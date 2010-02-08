SP500 Daily Support
- Asesores Expertos
- Sergio Izquierdo Rodriguez
- Versión: 1.1
- Actualizado: 30 octubre 2025
- Activaciones: 5
Asesor experto con una estrategia de manual sobre el índice SP500 que sirve como soporte para las operaciones del día a día, no como opción principal de inversión. Emplea el índice CCI para organizar las operaciones, no cuenta con mecanismo de stoplosss, solo las reglas que regulan su funcionamiento dictan si gana o pierde una operación...adicionalmente cuenta con escalado de lote y gestión del riesgo así como de horarios. Recomendado solo para S&P500 en periodificación diaria y solo para buys.
Estrategia desde Expertos y Manuales.