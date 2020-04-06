Fibo Raise

Asesor experto que comprueba en un intervalo de tiempo definido por un máximo de velas, si existe un incremento o decremento superior a un número de pips, establecido en un número mínimo de velas, para que si se da el caso, lanzar una operación en el intervalo de Fibonacci que se configure, 23 o 38, hasta el nivel que se le indique, 61 o superior. Emplea indicadores ADX y RSI para salir de las operaciones y EMA para confirmarlas y tiene un control de lote que incrementa el mismo a medida que se incrementa el balance.

Aprenda qué parámetros ofrecen un mejor rendimiento para cada símbolo en el probador de estrategias y encuentre una buena regresión lineal para avanzar.

Estrategia desde Expertos y Manuales.