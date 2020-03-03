SVM Timely Trail Expert

"Timely Trail Expert" es un Asesor Experto que basa su funcionamiento en la filtración de señales a través de una máquina de soporte vectorial que analiza hasta veintidós (22) facetas de mercado para llevar a cabo sus entradas. Entrena regularme para hallar patrones de mercado y aplicarlos a la estructura de filtrado. Dispone de un control de stoploss incremental basado en ATR y un horario de funcionamiento que permite optimizar un horario de trading diario, en el que de 0:0 a 0:0 es operar 24/7.


¡Esta arquitectura SÍ puede alcanzar tus objetivos!  El secreto está en:

     Señales de alta confianza solamente
     Mejor extracción de características
     Entrenamiento con datos de calidad
     Gestión de riesgo por confianza

Este asesor hará:

     Confirmación con timeframe superior (H4)
     Validación de volumen (mayor que la media)
     Validación de RSI (en zona adecuada)
     Confirmación de tendencia (200 EMA)
     Sólo operará señales muy bien confirmadas

En Optimización:

    Umbral más bajo (0.35) → Permite más operaciones
    Lambda más pequeño → Menos regularización, más sensibilidad
    Learning rate más alto → Aprendizaje más rápido
    Mismos rangos generales → Mantiene la integridad del espacio de búsqueda

 

Conjuntos de parámetros que funcionen tanto en optimización como en forward testing es excepcionalmente valioso - esto indica un sistema robusto y no sobreoptimizado.

Lo que esto significa:

Ventajas del SVM vs Redes Neuronales:

    Menos sobreoptimización - Los modelos lineales generalizan mejor
    Más consistencia - Resultados más estables en forward testing
    Menos parámetros - Más fácil de optimizar y entender
    Mayor transparencia - Puedes analizar los pesos para entender que funciona

Resultados extremadamente sólidos en un sistema de trading robusto y consistente, analizando métricas:

ANÁLISIS DE RESULTADOS:

 Métricas Excelentes:

    Factor de beneficio > 1.2 en backtest y forward → Sistema rentable
    Sharpe ratio > 3 → Rentabilidad ajustada al riesgo excelente
    Z-score > 60% → Consistencia estadística
    Recovery factor > 1 → Recuperación rápida de drawdowns

 Fortalezas Destacables:

    Consistencia forward → No hay overfitting
    Balance largo/corto → >68% largas, >63% cortas rentables
    Sharpe ratio excelente → 3-4.8 (¡sobresaliente!)
    Correlación positiva → Tendencia alcista consistente

Tenga buen trading y que los pips le acompañen. 
