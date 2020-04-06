Timeframe Zoom, The Third Screen, es un Asesor experto que funciona indicado por velas Heiken Ashi en periodos de un día, una hora y quince minutos, siendo este último timeframe el que dispara las operaciones.

Compra los días de vela azul, vende los días de vela roja. Cuida de que en el período de una hora la posible operación se halle por encima o por debajo de una media móvil y acude en quince minutos a los indicadores macd y cci para confirmar la entrada.

Sale de las operaciones con el cambio de color Heiken Ashi o por el stoploss indicado en la configuración según la variación de porcentaje en el precio. También se incrementa el lote según se incrementa el balance.

Entrene y consiga los mejores parámetros en el probador de estrategias y obtenga una prometedora regresión lineal en forward.

Esta estrategia proviene de saberes expertos y manuales.