ADX with EMA Verifier and Lot Control

Asesor Experto que basa su comportamiento en el indicador de tendencia ADX, se puede configurar su período y como accesorio, incorporar la verificación de la operación a llevar a cabo con un cruce de EMAS a corto, medio y largo plazo antes de abrir una operación nueva, teniendo la posibilidad de configurar el período de estas tres medias. Así también dispone de un mecanismo de stoploss basado en cambios de porcentaje en el precio y un sistema para escalar el lote conforme el balance se incrementa.

Aprenda qué parámetros ofrecen un mejor rendimiento para cada símbolo en el probador de estrategias y encuentre una buena regresión lineal para avanzar.

Estrategia desde Expertos y Manuales.