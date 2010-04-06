Gold Raise
- Asesores Expertos
- Sergio Izquierdo Rodriguez
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Asesor experto que analiza el mercado del oro en temporalidades de un día y de cuatro horas para actuar en 15 minutos y operar en largo cuando las condiciones son marcadamente favorables. Con un mecanismo de stopLoss que vigila por nosotros y que debe configurarse en dólares, a incrementos de entre seis y diez dólares. Entrene el asesor para sus circunstancias más próximas y halle su mejor resultado horario. El control de lote se hace de forma incremental según se acumulan beneficios en el balance hasta un determinado multiplicador a una velocidad determinada, teniendo un margen de operaciones antes de iniciar el largo.
Estrategia desde Expertos y Manuales.