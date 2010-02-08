Larry Advanced
- Asesores Expertos
- Sergio Izquierdo Rodriguez
- Versión: 1.3
- Actualizado: 30 octubre 2025
- Activaciones: 5
Asesor Experto basado en la estrategia de Larry Connors que vela por la distancia entre las medias y en el que se pueden configurar, sin variarlos mucho, los parámetros de sobrecompra y sobreventa, así como los que rigen el funcionamiento del sistema de cierre de operaciones con adx. Con un sistema de stoploss basado en el porcentaje de variación del precio incrementa el lote y reduce el riesgo según se incrementa el balance, deteniendo la ejecución del experto cuando se alcanzan los niveles de riesgo a lo largo del proceso. Se observan mejores resultados para intervalos de tiempo más cortos.
Estrategia desde Expertos y Manuales.