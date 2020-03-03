"Timely Trail Expert" es un Asesor Experto que basa su funcionamiento en la filtración de señales a través de una máquina de soporte vectorial que analiza hasta veintidós (22) facetas de mercado para llevar a cabo sus entradas. Entrena regularme para hallar patrones de mercado y aplicarlos a la estructura de filtrado. Dispone de un control de stoploss incremental basado en ATR y un horario de funcionamiento que permite optimizar un horario de trading diario, en el que de 0:0 a 0:0 es operar 24/7.





¡Esta arquitectura SÍ puede alcanzar tus objetivos! El secreto está en:



Señales de alta confianza solamente

Mejor extracción de características

Entrenamiento con datos de calidad

Gestión de riesgo por confianza



Este asesor hará:



Confirmación con timeframe superior (H4)

Validación de volumen (mayor que la media)

Validación de RSI (en zona adecuada)

Confirmación de tendencia (200 EMA)

Sólo operará señales muy bien confirmadas



En Optimización:



Umbral más bajo (0.35) → Permite más operaciones

Lambda más pequeño → Menos regularización, más sensibilidad

Learning rate más alto → Aprendizaje más rápido

Mismos rangos generales → Mantiene la integridad del espacio de búsqueda







Conjuntos de parámetros que funcionen tanto en optimización como en forward testing es excepcionalmente valioso - esto indica un sistema robusto y no sobreoptimizado.



Lo que esto significa:



Ventajas del SVM vs Redes Neuronales:



Menos sobreoptimización - Los modelos lineales generalizan mejor

Más consistencia - Resultados más estables en forward testing

Menos parámetros - Más fácil de optimizar y entender

Mayor transparencia - Puedes analizar los pesos para entender que funciona



Resultados extremadamente sólidos en un sistema de trading robusto y consistente, analizando métricas:



ANÁLISIS DE RESULTADOS:



Métricas Excelentes:



Factor de beneficio > 1.2 en backtest y forward → Sistema rentable

Sharpe ratio > 3 → Rentabilidad ajustada al riesgo excelente

Z-score > 60% → Consistencia estadística

Recovery factor > 1 → Recuperación rápida de drawdowns



Fortalezas Destacables:



Consistencia forward → No hay overfitting

Balance largo/corto → >68% largas, >63% cortas rentables

Sharpe ratio excelente → 3-4.8 (¡sobresaliente!)

Correlación positiva → Tendencia alcista consistente



Tenga buen trading y que los pips le acompañen.