Bitcoin Quantum Edge Algo
- Asesores Expertos
- Ilies Zalegh
- Versión: 2.50
- Activaciones: 10
Bitcoin Quantum Edge Algo ⚡
BITCOIN QUANTUM EA | Expert Advisor MT5 para BTCUSD | Robot de Trading Automático de Bitcoin
🚀 El Expert Advisor de Alta Gama para Dominar Bitcoin
BITCOIN QUANTUM EA es un Expert Advisor de nueva generación para MetaTrader 5, diseñado exclusivamente para Bitcoin (BTCUSD, BTC) — el activo criptográfico más potente y volátil del mundo.
💡 Este no es un EA para el mercado masivo. Es un EA PREMIUM.
Creado para traders que desean aprovechar los movimientos impulsivos de Bitcoin y operar a nivel profesional.
👉 Objetivo: Capturar fuertes tendencias de Bitcoin manteniendo un control de riesgo inteligente.
⚙️ Estrategia Premium Multifactor
A diferencia de los EAs básicos que dependen de un solo indicador, BITCOIN QUANTUM EA se basa en una arquitectura multifactor y multitemporal, integrada en un sistema inteligente de puntuación dinámica.
🎯 Resultado
👉 Menos operaciones innecesarias
👉 Mayor precisión en las entradas
👉 Explotación óptima de la volatilidad extrema de Bitcoin
🔑 Núcleo Algorítmico – Sistema Inteligente de Puntuación de Decisiones
✅ Motor de Puntuación Inteligente
Cada señal es:
-
Analizada mediante múltiples indicadores (RSI, MACD, EMA, ADX, ATR, Volumen)
-
Ponderada según la fuerza de cada criterio
-
Evaluada en tiempo real (puntuación compradora vs vendedora)
Reglas de Trading
➡️ COMPRA solo si la puntuación compradora > puntuación vendedora + umbral
➡️ VENTA solo si la puntuación vendedora domina claramente
➡️ Sin operaciones forzadas – solo oportunidades de alta probabilidad
🔁 Análisis Multitemporal Avanzado
-
M15 / H1 → Detección de señales de entrada
-
H4 / D1 → Validación de la tendencia dominante
-
M5 → Precisión en el timing y reducción del drawdown
📊 Criterios de Trading Integrados
✅ RSI dinámico (zonas de sobrecompra/sobreventa)
✅ Soportes y resistencias automáticos
✅ Estructura del precio (Price Action)
✅ Volatilidad real (ATR adaptativo)
✅ Volumen y momentum
✅ Divergencias MACD
✅ Cruces de EMA (21 / 50 / 100)
✅ Confluencia de zonas (Fibonacci, números redondos, máximos/mínimos)
🛡️ Gestión Dinámica del Riesgo – Nivel Premium
Operar rápido ≠ operar sin control.
✔️ Stop Loss inteligente basado en invalidación de escenario (swing, ATR)
✔️ Tamaño de lote ajustado al capital y riesgo definido
✔️ Filtro de inactividad – sin operaciones en zonas de baja calidad
✔️ Drawdown controlado – compatible con prop firms
✔️ Ratio Riesgo/Recompensa mínimo 1:1.5 (ajustable)
✔️ Sin Martingala – Sin Grid (trading seguro)
👉 Equilibrio óptimo entre agresividad controlada y protección del capital.
📈 Resultados de Backtests (2021–2025)
✔️ Rendimiento Verificado
-
Crecimiento rápido y consistente
-
Explotación eficaz de fases impulsivas de Bitcoin
-
Drawdown controlado incluso en alta volatilidad
👉 Los resultados reflejan la calidad PREMIUM del algoritmo, no una sobreexposición al riesgo.
💎 ¿Por Qué Elegir BITCOIN QUANTUM EA?
🚀 Optimizado exclusivamente para Bitcoin (BTCUSD, BTC)
⚡ Diseñado para aprovechar tendencias fuertes de Bitcoin
🎯 Ideal para prop firms y traders ambiciosos
⚙️ Listo para usar – configuración premium incluida
🛡️ Control estricto del drawdown – compatible con FTMO / MFF
💻 Compatible con VPS – operación 24/7
🔒 Máxima seguridad – sin DLL ni llamadas externas
🌍 Funciona con todos los brokers MT5 – ECN, STP, Market Maker
🔄 Actualizaciones gratuitas de por vida
📬 Soporte PREMIUM prioritario
🏆 Comparación con Otros EAs de Bitcoin
❌ Otros: un solo indicador, sin optimización BTC, drawdown alto
✅ QUANTUM EA: multifactor, puntuación inteligente, optimizado para BTC, drawdown controlado
📦 Incluido con la Compra
✅ Archivo .EX5 PREMIUM listo para usar
✅ Parámetros optimizados (.set)
✅ Acceso a todas las actualizaciones futuras gratuitas
✅ Soporte dedicado vía mensajería MQL5
📥 Instalación Rápida (5 Minutos)
1️⃣ Abrir MetaTrader 5
2️⃣ Colocar el archivo en MQL5 > Experts
3️⃣ Reiniciar MT5
4️⃣ Ejecutar el EA en BTCUSD – recomendado M15
5️⃣ Usar la configuración por defecto (ya optimizada)
👉 Listo para operar en minutos.
💰 Oferta de Lanzamiento – EA PREMIUM
BITCOIN QUANTUM EA PREMIUM se ofrece a un precio de lanzamiento exclusivo, reservado para los primeros usuarios.
💡 Precio de lanzamiento: 349.99 USD
💡 Precio final previsto: 2000 USD
📈 Precio progresivo – aumenta con cada nueva venta
👉 Comprar ahora =
✅ Acceso a EA PREMIUM de alta gama
✅ Todas las actualizaciones futuras gratuitas
✅ Soporte prioritario de por vida
⚠️ Al alcanzarse el límite de activaciones, el precio aumentará definitivamente.
🎁 BONUS EXCLUSIVO – Sinergia Gold XAUUSD
🔥 TRÍO GANADOR 2025–2026
La Sinergia Definitiva para tu Portafolio
|Sistema
|Rol
|Ventaja Clave
|⚡ BITCOIN QUANTUM EA
|Acelerador de ganancias
|Crecimiento rápido en la cripto más volátil
|🚀 NASDAQ QUANTUM PRO EA
|Potencia en índices
|Explotación de impulsos del NASDAQ
|🥇 QUANTUM GOLD IA
|Estabilidad y cobertura
|Drawdown controlado en oro
Estrategia Profesional:
✅ Diversificación Bitcoin + Gold + Nasdaq
✅ Sinergia de portafolio
✅ Soporte prioritario multisistema
✅ Acceso anticipado a futuras innovaciones
❓ FAQ – Preguntas Frecuentes
➡️ ¿Capital mínimo?
Desde 500 USD (cuenta real) / 10,000 USD (prop firm)
➡️ ¿Funciona en otros activos?
❌ No. Optimizado exclusivamente para Bitcoin
➡️ ¿VPS recomendado?
✅ Sí. Esencial para rendimiento óptimo 24/7
➡️ ¿Compatible con prop firms?
✅ Sí. Drawdown controlado y reglas FTMO/MFF respetadas
➡️ ¿Es necesario modificar parámetros?
❌ No. Configuración PREMIUM optimizada por defecto
➡️ ¿Actualizaciones?
✅ Gratuitas de por vida – adaptación continua al mercado Bitcoin
➡️ ¿Timeframe recomendado?
✅ M15 (óptimo) – también M5 / M30 / H1
➡️ ¿Símbolos compatibles?
✅ BTCUSD, BTC (según el broker)
🔐 Seguridad y Cumplimiento
✅ 100% autónomo – sin llamadas externas
✅ Código MQL5 nativo optimizado y verificado
✅ Probado en condiciones reales (spread y slippage incluidos)
✅ Lógica transparente – no “caja negra”
✅ Protección del capital – Stop Loss obligatorio
✅ Compatible con brokers regulados
⚠️ Advertencia de Riesgo
El trading conlleva riesgos significativos de pérdida de capital.
⚠️ BITCOIN QUANTUM EA PREMIUM es una herramienta profesional, no una garantía de ganancias
⚠️ Rendimientos pasados ≠ resultados futuros
⚠️ Pruebe en demo antes de operar en real
⚠️ Opere solo con capital que pueda permitirse perder
Recomendaciones:
✅ Capital mínimo: 500 USD
✅ Riesgo por operación: 1–2%
✅ VPS para estabilidad 24/7
✅ Broker ECN/STP con spreads bajos en Bitcoin
🚀 Conclusión
⚡ BITCOIN QUANTUM EA PREMIUM
👉 Para traders que desean explotar la volatilidad extrema de Bitcoin y llevar su trading al siguiente nivel.
🔥 ORDENA AHORA Y DOMINA BITCOIN
2026 BITCOIN QUANTUM EA – Expert Advisor Elite para Bitcoin ⚡
Inteligencia PREMIUM diseñada para la velocidad