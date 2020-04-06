EMA with RSI and Volume

Asesor Experto tendencial que actúa con medias móviles exponenciales en momentos de incrementos de la fuerza en la variación de precio monitorizados por un indicador RSI según un incremento, así como del volumen de operaciones, siempre a favor de tendencia. Con control de stoploss opcional según tanto por ciento en variación de precio o "stop and reverse" entre estos momentos de fuerza y escalado de lote según se incrementa el balance.

Aprenda qué parámetros ofrecen un mejor rendimiento para cada símbolo en el probador de estrategias y encuentre una buena regresión lineal para avanzar.

Estrategia desde Expertos y Manuales.