asesores Expertos
Mango Scalper es un robot de scalping totalmente automatizado que utiliza una estrategia de ruptura muy buena e inteligente, una gestión avanzada del dinero y un análisis probabilístico. Más eficaz en las etapas de consolidación de precios que ocupan la mayor parte del tiempo de mercado. Probado en cuentas reales con una excelente relación riesgo-recompensa. No necesita optimización forzada, lo que constituye el principal factor de su fiabilidad y garantía de beneficios estables en el futuro. Ad
Supply Demand Brake Out
Domantas Juodenis
Asesores Expertos
Supply Demand Breakout EA - Edición Profesional Sistema automatizado de negociación de zonas de oferta y demanda con gestión avanzada de riesgos y protección contra falsas rupturas ¿QUÉ ES ESTE EA? El EA Supply Demand Breakout es un robot de negociación totalmente automatizado que identifica y negocia zonas de oferta y demanda de alta probabilidad utilizando conceptos de negociación institucionales. Combina la detección de CHoCH (Cambio de Carácter) y BOS (Ruptura de Estructura) con una gestión
Gold Extreme Furious
Aercio Dos Santos Da Silva
Asesores Expertos
Aquí está la traducción completa al inglés de su texto: --- ### **Principio de funcionamiento** El **Golden Extreme Furious EA** es un sistema inteligente de recuperación y acumulación de compras (BUY Recovery Grid) especialmente desarrollado para el **XAUUSD (Oro)**. Combina un análisis técnico avanzado (utilizando los indicadores AO y AC de Bill Williams) con un sistema inteligente de gestión de órdenes que siempre tiene como objetivo cerrar los ciclos de trading con beneficios, incluso de
Trend Flow EA MT5
Ongkysetiawan
Asesores Expertos
Deje de perseguir al mercado y empiece a fluir con él. Trend Flow EA MT5 está diseñado para los operadores que quieren un enfoque limpio y lógico a los mercados sin mirar los gráficos todo el día . Sin Martingale, sin Grid, sin promedios arriesgados. Timeframe: H1 (1 Hora) es el punto dulce. Ignora el ruido. Sólo abre una operación cuando el precio se "recarga" y confirma que está listo para continuar la tendencia.
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Asesores Expertos
GoldRobotics EA: Trading Aut omatizado de Oro con Precisión y Velocidad GoldRobotics es un sofisticado Asesor Experto diseñado para el trading automatizado en el mercado XAUUSD (Oro). Este EA emplea una estrategia única basada en el reconocimiento preciso de patrones de velas y análisis de volumen, lo que permite entradas y salidas rápidas para un rendimiento óptimo en condiciones de mercado volátiles. Da prioridad a las reacciones rápidas a las fluctuaciones del mercado, por lo que es ideal
Grid ATR Bands Bounce EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Grid ATR Bands Bounce EA Aviso Importante: Este Asesor Experto se proporciona en su configuración base y requiere optimización para sus preferencias específicas de negociación y las condiciones del mercado. El EA sirve como marco para el desarrollo de su estrategia de negociación personal. Descripción: El EA de Rebote de Bandas ATR de Cuadrícula combina el análisis técnico con la metodología de trading de cuadrícula para identificar y capitalizar los rebotes de precios desde niveles dinámicos de
Hamster Grid MT5
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Un asesor de redes profesional trabaja con indicadores RSI (índice de fuerza relativa). tiene la función de reducir la reducción de la cuenta superponiendo pedidos no rentables. El gráfico muestra información sobre las ganancias. Versión MT4 https://www.mql5.com/en/market/product/56994 OPCIONES: RSI_PERIOD - período para calcular el índice de fuerza relativa; UP_LEVEL - límite superior; DN_LEVEL - límite inferior; RSI_TIMEFRAME - período de tiempo para el cálculo; START_LOT - lote inicial;
New Rate MT5
POPEY GROUP S.A.C.S.
Asesores Expertos
New Rate EA: automatización precisa de rupturas New Rate EA es un asesor experto totalmente automatizado diseñado para capturar oportunidades de ruptura diarias con precisión disciplinada. Opera solo una vez al día, fijando un rango intradía definido y ejecutando en el punto exacto de ruptura. Sin reentradas, sin exceso de operaciones, sin emociones. Basado en un concepto probado de ruptura del rango de apertura (ORB), New Rate combina una ejecución limpia, un control de riesgo estricto y opcion
Mix it all Lethal
Fernando David Costa
Asesores Expertos
Mix It All, Lethal es una solución de trading completa diseñada para adaptarse a diferentes condiciones del mercado. A diferencia de los EAs convencionales, este sistema combina estrategias de Seguimiento de Tendencia, Reversión (High/Low) y Breakout en un solo algoritmo inteligente. Incluye un panel visual avanzado para monitorear el rendimiento en tiempo real. El sistema cuenta con mecanismos avanzados de gestión y recuperación, incluyendo una opción configurable de Grid y Martingala Intelige
Sun Bin SCF
Peat Winch
Asesores Expertos
Sun Bin SCF es un Asesor Experto que identifica los momentos en que los participantes en el mercado actúan en la misma dirección. Observa las barras de precios y el volumen recientes para detectar situaciones en las que compradores o vendedores dominan juntos. Cuando aparece un movimiento consistente de la multitud, el EA abre una operación en la misma dirección y la gestiona utilizando reglas predefinidas de riesgo y salida. Características principales: - Detección de multitudes basada en bar
Sunrise on mars MT5
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
Sunrise on Mars - es un Software Automatizado Seguro para operar en el mercado Forex e índices. El sistema opera rupturas de mercado, con algoritmos de corrección y seguimiento de tendencias, los algoritmos optimizan la relación riesgo-beneficio, para minimizar los riesgos de llamada de margen. El sistema utiliza múltiples lotes dependiendo del algoritmo, el lote inicial es el doble del marcado como lote mínimo y se utiliza como referencia en el algoritmo. La arquitectura es un Robot Experto Au
Bitcoin Trading MT5
Sinh Nguyen Tran Hoang
Asesores Expertos
Bitcoin Comercio Mi Expert Advisor comercio Bitcoin en H1 marco de tiempo, Basado en el indicador ADX, indicador de Bandas de Bollinger, y seguir la tendencia. stop loss 31 usd/0.01 bitcoin take profit 19 usd/0.01 bitcoin (0.01 lote) Depósito mínimo: a partir de 300 usd Beneficio: 100%/año. Draw Down: < 35%. Configuración de entrada para probar mi EA: - Lotes 0.01 - Stoploss: 31 usd/0.01 bitcoin o 3100 usd/bitcoin depende de su broker y su cuenta (ajustar a la proporción correcta y no cambiar) -
Poltergeist EA
Michael Prescott Burney
5 (1)
Asesores Expertos
Poltergeist FX es un asesor experto (EA) diseñado para GBPUSD en el gráfico H1, que integra dimensionamiento de lotes tanto dinámico como fijo junto con herramientas avanzadas de gestión de riesgos. Emplea stop-loss basado en ATR, protección de punto de equilibrio, trailing stops y mecanismos de bloqueo de beneficios para optimizar la ejecución de las operaciones al tiempo que gestiona el riesgo de forma eficaz. El EA admite hasta 100 posiciones abiertas e incluye protecciones de cuenta como fi
BASTET19z
Sorakrit Lueangtipayajun
Asesores Expertos
Este EA se basa en una estrategia de inversión de las Bandas de Bollinger. Detecta automáticamente los retrocesos de precios en la banda de Bollinger superior o inferior y abre operaciones en la dirección del rebote esperado. El sistema calcula dinámicamente los niveles óptimos de toma de beneficios (TP) basándose en la volatilidad y estructura recientes del mercado, asegurando una captura de beneficios eficiente sin intervención manual. Resultados en vivo (6 meses): +125,52% de beneficio, 20
Bollinger Reversal Pro MT5
Adam Benjamin Kildare
Asesores Expertos
¡PRECIO ESPECIAL DE LANZAMIENTO! Bollinger Reversal Pro (MT5) es un Asesor Experto profesional, totalmente personalizable que se centra en las configuraciones de inversión en las Bandas de Bollinger exteriores , filtradas por RSI y ADX para evitar señales débiles y entrecortadas. Es fácil de ejecutar en el Probador de Estrategias de MetaTrader 5, por lo que puede realizar pruebas retrospectivas, optimizar y encontrar parámetros que se adapten a cualquier símbolo y marco temporal. Repleto de cara
Golden Nights
Adam Zolei
4.71 (7)
Asesores Expertos
Golden Nights EA es un sistema de trading automatizado diseñado para operar con XAUUSD durante las horas nocturnas, cuando el mercado tiende a ser más tranquilo y estable. Señal Características Stop Loss y Take Profit dinámicos basados en ATR Mecanismos de equilibrio y arrastre SL/TP virtual con SL de emergencia visible opcional Filtros de entrada mediante media móvil, RSI y ATR Filtro de diferencial Protección contra caídas Modo de recuperación opcional con control de riesgo Filtros de día de
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Asesores Expertos
Nueva descripción del producto para MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - El más inteligente Crypto Guerrero ️ Probado en batalla en BTC & ETH. Construido para el caos en tiempo real. --- MadoCryptoXPro no es sólo otro bot técnico. Es una máquina de campo de batalla diseñado para manejar la locura de BTCUSD y ETHUSD con precisión quirúrgica. Si el mercado es plana, tendencia, o simplemente psycho - se mantiene enfocado, se adapta rápidamente, y protege su capital como un guardia de bóv
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
Nexus Stock Trader
Thang Chu
Asesores Expertos
Nexus Stock Trader Live Signal ( comercio 3% Saldo de la Cuenta de Riesgo) Nexus EA mql5 canal público: Nexus Comunidad Chat Público Acerca de Nexus Stock Trader: Nexus Stock Trader es una MT5 Expert Advisor comercio de acciones de EE.UU.. La estrategia tratará de montar las tendencias a largo plazo de varias semanas de las mayores acciones de capitalización bursátil en el mercado de EE.UU.. El EA limita el riesgo por un ajustado pero eficaz trailing stop. Lista de valores: AAPL, ADBE, AMD, AMZ
Stoploss hunter
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
Asesores Expertos
Smart Money Concepts es un nuevo método de comercio fue desarrollado a partir de la tradicional estrategia de oferta y demanda después de la eliminación de mercado débil condicional. SMC también puede apoyar al comercio con la tradicional oferta y demanda creado buena estrategia para entender el movimiento total del mercado. ¡ 6 copias de 10 se quedan en $100! Próximo precio --> $100 Nuestra estrategia robot de comercio es sólo la caza stoploss y el comercio 1 o 2 de comercio en un día y hemos
Oil Bounce
Vladimir Kuzmin
Asesores Expertos
OilBounce OilBounce es un asesor de negociación totalmente automatizado diseñado para activos petrolíferos. Aprovecha los patrones de mercado que siguen a las caídas de precios, centrándose en días concretos de la semana con mayor probabilidad de rebotes técnicos. Estrategia El asesor entra en las operaciones en un momento predefinido durante la sesión de negociación, utilizando un sistema adaptativo de gestión de riesgos. Los niveles de Stop Loss y Take Profit se calculan en función de la volat
NexCrash 500 EA
Jacoues Lukas Olivier
Asesores Expertos
Presentamos NexCrash 500: Su solución de trading totalmente automatizada NexCrash 500 es un robot de negociación de última generación, totalmente automatizado, diseñado para navegar por el mercado de Crash 500 con precisión y exactitud. Esta potente herramienta está diseñada para maximizar las ganancias y minimizar el riesgo, garantizando una experiencia de trading sin fisuras. Características principales: - Cálculo dinámico del tamaño del lote: NexCrash 500 ajusta el tamaño del lote en func
Seaguard
QuanticX
Asesores Expertos
Anuncio: Todos los EAs (Expert Advisors) de QuanticX están actualmente disponibles de forma gratuita, ¡pero sólo por un tiempo limitado! Para disfrutar del soporte de QuanticX de por vida y seguir recibiendo EAs gratuitos, le rogamos que deje una reseña y realice un seguimiento del rendimiento de nuestros EAs en Myfxbook. Además, no dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener bonos exclusivos en EAs y soporte personalizado. Seaguard de QuanticX Entre en el dominio de vanguardia de Qua
Nova DCA Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova DCA Trader es un Asesor Experto diseñado para gestionar las operaciones utilizando la estrategia Dollar-Cost Averaging (DCA) , lo que permite un escalado controlado de las posiciones durante los mercados en tendencia o volátiles. Al promediar las posiciones en niveles predefinidos, este EA tiene como objetivo mejorar el precio de entrada y maximizar el potencial de ganancias mientras gestiona el riesgo cuidadosamente. A diferencia de los sistemas de cuadrícula o martingala imprudentes, Nova
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (384)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (8)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.69 (42)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.89 (18)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (93)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (18)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 179 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza grid, martingala ni técnicas de promedios . Todas las operaciones abiertas por e
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (87)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (7)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.5 (12)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Último Pulso ***El precio de lanzamiento termina el 6 de enero**** Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.7 (30)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.56 (25)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Asesores Expertos
The Techno Deity — Dominio Digital en XAUUSD Señal en vivo y monitoreo: Siga el rendimiento del sistema en tiempo real en la cuenta oficial: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promoción: Puede recibir el asesor Cryon X-9000 como regalo. Para aclarar las condiciones y obtener acceso, contácteme directamente. The Techno Deity es un ecosistema de trading de alta tecnología creado para quienes valoran el orden estructural en el caos del mercado del oro. El sistema se basa en un algoritmo de int
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.69 (52)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (5)
Asesores Expertos
Señal en vivo (cuenta real) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Este EA utiliza la misma lógica y las mismas reglas de ejecución que la señal de trading real verificada mostrada en MQL5. Cuando se utiliza con los ajustes recomendados y optimizados , y con un broker ECN / RAW spread de buena reputación , el comportamiento en trading real debería reflejar de forma cercana el rendimiento y la estructura de la señal en vivo. Tenga en cuenta que los resultad
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (3)
Asesores Expertos
XAUUSD Master es un Asesor Experto multisistema diseñado específicamente para operar con oro (XAUUSD). Combina 10 sistemas de negociación independientes que se ejecutan simultáneamente, cada uno con diferentes parámetros para capturar las diferentes condiciones del mercado. El EA incluye funciones avanzadas de gestión de riesgos, funciones de suplantación de empresas de apoyo y un sencillo panel de información para la supervisión en tiempo real. After the purchase send me private message to re
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Otros productos de este autor
NeuroForex
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Asesor Experto para operar con redes neuronales profundas que se entrenan a sí mismas con machine learning , hasta 1512 medidas ponderadas por cada símbolo, según avanza el mercado. Opera en varios símbolos Forex y marcos horarios , también, anulando la selección de los símbolos y timeframes , puede configurarse para el gráfico actual en su símbolo y timeframe . Se puede configurar para distintos pares y se puede manejar una red neuronal distinta en cada gráfico. Puede configurar símbolos, perío
Forex Multi Indicators
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Asesor Experto que monitoriza el mercado con diversos indicadores como CCI, MACD, STOCH, EMA y RSI. Permite configurar sus parámetros de indicadores, símbolos de forex, marcos temporales y programar operaciones durante el día. Sin seleccionar ningún símbolo ni marco temporal, se ejecuta sobre el símbolo y marco temporal actuales. Cuenta con opciones de gestión de riesgos y multiplica el lote fijo a medida que aumenta el saldo sin necesidad de convertir la cuenta en un casino. Si se activa el nop
Forex Multi Indicators Preconfigured
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Asesor Forex Multisímbolo que decide por combinación de indicadores, CCI, RSI, STOCH, MACD o EMA. Preconfigurados todos los parámetros de los indicadores para cada timeframe en cada símbolo. La optimización completa es inabordable. Se hace por partes símbolo a símbolo con su conjunto de parámetros 10^180 combinaciones (10 horas en i9 128GB ram). Para optimizarlo según avanza su uso hacerlo sobre el conjunto de símbolos o el riesgo por ejemplo. Horarios preconfigurados en zona horaria CET.
Kind Numbers Heiken Ashi Expert With Lot Control
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Un Asesor Experto simple que opera como un cruce de Heiken Ashi y EMAs, con control de lotes a medida que aumenta el saldo, con opciones como riesgo para la cuenta global, margen para acciones de stop loss y "número de operaciones" o "número de stop loss" en el margen libre para operaciones de entrada. Un control de velocidad para este incremento y un parámetro maxMultiplier que controla el número de aumentos de saldo antes de detener el crecimiento de lotes en las operaciones. Cuenta con un con
ADX with EMA Verifier and Lot Control
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Asesor Experto que basa su comportamiento en el indicador de tendencia ADX, se puede configurar su período y como accesorio, incorporar la verificación de la operación a llevar a cabo con un cruce de EMAS a corto, medio y largo plazo antes de abrir una operación nueva, teniendo la posibilidad de configurar el período de estas tres medias. Así también dispone de un mecanismo de stoploss basado en cambios de porcentaje en el precio y un sistema para escalar el lote conforme el balance se increment
SAR in Volatility
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Asesor Experto tendencial que actúa con el indicador SAR parabólico en momentos de volatilidad monitorizados por bandas de Bollinger según un tanto porciento entre las bandas superior e inferior, siempre a favor de tendencia. Con control de stoploss opcional según tanto por ciento en variación de precio o "stop and reverse" entre estos momentos de volatilidad y escalado de lote según se incrementa el balance. Aprenda qué parámetros ofrecen un mejor rendimiento para cada símbolo en el probador de
EMA with RSI and Volume
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Asesor Experto tendencial que actúa con medias móviles exponenciales en momentos de incrementos de la fuerza en la variación de precio monitorizados por un indicador RSI según un incremento, así como del volumen de operaciones, siempre a favor de tendencia. Con control de stoploss opcional según tanto por ciento en variación de precio o "stop and reverse" entre estos momentos de fuerza y escalado de lote según se incrementa el balance. Aprenda qué parámetros ofrecen un mejor rendimiento para cad
Trends In Volatility
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Asesor Experto tendencial que actúa con los indicadores Stoch y SAR parabólico en momentos de volatilidad monitorizados por bandas de Bollinger según un tanto por ciento entre las bandas superior e inferior, siempre a favor de fuerte tendencia indicados por su indicador RSI y el incremento entre velas que esperamos de este. Con control de stoploss opcional según tanto por ciento en variación de precio o "stop and reverse" entre estos momentos de volatilidad y escalado de lote según se incrementa
SIR IchiMoku with Lot Control
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Asesor Experto de seguimiento de tendencias que actúa según los indicadores Ichimoku. Está programado para identificar momentos de tendencia fuertes y garantizar una mayor precisión en las decisiones de entrada para un mejor rendimiento en las operaciones. Ofrece control opcional de stop-loss basado en el porcentaje de cambio de precio, o "stop and reverse" entre estos momentos, y escalado de lotes basado en el crecimiento del saldo. Aprenda qué parámetros ofrecen un mejor rendimiento para cada
Sir Keltner with Adx
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Asesor experto que aprovecha las señales del canal de Keltner establecido por una media movil exponencial y un indicador ATR par entrar a operar confirmadas por un indicador ADX que confirma las mismas. La salida de las operaciones se produce con indicación de ADX o si se configura con la rotura de la linea media al cierre de vela. Cuenta con un mecanismo de stoploss con variación porcentual del precio y un mecanismo para escalar el lote según se incrementa el balance. Aprenda qué parámetros ofr
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Asesor Experto que funciona en momentos de alto contraste empleado el indicador estocástico y el indicador comodity index, empleando para la salida de las operaciones los puntos de sobrecompra o sobreventa o indicación ADX. También cuenta para activar a voluntad un control de stoploss que funciona por diferencia de porcentaje en el precio, con un escalado de lote progresivo a medida que se incrementa el balance, no pierde de vista el margen de llamada de la cuenta. Aprenda qué parámetros ofrecen
Gold Raise
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Asesor experto que analiza el mercado del oro en temporalidades de un día y de cuatro horas para actuar en 15 minutos y operar en largo cuando las condiciones son marcadamente favorables. Con un mecanismo de stopLoss que vigila por nosotros y que debe configurarse en dólares, a incrementos de entre seis y diez dólares. Entrene el asesor para sus circunstancias más próximas y halle su mejor resultado horario. El control de lote se hace de forma incremental según se acumulan beneficios en el balan
Larry Advanced
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Asesor Experto basado en la estrategia de Larry Connors que vela por la distancia entre las medias y en el que se pueden configurar, sin variarlos mucho, los parámetros de sobrecompra y sobreventa, así como los que rigen el funcionamiento del sistema de cierre de operaciones con adx. Con un sistema de stoploss basado en el porcentaje de variación del precio incrementa el lote y reduce el riesgo según se incrementa el balance, deteniendo la ejecución del experto cuando se alcanzan los niveles de
SP500 Daily Support
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Asesor experto con una estrategia de manual sobre el índice SP500 que sirve como soporte para las operaciones del día a día, no como opción principal de inversión. Emplea el índice CCI para organizar las operaciones, no cuenta con mecanismo de stoplosss, solo las reglas que regulan su funcionamiento dictan si gana o pierde una operación...adicionalmente cuenta con escalado de lote y gestión del riesgo así como de horarios. Recomendado solo para S&P500 en periodificación diaria y solo para buys.
Auto Supertrend with ASH
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
El Asesor Experto "Auto Supertrend with ASH" le conduce por una experiencia de operaciones guiada por el indicador Supertrend que marca la tendencia principal de las operaciones y un indicador ASH que confirma las entradas proporcionando la diferencia de la fuerza entre compradores y vendedores en el momento de realizar la operación. Pruebe la estrategia en los múltiples símbolos que ofrece, o testeela en su propio símbolo con el parámetro useGraphSymbolInstead. Cuenta con un mecanismo de stopLo
Simple Averages Buyer Advisor
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Asesor Experto que monitoriza la evolución de un símbolo siguiendo una estrategia que comprueba si se ha producido una variación de precios en puntos establecidos en la configuración tras haber superado la media móvil rápida, estando esta en tendencia alcista sobre la media móvil lenta, para efectuar una compra cuando el precio vuelva a cruzar esta media móvil rápida actuando en el rebote. Tiene un mecanismo de stoploss que funciona por porcentaje de variación de precio, cruzado cierto umbral de
Timeframe Zoom The Third Screen
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Timeframe Zoom, The Third Screen, es un Asesor experto que funciona indicado por velas Heiken Ashi en periodos de un día, una hora y quince minutos, siendo este último timeframe el que dispara las operaciones. Compra los días de vela azul, vende los días de vela roja. Cuida de que en el período de una hora la posible operación se halle por encima o por debajo de una media móvil y acude en quince minutos a los indicadores macd y cci para confirmar la entrada. Sale de las operaciones con el cambio
Bollinger Keltner Advisor
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Bollinger Keltner Advisor es un Asesor Experto que realiza operaciones a favor de tendencia, según una plantilla que compara valores de precio, bandas de Bollinger y líneas de canal de Keltner, confirmando con macd la ausencia de divergencias para las entradas, asegurando el momento de volatilidad cotejándolo con un solicitado valor en puntos para la distancia entre las bandas de Bollinger superior e inferior en la configuración. El asesor tiene un mecanismo de stoploss basado en la variación po
Strategic Trend
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Asesor Experto tendencial que hace sus entradas en las operaciones con el cruce de medias apoyándose en un indicador rsi favorable en el sentido de la operación. Establece stoploss a una distancia del ATR y un take profit a un multiplicador de esa distancia. Cuenta con un control de riesgo global de la cuenta y un horario para optimizar las operaciones intradía. Se pueden optimizar varios símbolos y timeframes de forma simultanea con él en el probador de estrategias.
Neuro Genetic Expert
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Sistema que acepta una lista de símbolos separados por comas y los itera creando una red neuronal con entrenamiento para cada uno de ellos, estas redes neuronales toman valores de price action, bandas de bollinger, macd y rsi. Se pueden configurar el número de neuronas para cada una de las tres capas que conforman cada red y además configurar un entrenamiento genético para los parámetros de los indicadores cada cierto período de tiempo.  Los valores de confianza se pueden ajustar para las neuron
SVM Timely Trail Expert
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
"Timely Trail Expert" es un Asesor Experto que basa su funcionamiento en la filtración de señales a través de una máquina de soporte vectorial que analiza hasta veintidós (22) facetas de mercado para llevar a cabo sus entradas. Entrena regularme para hallar patrones de mercado y aplicarlos a la estructura de filtrado. Dispone de un control de stoploss incremental basado en ATR y un horario de funcionamiento que permite optimizar un horario de trading diario, en el que de 0:0 a 0:0 es operar 24/7
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario